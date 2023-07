Erleichterten Geschäftsalltag in der Erlenmatt erleben

Exklusive gewerbliche Büro- und Ladenfläche steht am Riehenring in Basel zum Einzug bereit.

Im lebendigen Basler Erlenmattquartier am Riehenring stehen derzeit bezugsbereite, moderne Büroflächen frei. Das Gebäude befindet sich am idealen Standort für Unternehmen, die eine erstklassige Lage nahe dem Stadtzentrum suchen. Hochmodern eingerichtet bietet diese Immobilie Vorzüge wie beispielsweise grosse Meetingräume, ein Auditorium und eine atemberaubende Aussicht – alles im 7. Obergeschoss.

Gewerbefläche für gelingende Geschäfte

Darüber hinaus ist im Erdgeschoss zusätzlich Fläche für den Einzel- oder Detailhandel frei, was es zu einer attraktiven Option für Unternehmen macht, die den direkten inhouse Kontakt mit ihren Kunden schätzen. Die Ladenfläche erstreckt sich über zwei teilbare Flächen von jeweils rund 200 m2, verfügt über Doppelböden und einen direkten Zugang zu den Parkplätzen im Untergeschoss. Automatische Türen, eine grosse Fensterfront und Klimaanlage vervollständigen das Profil dieser Shopping-Wohlfühloase.

Vorzüge der grenznahen Lage

Das Besondere an dieser Immobilie ist ihre einzigartige Lage in der Nähe zur deutschen und französischen Grenze. Der Autobahnzubringer A1/A3 ist direkt angebunden und der Badische Bahnhof als auch die Messe Basel befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt. Dies macht sie zu einem idealen Standort für Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit über die Grenzen hinweg ausweiten und sich in der Schweiz niederlassen wollen.

Das Urteil des Fachmannes

„Wir freuen uns, diesen Standort am Rand der Stadt Basel mit all seinen Vorzügen zu betreuen.“, so Peter Straub, CEO von Peter Straub Immobilienmanagement, welcher derzeit die noch freien Büroflächen vermittelt. „Der moderne Ausbau- und zusätzliche Minergiestandard machen dieses Objekt in meinen Augen besonders attraktiv.“

Legen Sie heute noch den Grundstein für ihre florierenden Geschäfte und erleben auch Sie den erleichterten Geschäftsalltag in der Erlenmatt. Online finden Sie unter https://www.erfolg.casa weitere Details und Informationen zu diesem Objekt oder rufen Sie uns an für eine persönliche Beratung.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54



https://www.straubundpartner.com

