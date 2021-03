Erlebnisreiche Auszeit im wunderschönen Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Ausgezeichnet im neuen Ranking “Die 101 Besten Hotels Deutschlands”

Im neuen RELAX Guide 2021 wurde das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe (Baden-Württemberg) bereits zum elften Mal in Folge mit der Höchstnote, den begehrten vier Lilien und 20 von möglichen 20 Punkten, bewertet. Ein sensationelles Ergebnis, das bisher kein Wellness-Resort in Deutschland erreicht hat. Nun kam eine weitere hochkarätige Auszeichnung hinzu: Das Friedrichsruher 5-Sterne Superior Resort wurde in die neue Publikation DIE 101 BESTEN HOTELS DEUTSCHLANDS aufgenommen. Daher hat das Hotel ein äußerst attraktives Arrangement kreiert – perfekt für alle, die das eindrucksvolle Anwesen kennenlernen möchten.

Nach diesem langen, anstrengenden Corona-Lockdown ist der Wunsch nach schönen Erlebnissen, Wohlbefinden und Genuss größer denn je. Was liegt da näher, als sich in einem der besten deutschen Wellness-Hotels von Kopf bis Fuss verwöhnen zu lassen? Eingebettet in den weitläufigen Schlosspark stehen in den fünf verschiedenen Gebäude – das historische Jagdschloss, das Garten- und Torhaus, das Haupthaus und das Spa-Haus – insgesamt 66 fürstlich oder modern möblierte Zimmer und Suiten zur Verfügung. Die 4.400 qm große Spa & Wellnesswelt bietet alles, was dem Körper und der Seele gut tut: entspannende Treatments mit der Wein-Wellness Kosmetik SanVINO in einem der 13 Behandlungsräume, Saunieren in der 400 qm großen KLAFS Saunalandschaft, Schwimmen in den wunderschönen Pools und vieles andere mehr.

GOUMET-DINNER UND REGIONALE KLASSIKER

Auch die Gaumenfreuden kommen im eleganten Friedrichsruher Resort nicht zu kurz: In vier verschiedenen Restaurants wird ein vielfältiges köstliches Angebot offeriert, von regionalen Gerichten, leichten Wellness-Bowls bis zur exquisiten Haute Cuisine im Gourmet-Restaurant Le Cerf. Dort begeistert 2-Sternekoch Boris Rommel seine Gäste mit französischen Klassikern, die er modern interpretiert und innovativ anrichtet.

GOLFERGLÜCK INKLUSIVE

Ein Highlight für Golfer ist der parkähnlich angelegte 27-Loch Golfplatz des Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe inklusive Golf-Akademie. Seine drei Bahnen Limes, Friedrichsruhe und Schlosspark fügen sich harmonisch in den ehemals adeligen Besitz ein und bieten einen Traumblick auf das weitläufige Hohenloher Land.

DREI, FÜNF ODER SIEBEN NÄCHTE

Für alle, die das einzigartige Resort kennenlernen möchten, hat das Hotel das attraktive Arrangement Mit Sicherheit Zuversicht und Freude erleben kreiert. Es beinhaltet wahlweise drei, fünf oder sieben Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet sowie täglichem Vitalsnack im Spa-Bistro, den Zutritt in die sensationelle Spa & Wellnesswelt und viele weitere Hotel-Annehmlichkeiten zum Preis ab 499 Euro pro Person im Doppelzimmer und ist bis zum 20. Dezember 2021 buchbar.

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Kärcherstrasse 11 / 74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe

Telefon: +49 (0)7941/60 87-0

www.schlosshotel-friedrichsruhe.de



ÜBER DAS HOTEL:

Das stilvolle 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe – herrlich gelegen im Hohenloher Land / Baden-Württemberg – wurde 2005 von der Adolf Würth GmbH & Co. KG übernommen, aufwendig renoviert und erweitert. Seit der Eröffnung 2008 stehen insgesamt 66 von historisch bis modern möblierte Zimmer und Suiten zur Verfügung – verteilt auf das fürstliche Jagdschloss, das Haupthaus, das Spa-Haus, das Gartenhaus und das Torhaus. Die mehrfach ausgezeichnete Spa- und Wellnesswelt lädt auf 4.400 qm zum Entspannen und Kraft tanken ein. In vier verschiedenen Restaurants, darunter das elegante Gourmet-Restaurant Le Cerf (2 Michelin Sterne und 17 Gault&Millau Punkte), werden die Gäste von 2-Sternekoch Boris Rommel aufs Feinste verwöhnt. Der benachbarte 27-Loch Golfplatz inklusive Golf-Akademie steht allen Freunden des Golfsports zur Verfügung. Ob Hochzeit, Meeting oder Event – das imposante Jagdschloss sowie die modernen Tagungsräume bieten den idealen Rahmen dafür.

Kontakt

Karin Storz Kommunikation

Karin Storz

Wannerstrasse 10

8045 Zürich

0041 43 8115367

mail@karinstorz.com

http://www.karinstorz.com

Bildquelle: © Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe