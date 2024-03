Erneute Auszeichnung für schuhplus: Höchste Kundentreue

Übergrößen-Spezialist erzielt Platz 3 der „Schuhhändler-Online“

Für den Übergrößen-Schuhhändler schuhplus aus Niedersachsen kam die aktuelle Auszeichnung unerwartet, beinhaltet dennoch eine echte Punktlandung. Passend zum 20. Geburtstag wurde der Übergrößen-Spezialist im DEUTSCHLAND TEST von FOCUS MONEY mit dem Prädikat „Höchste Kundentreue“ in der Branche Online-Schuhhändler auszeichnet. Mit dem dritten Platz der bundesweiten Studie gehört der Fachhändler für große Schuhe zu den Webshops mit der treuesten Kundschaft. „Wir sind total begeistert und freuen uns enorm über dieses grandiose Ergebnis. Unser Bestreben ist es, unseren Kundinnen und Kunden stets ein perfektes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Es ist herausragend, wenn in unabhängigen Untersuchungen unsere Kundschaft genau das bestätigt. Das berührt uns alle wirklich sehr“, so Geschäftsführer Kay Zimmer (49). Angefangen im Keller seiner Oma hat Zimmer gemeinsam mit Kompagnon Georg Mahn (48) das Unternehmen schuhplus in zwei Jahrzehnten zum führenden Versandhaus für große Damen- und Herrenschuhe aufgebaut. Zahlreiche Auszeichnungen haben bereits in der Vergangenheit die Qualität des Nischenhändlers dokumentiert, zuletzt im Dezember mit dem Wirtschaftspreis „Bester Schuhfachhändler 2023“.

Über die Erhebungsmethode

Knapp 500.000 Kundenurteile zu 1.646 Unternehmen und Marken aus 104 Branchen wurden von ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST, einer Marke des Burda Verlages, im Januar 2024 via Online-Befragung eingeholt und ausgewertet. Die Kundenbefragung erfolgte eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen und Marken. Von den registrierten Panelisten liegen soziodemografische Merkmale vor, so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden konnte; es wurden keine Kundenadressen der Unternehmen und Marken eingeholt oder genutzt. Die Auszeichnung „Hohe Kundentreue“ erhielten alle Unternehmen/Marken, die über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes liegen. Unternehmen/Marken, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „Hohe Kundentreue“ bewerteten Unternehmen/Marken liegen, erhielten die Auszeichnung „Höchste Kundentreue“. Die Ergebnisse der Studie sind im aktuellen FOCUS (Heft 10/24, Seite 89) nachzulesen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

