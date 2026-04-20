erminas & OIXIO bündeln Kräfte für IoT in Deutschland

erminas und OIXIO vereinbaren strukturelle Zusammenarbeit zur Stärkung der Präsenz in Deutschland und Ausbau der IoT-Fähigkeiten

erminas und OIXIO vereinbaren strukturelle Zusammenarbeit zur Stärkung der Präsenz in Deutschland und Ausbau der IoT-Fähigkeiten

Tallinn, Estland / Oldenburg, Deutschland – 22. April 2026

Die OIXIO Group, ein führender baltischer IT-Partner für digitale Strategien, Managed IT-Services, Geschäftssysteme und Informationssicherheit, und die erminas GmbH, ein in Oldenburg ansässiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Geschäftssystemen, Informationssicherheit und Internet-of-Things-(IoT)-Lösungen, haben eine strukturelle Zusammenarbeit vereinbart. Ziel ist es, ihre gemeinsame Präsenz auf dem deutschen Markt zu stärken und die Fähigkeit zur Unterstützung internationaler Kunden bei der durchgängigen Digitalisierung zu erweitern. Die offizielle Kooperationsvereinbarung wird am Dienstag auf der Hannover Messe am erminas-Stand in Halle 15, Stand A14, unterzeichnet.

Über OIXIO Group

OIXIO unterstützt Unternehmen dabei, IT als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, mit einem umfassenden Leistungsspektrum, das von Beratung und Begleitung digitaler Transformation bis hin zu IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und umfassender Cybersicherheit reicht. Die Teams von OIXIO gestalten und verwalten sichere Netzwerke, moderne Arbeitsplatz- und Rechenzentrumsumgebungen und implementieren Geschäftsanwendungen sowie Analysetools, die Effizienz und Entscheidungsfindung verbessern. Mit zertifiziertem Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement bedient OIXIO Kunden in den Bereichen Industrie, Finanzen und Dienstleistungen in den baltischen Staaten und darüber hinaus.

Über erminas GmbH

erminas ist bekannt für seine Unternehmensanwendungen und industriellen IoT-Lösungen, die die Produktionsebene mit modernen IT-Systemen verbinden. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Geschäftssoftware und digitale Produkte, die sicher in der Cloud oder On-Premise betrieben werden. Kunden können so Echtzeitdaten erfassen, die Produktion optimieren und die operative Effizienz steigern – bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Datenschutz- und Cybersicherheitsanforderungen. Mit IoT-Plattformen und Produkten wie erPUB verbindet erminas Betriebstechnologie und IT, integriert Maschinen, Sensoren und bestehende Systeme in skalierbare, zukunftssichere Architekturen.

Ivo Suursoo, CEO der OIXIO Group:

„Mit dieser strukturellen Zusammenarbeit stärken wir die gemeinsame Präsenz von OIXIO und erminas auf dem deutschen Markt maßgeblich – sowohl für die Betreuung unserer bestehenden Kunden als auch für die Erschließung neuer Kundengruppen. Durch die gebündelte Expertise und Ressourcen können wir deutschen Industrie- und Mittelstandskunden ein breiteres, integriertes Dienstleistungsportfolio anbieten.“

Hilmar Bunjes, CEO der erminas GmbH:

„Durch diese Kooperation mit OIXIO wollen wir unser digitales Angebot für Kunden, insbesondere in den Bereichen Geschäftssysteme und Informationssicherheit, weiter ausbauen. Gleichzeitig werden wir gemeinsam den Markt für unsere IoT-Kompetenz und digitalen Produkte erweitern und noch umfassendere Lösungen für Industriekunden in Deutschland und darüber hinaus bereitstellen.“

Rahmen der Zusammenarbeit

erminas bleibt mit seinem bestehenden Team am Standort Oldenburg ansässig und agiert als strategischer Partner und Kompetenzzentrum von OIXIO für industrielle IoT-Lösungen und maßgeschneiderte Unternehmensanwendungen im deutschsprachigen Raum. Die aktuelle erminas-Geschäftsführung wird ihre Arbeit mit den Kunden in Deutschland fortsetzen und gleichzeitig in einer integrierten Managementstruktur mit OIXIO für den deutschen Markt zusammenarbeiten. Dies garantiert Kontinuität für bestehende Kunden und einen abgestimmten, gemeinsamen Ansatz für neue Projekte.

Die Zusammenarbeit unterstützt die internationale Wachstumsstrategie der OIXIO Group, die auf ihrer starken Position in den Bereichen IT-Infrastruktur, Managed Services und Cybersicherheit aufbaut, um Industrie- und Mittelstandskunden in Mitteleuropa zu bedienen. Kunden beider Unternehmen profitieren von einem größeren Expertenpool, breiteren Technologiepartnerschaften und der Fähigkeit von erminas und OIXIO, Projekte länderübergreifend zu skalieren – bei gleichzeitiger lokaler Präsenz und Unterstützung in Deutschland.

Für weitere Informationen:

Ivo Suursoo, CEO, OIXIO Group

Telefon: +372 501 9774

Dr. Yvette Teiken, CTO, erminas GmbH

Telefon: +49 441 249 287 19

Die erminas GmbH ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Oldenburg und spezialisiert auf Unternehmenssoftware und industrielle IoT-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte digitale Anwendungen und Plattformen, die Produktionsprozesse, Daten und Systeme miteinander verbinden und so Effizienz, Transparenz und Sicherheit in industriellen Umgebungen erhöhen. Mit einem starken Fokus auf Cloud- und On-Premise-Architekturen unterstützt erminas insbesondere mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation.

Kontakt

erminas GmbH

Yvette Teiken

August-Hanken-Str. 24

26125 Oldenburg

+49 (0)441 249 287 – 19



http://erminas.de