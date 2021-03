Eröffnung der ersten Coronapoint Corona-Schnellteststation Langenfeld

Corona Schnelltestzentrum für Langenfeld, Monheim und Umgebung: Bürgerinnen und Bürger erhalten ab Montag Antigen-Schnelltests, PCR-Labortests sowie kostenlose Bürgertests mit und ohne Termine im Coronapoint Testzentrum Langenfeld. Online Buchung und Zahlung möglich über www.coronapoint.de.

In Hinblick der rasanten Verbreitung der infektiöseren Corona Mutanten sowie der sich schleppenden Coronavirus Impfkampagne, sind die kostenlosen Bürgertests ein wichtiger Bestandteil der neuen Teststrategie der Bundesregierung. Mit dem Start der Coronapoint Schnellteststation in Langenfeld stehen den Bewohnern von Langenfeld, Monheim, Hitdorf, Leichlingen, Solingen-Ohligs und Umgebung eine Corona Teststation mit zentraler Anbindung, Barrierefreiheit und kostenlosen Parkplätzen zur Verfügung, um die kostenlosen Bürgertests wahrzunehmen. Im Corona Testzentrum Langenfeld können sich alle Personen, die in Deutschland wohnhaft und krankenversichert sind, ab Montag 1 x pro Woche kostenlos schnelltesten lassen. Um den kostenlosen Antigen-Schnelltest in der Corona Schnellteststation Langenfeld zu erhalten, benötigen die Testpersonen nur ihren Personalausweis. Eine Online Terminbuchung über Coronapoint oder eine telefonische Anmeldung verkürzt Wartezeiten und den Aufenthalt im COVID-Test-Zentrum – Corona Tests sind jedoch auch ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Befundmitteilung des Schnelltests erfolgt innerhalb von 10 – 15 Minuten nach der Probenentnahme in einer passwortgeschützten PDF auf Deutsch und Englisch. Die PDF ist via QR-Code und E-Mail abrufbar. Für zuverlässige Ergebnisse werden in der Coronapoint Teststelle nur Antigen-Schnelltests von Clungene verwendet, die beim Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie beim Paul-Ehrlich-Institut gelistet sind und somit den Mindestkriterien für Antigen-Schnelltests entsprechen.

Neben Antigen-Schnelltests bietet das Corona Testzentrum Langenfeld auch PCR-Labortests mit Corona Gesundheitszertifikat an, die insbesondere für Flüge, Auslandsreisen und offizielle Anlässe benötigt werden. Die Auswertung des Nasenrachenabstrichs erfolgt durch das Labor. Eine Befundmitteilung des PCR-Tests erhalten Testpersonen i.d.R. innerhalb von 12-24 Stunden nach Probenentnahme. Die Corona Schnellteststation Langenfeld führt Antigen-Schnelltests und PCR-Tests nicht nur in der eigenen Teststation durch, sondern bei Wunsch auch vor Ort in Unternehmen, Schulen, Einrichtungen, bei TV- und Filmproduktionen oder vor Veranstaltungen und Events. Mit dem Angebot des mobilen Testservice Langenfeld will das Coronapoint Test Team Unternehmen und Einrichtungen helfen, den Geschäfts- und Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und Coronavirus Ausbrüche zu verhindern, indem Infektionsketten schnell erkannt und durchbrochen werden.

Das Coronapoint COVID Testzentrum Langenfeld ist die erste Corona Teststelle in Deutschland, welche zur Unterstützung der Hygiene und Sicherheit in der Einrichtung Luftreininiger mit UV-Licht nutzt, die 99% aller Viren, inklusive Corona Viren abtötet. Allen Personen in Langenfeld, Monheim, Hitdorf, Leichlingen, Solingen-Ohligs und Umgebung steht das Coronapoint Corona Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz des CAFE New York, Hauptstraße 125, 40764 Langenfeld ab Montag 7 Uhr zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind: Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, So. 12-18 Uhr.

Die PAS Solutions GmbH wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Mit dem Launch des kostenlosen Suchportals www.corona-station.com rundet das Kölner Unternehmen sein Online Angebot ab. Die Corona Schnellteststation für Langenfeld, Monheim und Umgebung ist das erste Offline-Projekt des Unternehmens.

