Ernst Jockels schenkt Zuzeum Riga zwei Peter Krueger

Kunsthändler Ernst Jockels schenkt dem Zuzeum Art Centre in Riga zwei Bilder des Düsseldorfer Künstlers Peter Krueger

Die International European Art Consulting SIA (IEAC) hat Janis Zuzans, Inhaber des Zuzeum Art Centre in Riga und Janis Blums, Ex-Basketballprofi, Anfang Juni zwei persönlich für sie geschaffene Blätter des Düsseldorfer Künstlers Peter Krüger übergeben. Die Bildübergabe unterstreicht die Freundschaft zwischen dem Kunsthändler Ernst Jockels, Inhaber der IEAC, Janis Zuzans, Philanthrop und Gründer-Inhaber des Zuzeums, und Janis Blums vom Rigaer Basketballclubs VEF Riga.

Riga, den 13.6.2025 – Ende vergangener Woche übergab der Kunsthändler und Art Consultant Ernst Jockels zwei Bilder mit dem Titel „Cafe Zuzeum Riga“ und „Cafe Blums Familienportrait“ des Düsseldorfer Künstlers Peter Krüger an Janis Zuzans und Janis Blums.

Das 2017 vom Kunstsammler und Philanthropen Janis Zuzans gegründete Zuzeum befindet sich im historischen Zentrum Rigas und beherbergt die weltweit größte Privatsammlung lettischer Kunst, die fast 30.000 Werke umfasst. Die Sammlung Zuzans konzentrierte sich zunächst auf lettische Kunst und ist damit die umfangreichste Privatsammlung ihrer Art weltweit. Im Laufe der Zeit wurde der Erwerb internationaler zeitgenössischer Kunst zum wichtigsten Mittel zur Erweiterung der Sammlung.

„Mit der Übergabe von Peter Kruegers „Cafe Zuzeum Riga“ wollten wir zeitgenössische deutsche Kunst in den Fokus des Museums und seiner Kuratoren bringen“, so Ernst Jockels, der international als Spezialist für die deutsche Avantgarde und zeitgenössische deutsche Kunst anerkannt ist. „Zugleich signalisiert die Schenkung unsere Bereitschaft, unser Verständnis des globalen Kunstmarktes einzubringen, um das Zuzeum dabei zu unterstützen, die Sammlung um relevante internationale Kunstwerke zu erweitern, die ihr mehr hochverdiente Aufmerksamkeit in der internationalen Kunstszene verschaffen.“

„Wir wollen mit der Anschaffung internationaler Werke für die Sammlung Zuzeum der lettischen Kunst einen internationalen Kontext erarbeiten und eine Plattform für den aktiven Dialog mit der globalen Kunstszene aufbauen“, sagte Zuzans in Anerkennung der Bildgabe: „Wir freuen uns, in Zukunft von einem renommierten Kunst-Consultant wie Ernst Jockels unterstützt zu werden, relevante und wichtige Werke nicht-lettischer Künstler zu identifizieren und dem Fundus des Zuzeums hinzuzufügen.“

Eines der Bilder hat Peter Krueger speziell für Janis Blums, Ex-Profibasketballer, der mehrere Landesmeisterschaften in Litauen, Griechenland und Kasachstan gewann, gemalt. Blums zeigte sich begeistert von dem Werk und bedankte sich zugleich für eine Spende der IEAC an den VEF Riga iHv 1.000 EUR.

Ein Beispiel für die ambitionierte Ausweitung des künstlerischen Fokus des Zuzeums sei die am 13. Juni 2025 beginnende Erwin Wurm-Ausstellung „How it is“, so Ernst Jockels. „“How it is“ ist eine der größten Erwin Wurm-Einzelausstellungen bisher – das Publikumsinteresse wird mit Sicherheit weit über Lettland hinaus reichen und Tausende Kunstfreunde aus Europa und aller Welt ins Zuzeum bringen. Ich freue mich sehr auf die Eröffnung am Donnerstag – wo ich mehr Wurms-Arbeiten an einem Ort sehen werde als jemals zuvor.“

