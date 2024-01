Eröffnung der SchauSchau Akademie

Akademie für visuelle Moderation startet mit erlesenen Kursangeboten

Bremen, 11. Januar 2024 – Die SchauSchau Akademie betritt den Bildungsmarkt mit einem frischen, nach vorn gewandtem Konzept. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Janine Lancker, die seit 2009 als Trainerin für Visualisierungsmethoden tätig ist, möchte das Unternehmen mit flexiblen Kursformaten auf die Bedürfnisse heutiger Teilnehmer:innen reagieren und Menschen gezielt helfen, ihre gestalterischen Fähigkeiten zu professionalisieren.

Neue Perspektiven auf visuelle Moderation

Die SchauSchau Akademie hat sich darauf spezialisiert, Interessierte in allen Facetten der visuellen Moderation zu schulen. „Der Mensch ist nun mal ein Augentier“, so Lancker. „Wir können nicht nicht auf visueller Ebene kommunizieren. Daher sind gestalterische Grundkenntnisse in der Arbeitswelt sehr wichtig.“ Die Akademie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl klassische als auch innovative Techniken zur Visualisierung, Präsentation und Moderation vermittelt und diese oftmals miteinander kombiniert anbietet: Die Gestaltung ansprechender Flipcharts oder die Erstellung informativer Sketchnotes können als ganztägige Kurse gebucht werden, fließen aber auch als Module in andere Fortbildungen, beispielsweise zur effektiven Moderation von Teams mit ein.

Bildung, die gesellschaftliches Bewusstsein fördert

Die SchauSchau Akademie beweist, dass Bildung und gesellschaftliches Bewusstsein Hand in Hand gehen können. Sie integriert gegenwärtige Themen wie Nachhaltigkeit, Klima und Gesundheit in ihr Lehrangebot, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Botschaften ansprechend kommuniziert werden können. So zum Beispiel im Rahmen des am 7. September stattfindenden Kurses „Gut fürs Klima“ mit dem Klimakommunikations-Experten Dr. Christian Gutsche. Dieser Workshop wird einen Visualisierungsblock zum Thema „Klima-Werkstatt“ beinhalten, in welchem die Teilnehmer:innen erproben, wie sie zur aktiven Auseinandersetzung mit Klimaschutzthemen in ihrem Unternehmen einladen können. „Bei SchauSchau vermitteln wir kreative Methoden mit Herz und Substanz – das macht uns aus und das war mir bei der Gründung der Akademie wichtig“, so Lancker.

Formate für individuelle Ansprüche

Die meisten Kurse finden als Hybridveranstaltungen statt, können online oder vor Ort in Bremen besucht werden. Perspektivisch sollen die Präsenzseminare bundesweit angeboten und alle Themen auch als Inhouse-Schulungen durchgeführt werden. Darüber hinaus bietet die Akademie Lernvideos an, die ein zeitlich unabhängiges Lernen ermöglichen. Lancker ist wichtig, dass die Akademie organisch wächst. Für sie stehen Qualität und Wertschätzung im Vordergrund: „Mit Gründung der Akademie SchauSchau geht für mich ein Herzenswunsch in Erfüllung: Ich schaffe einen Raum für ein Netzwerk aus Expert:innen, unser Angebot vereint ausgewählte Themen, die gute visuelle Moderation ausmachen.“

Weitere Informationen über das Angebot der SchauSchau Akademie sowie Kontaktdaten sind auf der offiziellen Website www.schauschau.academy zu finden.

—

Die SchauSchau Akademie für visuelle Moderation wurde im Herbst 2023 von Janine Lancker (1979 in Bremen geboren, Magister der Kulturwissenschaften) gegründet und startet im Januar 2024 mit ihren Kursen, die online oder im Tagungszentrum Forum K in Bremen besucht, als Lernvideos gekauft oder als Inhouse-Schulungen gebucht werden können. Lancker ist seit 2009 Trainerin für Visualisierungsmethoden und Graphic Recorderin bei Großveranstaltungen. Sie hat eine Zeichenmethode entwickelt, die es jedem Laien ermöglicht, das Zeichnen von ansprechenden Piktogrammen zu erlernen. Die Methode stellt sie in ihrem Buch Flipchartdesign (Beltz-Verlag, 2017) vor. Für ihre Arbeit wurde sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit dem Titel Kultur- und Kreativpilotin Deutschland ausgezeichnet.

Unsere Akademie hat sich darauf spezialisiert, Sie in allen Bereichen visueller Moderation professionell weiterzubilden. Unser ganzheitlicher Ansatz vereint Fortbildungen zu den effektivsten Visualisierungs-, Präsentations- und Moderationstechniken, wie beispielsweise Flipcharts gestalten, Sketchnotes zeichnen, Präsentationen erstellen oder digitale Whiteboards im Team nutzen.

Kontakt

SchauSchau Akademie

Janine Lancker

Stavendamm 16

28195 Bremen

+4942189777375



http://www.schauschau.academy

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.