Erleben Sie die Zukunft von vernetzten Systemen in der Industrie!

Bahnbrechendes Release: Wir präsentieren Ihnen live den nächsten Schritt des OPC Routers, unserer leistungsstarken Middleware für Industrieprojekte.

Seit Jahrzehnten verbindet der OPC Router erfolgreich Systeme und Maschinen der Feldebene mit den übergeordneten IT-Systemen und treibt somit die Digitalisierung und Innovation in der Industrie voran. Maschinen- und Produktionsdaten lassen sich mithilfe des OPC Routers nahtlos an ERP-Systeme, Datenbanken oder Cloud-Umgebungen anbinden. Auch Geräte wie Drucker, Waagen oder andere Maschinen können problemlos mit dem OPC Router verbunden werden, um einen umfassenden und vernetzten Ansatz für die industrielle Automatisierung zu gewährleisten.

Mit Hilfe der benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Vielzahl von Anbindungsmöglichkeiten fungiert der OPC Router als leistungsstarke Middleware, die in zahllosen Industrieprojekten eingesetzt wird. Diese Kombination aus Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit ist ein wesentlicher Treiber für die Fortschritte in der Digitalisierung der Industrie.

Das bevorstehende Release auf Version 5 des OPC Routers markiert einen weiteren Schritt in dieser Evolution. In wenigen Wochen wird die neueste Version mit bahnbrechenden Funktionen und Features veröffentlicht, die dazu beitragen werden, die Digitalisierung und Innovation in Industrieprozessen weiter voranzutreiben. Diese neuen Möglichkeiten werden in einem exklusiven Live-Event vorgestellt, zu dem wir Sie gerne einladen möchten. Melden Sie sich hier an!

Während des Events erwarten Sie folgende Inhalte:

Enthüllung der neuesten Features: Erhalten Sie exklusive Einblicke in die innovativen Funktionen und Verbesserungen, die von unserem Team entwickelt wurden. Seien Sie unter den Ersten, die die neueste Version des OPC Routers in Aktion erleben!

Live-Demo und Anwendungsbeispiel: Erleben Sie aus erster Hand, wie unsere Software die Arbeitsweise revolutionieren kann. Unsere Experten werden Ihnen ein praxisnahes Beispiel präsentieren, wie der OPC Router die Digitalisierung und Innovation in industriellen Prozessen vorantreibt.

Datum: Dienstag, 12. September 2023

Zeit: 13:00 Uhr (UTC+02:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien)

Dauer: ca. 15 Minuten

Referenten:

Sören Rose, CEO

Mike Elsen, CEO

Jonathan Malessa, Teamleiter OPC Router

Wir freuen uns darauf, Sie am 12. September bei diesem spannenden Event begrüßen zu dürfen und gemeinsam die Zukunft der Digitalisierung und Innovation in der Industrie zu gestalten!

inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Kontakt

inray Industriesoftware GmbH

Sören Rose

Holstenstraße 40

25560 Schenefeld

+49 4892/89008-0



https://www.inray.de

