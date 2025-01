Erleben Sie Ostern an der Ostseeküste 10 % Rabatt

Urlaub mit Hund Strandhaus mit Sauna Whirlpool Kamin ‚Waschmaschine 10 % Rabatt

Das Strandhaus Bernstein auf der Insel Rügen lädt Urlauber ein, Ostern und den Frühling an der Küste zu erleben. Mit besonderen Annehmlichkeiten wie Sauna, Whirlpool und Kamin verspricht die Unterkunft eine erholsame Auszeit inmitten erwachender Natur. Jetzt profitieren Frühbucher von einem exklusiven Rabatt.

Strandhaus Bernstein: Ein Ort der Erholung

Das Strandhaus Bernstein bietet Gästen eine einzigartige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und sich in einer idyllischen Umgebung zu entspannen. Die Unterkunft ist mit modernen Annehmlichkeiten wie einer Sauna und einem Whirlpool ausgestattet, die einen luxuriösen Aufenthalt garantieren. Urlauber können die reiche Flora und Fauna der Insel Rügen, darunter Buchenwälder und weite Sandstrände, erkunden und die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen.

Entdecken Sie die Frühjahrsblüte

Im Frühling verwandelt sich die Insel Rügen in ein farbenfrohes Blütenmeer. Besucher des Strandhauses Bernstein haben die Gelegenheit, die ersten Blüten von Kaiserkronen, Hornveilchen, Primeln und Narzissen zu bewundern. Die frische Meeresbrise lädt zu langen Spaziergängen am Strand ein, bei denen Gäste die erwachende Natur auf sich wirken lassen können. Diese Jahreszeit ist ideal, um die landschaftliche Vielfalt und Ruhe der Insel zu erleben.

Besondere Angebote für Frühbucher

Für die bevorstehende Saison bietet das Strandhaus Bernstein einen speziellen Frühbucherrabatt von 10 Prozent an. Dieses Angebot gilt für Buchungen, die über die Webseite www.ostseeparadies.de durchgeführt werden. Interessierte können sofort buchen und von den attraktiven Konditionen profitieren. Dieses exklusive Angebot macht den Aufenthalt auf der Insel Rügen sowohl erschwinglich als auch unvergesslich.

Urlaubserlebnis mit Komfort

Das Strandhaus ist zudem ideal für Reisende mit Haustieren. Ob während eines Spaziergangs durch die umliegenden Wälder oder am Strand, Hunde und ihre Besitzer können gemeinsam die Natur genießen. Zusätzlich sorgt ein Kamin im Wohnzimmer an kühlen Abenden für wohlige Wärme und Gemütlichkeit. Eine Waschmaschine steht für den täglichen Komfort zur Verfügung, wodurch der Aufenthalt stressfrei und angenehm gestaltet wird.

Das Strandhaus Bernstein steht für exklusive Ferienerlebnisse an der Ostseeküste. Mit seiner erstklassigen Ausstattung und günstigen Lage bietet es Gästen einen unvergleichlichen Rückzugsort zum Entspannen und Erholen. Urlauber können ganzjährig die Vielfalt der Insel Rügen entdecken und wundervolle Momente im Einklang mit der Natur erleben.

Sofortbuchung unter www.ostseepardies.de Tel 01715662049 oder 038302 887374 Sonneninsel Rügen GmbH seit 1995

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.