Ernährungsseminar: Vollwertig statt voll verzuckert!

Der Hamburger Freizeit- und Breitensportverein sportspaß e.V. lädt zu einem informativen Ernährungsseminar ein

Hamburg, 22. Januar 2024. Der Hamburger Freizeit- und Breitensportverein sportspaß e.V. lädt zu einem informativen Ernährungsseminar ein. Das Seminar unter dem Motto „Vollwertig statt voll verzuckert!“ findet am Donnerstag (25. Januar 2024) im sportspaß-Center am Berliner Tor statt. Beginn ist 18 Uhr. Der Kurs dauert etwa zwei Stunden.

Unter der fachkundigen Leitung der Ernährungsexpertin Sylvia Buckl erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Einblicke in die Welt der vollwertigen Ernährung. Das Seminar vermittelt, wie man Zuckerfallen im Alltag vermeidet, um nicht nur dem Heißhunger effektiv entgegenzutreten, sondern wie auch langfristig die eigene Gesundheit gefördert werden kann.

„In der heutigen Gesellschaft sind große Mengen versteckter Zucker in vielen Lebensmitteln eine ernstzunehmende Herausforderung für die eigene Gesundheit. Zu viel Zucker kann nicht nur zu Trägheit führen, sondern auch die Fettverbrennung blockieren und Übergewicht fördern. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, bietet wir das informative Ernährungsseminar an“, betont Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro; Mitglieder von sportspaß e.V. zahlen 10 Euro. Den Zahlungsvordruck dazu gibt es im Berliner Center vor der Veranstaltung. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Veranstaltungsort, das sportspaß-Center Berliner Tor befindet sich im Westphalensweg 11 in 20099 Hamburg. Eingang und Parkplatz Wallstraße. U-Bahn: Lübecker Straße und Lohmühlenstraße; S-Bahn: Berliner Tor. Weitere Informationen unter https://sportspass.de/ernaehrungsseminar-am-25-01-2024

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „“Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann und wie auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

Firmenkontakt

sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29



https://sportspass.de/

Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507



http://www.all4press.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.