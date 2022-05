Erleben statt fahren – Grand Hotel Les Trois Rois bietet ab sofort exklusive Touren mit einzigartigem Pedrazzini-Boot

Ein Pedrazzini-Boot fährt man nicht – man erlebt es. Pure Eleganz und ein südländisches Lebensgefühl inmitten der Schweizer Hauptstadt für Kunst und Kultur: Das ist die Pedrazzini-Experience des Grand Hotel Les Trois Rois in Basel.

Basel/München, 20. Mai 2022. Den Rhein und das Dreiländereck bei Basel auf einem der berühmten Schweizer Runabout-Motorboote von einer ganz neuen Perspektive exklusiv erleben – dies ermöglicht das Grand Hotel Les Trois Rois ab sofort seinen Gästen mit dem neuen Pedrazzini-Motorboot. Auf unterschiedlichen Touren von zwei Stunden bis zum Ganztagsausflug auf dem Rhein, durch Basel oder auf einer der schönsten Strecken der Schweiz, genießen die Gäste das elegante Dahingleiten des Bootes, das ein absolutes Meisterwerk der Bootsbaukunst ist und auch an Bord keine Wünsche offenlässt.

Form in Vollendung, zeitloses Design und eine unbändige Leidenschaft für das Handwerk zeichnen die Motorboote der traditionsreichen Schweizer Schiffsbauerfamilie aus Bäch am Zürichsee seit der Firmengründung im Jahr 1914 aus. Pedrazzini steht für Eleganz, Innovation und präzises Handwerk – das schätzt auch Thomas Straumann, Eigentümer des Grand Hotel Les Trois Rois. Mit höchster Expertise wurden daher für dieses Boot erlesene Hölzer verarbeitet. Die raffinierte Konstruktion ist dadurch von enormer Sportlichkeit und Langlebigkeit. Mit der Pedrazzini-Experience macht Thomas Straumann seinen Gästen das Gefühl des Genießens erlebbar.

Für den Sommer 2022 bietet das Les Trois Rois das Exclusive Summer in the City-Angebot, das den besonderen Charme Basels zu dieser Jahreszeit einfängt und das Bootserlebnis mit einem Aufenthalt im Grand Hotel kombiniert. Exklusiv gehört eine private Führung mit Test Drive und Besuch in der Garage der Ferrari-Welt des Les Trois Rois-Partners Niki Hasler – einem der führenden Ferrari-Händler weltweit – dazu, ebenso wie ein 4-Gänge-Menü.

Außerdem sind enthalten:

1 Übernachtung in einer Suite mit Balkon und Blick auf den Rhein

Reichhaltiges Frühstück in der Brasserie

Champagneraperitif in der Suite oder auf der Bar Terrasse

Private Führung in der Ferrari-Welt der Niki Hasler Garage mit Test Drive und 4-Gang Menü (inkl. Getränke)

2 Stunden Rundfahrt mit dem exklusiven Pedrazzini Boot des Grand Hotel Les Trois Rois

Late check-out (14 Uhr)

BaselCard (freie Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Basel, 50% auf Kultur- und Freizeitangebote)

In einer River Suite Balcony buchbar ab CHF 1.955 (pro Person).

Gültig vom 1. Mai bis 30. September 2022

Über das Les Trois Rois:

Grand Hotel mit Geschichte

Geschichte begegnet man in dem erstmals 1681 urkundlich als „Herrenherberge“ erwähnten und 1844 als Grand Hotel umgebauten Les Trois Rois auf Schritt und Tritt, und auch die Gästeliste liest sich wie das Who is Who der internationalen Kulturelite – von Pablo Picasso, James Joyce bis Kaiserin Michiko von Japan, um nur einige zu nennen. 101 Zimmer und Suiten, von eleganten Junior Rooms bis zur luxuriösen Rooftop Suite im Art-Deco-Stil warten auf die Gäste, jede individuell und mit viel Gespür für Details gestaltet. Die Lage im Herzen der Altstadt und direkt am Rhein machen das Hotel zum idealen Ausgangspunkt um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Museen und Einkaufsmöglichkeiten der Stadt bequem per Fuß zu erreichen.

Haute Cuisine vom deutschen Sternekoch

Zwei Restaurants, darunter das Sterne-Restaurant Cheval Blanc by Peter Knogl haben das Les Trois Rois zu einem etablierten Anlaufpunkt internationaler Gourmets gemacht. Das Team um den aus Bayern stammenden Chefkoch Peter Knogl hat sich mit seinen ausgezeichneten Kreationen, die französische Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen bereichern, unter die ersten 100 Restaurants der Welt eingereiht – ausgezeichnet mit 3 Sternen im Guide Michelin und 19 GaultMillau-Punkten. In der Brasserie Les Trois Rois werden marktfrische Schweizer und französische Brasserie-Spezialitäten serviert – Rheinblick inklusive.

Weitere Informationen unter: https://www.lestroisrois.com/de

