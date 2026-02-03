erm4sn 6.0 bietet Cross-Instance Drift Detection und CMDB-Intelligenz

Neues Release verbessert Dokumentation, Governance-Transparenz und architektonische Konsistenz für ServiceNow im Enterprise-Umfeld.

Moers GmbH gibt die Verfügbarkeit von erm4sn 6.0 bekannt, einem Major Release der Governance- und Datenmodell-Plattform für ServiceNow. Das Update führt Cross-Instance Metadata Drift Detection, KI-gestützte CMDB-Dokumentation, ein erweitertes Customization Health Dashboard und CI-Beziehungsvisualisierung ein, um Unternehmen bei der Kontrolle komplexer ServiceNow-Umgebungen zu unterstützen.

PRODUKT IM ÜBERBLICK

Produkt: erm4sn 6.0

Kategorie: ServiceNow Governance und Datenmodell-Intelligenz

Zielgruppe: Platform Owner, Enterprise Architects, CMDB- und Governance-Teams

Hauptvorteil: Klare Sicht auf Customizations, Drift und CMDB-Strukturen

Neuheiten: Metadata Drift Detection, KI-generierte CMDB-Dokumentation, Health Dashboard, CI-Beziehungsmapping

Verfügbarkeit: Ab sofort

Preismodell: Subscription-basiert

Ressourcen: https://www.erm4sn.com| https://demo.erm4sn.com

DAS PROBLEM

Enterprise ServiceNow-Instanzen enthalten häufig Hunderte von benutzerdefinierten Tabellen, Hunderte von modifizierten Records und stark vernetzte CMDB-Beziehungen. Mit der Zeit sammeln sich Änderungen über Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen an – oft ohne konsistente Dokumentation oder Abstimmung.

Traditionelle Ansätze zur Bewältigung dieser Komplexität basieren häufig auf manuellen Vergleichen, undokumentiertem Wissen und fragmentierten Reports – was Upgrades riskant, Audits aufwändig und architektonische Entscheidungen schwer validierbar macht.

erm4sn 6.0 ersetzt annahmebasierte Governance durch messbare Erkenntnisse.

NEUERUNGEN IN ERM4SN 6.0

– Metadata Drift Detection – Vergleicht beliebige Tabellen-Records über ServiceNow-Instanzen hinweg und identifiziert Inkonsistenzen basierend auf Update-Timestamps, Scope und Modifikationsquelle. Reduziert Release-Überraschungen und verbessert die Deployment-Readiness.

– KI-gestützte CMDB-Dokumentation – Automatisch generierte Tabellen- und Feldbeschreibungen aus offizieller ServiceNow-Dokumentation. Direkt in der UI eingebettet zur Reduktion der Einarbeitungszeit und Verbesserung der Data Literacy.

– Health Dashboard – Verfolgt jetzt Customization-Trends über Zeit und identifiziert sich verschlechternde oder stabilisierende Scopes. Konzipiert für Governance-Verantwortliche mit Trend-Grafiken, Filterung nach Scope und Drill-downs nach Klasse.

– CI-Beziehungsvisualisierung – Zeigt Upstream- und Downstream-CI-Abhängigkeiten direkt in Tabellendiagrammen an. Unterstützt schnellere Impact-Analyse, Incident-Forensik und Infrastrukturplanung.

– Enterprise Architect Integration – Verbesserter XMI-Support ermöglicht sichere Merge-Imports in Sparx EA ohne Überschreiben manueller Annotationen.

REFERENZEN UND KREDIBILITÄT

– Basiert auf offiziellen ServiceNow-Metadaten, nicht auf Heuristiken

– Validiert über Multi-Umgebungs-Deployments

– Im täglichen Einsatz bei Teams in Firmen wie Swisscom und Swiss Re

„Enterprise-Plattformen scheitern an mangelnder Sichtbarkeit, nicht an fehlendem Einsatz. Mit erm4sn 6.0 haben Teams endlich eine belastbare Sicht auf das, was sich geändert hat, wo es sich geändert hat und was betroffen ist – bevor es zum Problem wird.“-Boris Moers, Gründer & CEO, Moers GmbH

„Es gibt keinen schnelleren Weg zu verstehen, wie ServiceNow funktioniert und wie alles zusammenhängt. Die Instanzvergleichsfunktion ist herausragend.“-Richard Scheller, Senior Software Architect, Swisscom

VERFÜGBARKEIT

erm4sn 6.0 ist ab sofort weltweit verfügbar. Bestandskunden werden mit dem Standard Deployment-Prozess ohne Breaking Changes aktualisiert.

Kostenlose Testversionen und Live-Demos sind verfügbar unter:

– https://www.erm4sn.com/try-it/

– demo.erm4sn.com

ÜBER ERM4SN:

erm4sn (Entity Relationship Model for ServiceNow) ist eine SaaS-Plattform zur Visualisierung und Governance von ServiceNow-Datenmodellen. Sie bietet durchsuchbare Diagramme von Tabellen, Beziehungen und Customizations – und hilft Teams, Instanzen zu vergleichen, Drift zu erkennen und Upgrades vorzubereiten, ohne Admin-Rechte oder Programmierkenntnisse zu benötigen.

ÜBER MOERS GMBH:

Moers GmbH entwickelt erm4sn und unterstützt Kunden in Europa und Nordamerika. Mit Sitz in Zürich fokussiert sich das Unternehmen auf Transparenz und Governance für die Enterprise-Plattform ServiceNow.

Kontakt

Moers GmbH

Boris Moers

Fellenbergweg 22

8047 Zurich

+41 32 513 35 33



https://www.erm4sn.com

