Erleben Sie Wohlfühlen und Entspannen auf höchstem Niveau

Quelle der Ruhe in der Vitalquelle Montafon
Wer Ruhe sucht, wird in den Bergen fündig. Und wer Genuss sucht, findet ihn in der Vitalquelle Montafon – einem Ort, an dem Haubenküche, Wellnessluxus und alpines Lebensgefühl zu einem besonderen Urlaubserlebnis verschmelzen. Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt Vorarlbergs, bietet das 4-Sterne-Superior-Hotel den perfekten Rahmen für eine Auszeit vom Alltag.
Gäste erwartet eine großzügige SPA-Welt mit Innen- und Außenpool, ein hauseigener Naturbadeteich, ein feinsinniges Aktivprogramm sowie eine mehrfach ausgezeichnete Gourmetküche. Die alpine Umgebung lädt zu stillen Wanderungen, Panoramagenuss und purer Entschleunigung ein.
Unsere aktuellen Pauschalen für Ihre Wohlfühl-Auszeit:
1. Gipfelstürmer (5-6 Nächte)
Aktiv-Woche & Wellness unter Gipfeln
Buchbar vom 7. Juni bis 12. Oktober 2025, ab ca.EUR1.098 pro Person
5 oder 6 Nächte inkl. -Vital-Verwöhnpension
WildPass für Bergbahnen und Öffis (4-5 Tage)
25Min. Alpenkräuter-Massage & ein Flachmann zum Mitnehmen
Jetzt Urlaubsangebot buchen
2. Sommer-Aktiv-Woche
Genuss & Bewegung in den Alpen
7 Nächte inkl. WildPass, Wellness & Gourmetpension – ab ca.EUR1.038-1.142 pro Person
Perfekt für Wanderfreunde: Montafon-Brandnertal-Card, geführte Touren, Rückenmassage & Vitalbuffet
Jetzt Urlaubsangebot buchen
3. SPA-Genusswoche
Eine Woche Luxus und Tiefenentspannung
7 Nächte ab ca.EUR1.295 pro Person
Inklusive Haubenküche, freie Nutzung aller Pools & Saunen, vitalisierende Anwendungen
Jetzt Urlaubsangebot buchen
4. Romantik Pur
Zeit zu zweit in alpiner Kulisse
3 Nächte ab ca.EUR539 pro Person
Flasche Champagner & Pralinen im Zimmer
Romantisches Dinner, Wellness & Verwöhnpension
Jetzt Urlaubsangebot buchen
5. Genießertage (4 = 3)
Ein Tag mehr Wohlfühlen zum Vorteilspreis
4 Nächte zum Preis von 3, ab ca.EUR597 pro Person
Vitalpension, Rückenmassage, Sekt am Zimmer & Spa-Nutzung
Jetzt Urlaubsangebot buchen
6. Herbstwellness (3 Nächte)
Farbenfroher Genuss & Ruhe in der Natur
3 Nächte ab ca.EUR606 pro Person, buchbar ab Ende August 2025
Zwei Wellnessbehandlungen nach Wahl
Verwöhnpension, Spa-Zugang & Vitalbuffet
Jetzt Urlaubsangebot buchen
Das macht die Vitalquelle besonders:
Haubengekrönte Gourmetküche mit regionalen Produkten aus eigenem Anbau
Exklusive SPA-Welt mit Innen- & Außenpool, Saunen, Naturbadeteich & Ruheräumen mit Bergblick
Aktiv durchatmen – geführte Wanderungen, Golf, Biketouren und Naturerlebnisse direkt vor der Tür
Wohnen mit Stil & Komfort – große Zimmer & Suiten, Balkon oder Terrasse, Bademantel, Teebar, SKY-TV
Nachhaltiger Luxus – Granderwasser, Photovoltaik, Streuobstwiese, Kräutergarten
Ideal für:
Erholungssuchende mit Sinn für Qualität
Genussmenschen, die Haubenküche und Natur lieben
Aktive Gäste, die Wanderlust und Wellness verbinden
Paare auf der Suche nach Zweisamkeit & Ruhe
Kontakt & Buchung
Hotel Vitalquelle Montafon
Außerlitzstraße80, 6780 Schruns, Österreich
+43 (0)5556 73400
info@vitalquelle.at
vitalquelle-montafon.meinwellnessurlaub.com
Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort
Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.
Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.
Ihre Familie Netzer
& das gesamte Team der Vitalquelle
Firmenkontakt
Vitalquelle Montafon
Marion Netzer
Außerlitzstr 80
6780 Schruns
+43 5556 77049
http://w.vitalquelle.at
Pressekontakt
NEW MEDIA
Lorena Schneider
Schollstraße 3
82131 Gauting
+49 (0)89 / 55 29 88 78
+49 (0)89 / 55 29 88 79
http://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.