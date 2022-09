Eröffnung eines Bankkontos in Dubai

Wie man ein Bankkonto in Dubai für Expats eröffnet

Bis heute ist ein Bankkonto sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen ein wesentliches Finanzinstrument. Viele Menschen, die gerade erst nach Dubai gezogen sind, sehen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, ein Konto für den täglichen Bedarf, für Spar- oder Investitionszwecke und natürlich für die Überweisung ihres Gehalts einzurichten. Für Unternehmen ist es schlichtweg unmöglich, ohne ein Bankkonto legal ein Geschäft zu betreiben. Angelockt von der Glaubwürdigkeit des Bankensystems der VAE legen immer mehr ausländische Unternehmer und Privatpersonen ihr Geld bei den Banken der VAE an, aber nicht jeder kennt die Besonderheiten. In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie als Gebietsansässiger/Nicht-Gebietsansässiger ein Bankkonto in Dubai eröffnen können, welche Arten von Konten Sie wählen können und wie das Verfahren für Unternehmen im Allgemeinen aussieht.

Zunächst einmal erlauben die Gesetze in den VAE die Eröffnung von Konten sowohl für Gebietsansässige als auch für Nicht-Gebietsansässige, wenn auch mit erheblichen Einschränkungen für letztere. Beide Kategorien können die Konten sowohl für persönliche Zwecke als auch für Unternehmen zur Abwicklung internationaler oder lokaler Geschäfte nutzen. Geschäftsinhaber, Unternehmer oder all diejenigen, die Dividenden erhalten möchten, sollten sich für ein Firmenkonto entscheiden. Da persönliche Konten für geschäftliche Zwecke nicht zulässig sind, sollten sie eine juristische Person gründen und registrieren und nach Abschluss des Verfahrens ein Sachkonto eröffnen.

Vorteile des Bankensystems der VAE

Die von den Banken der VAE angebotenen Dienstleistungen nehmen in der internationalen Finanzszene einen hohen Stellenwert ein. Mit der leistungsstärksten und fortschrittlichsten Bankeninfrastruktur im Nahen Osten und integrierten Prozessen kann sich Dubai sogar mit den alteingesessenen Finanzzentren wie Singapur, der Schweiz und Hongkong messen. Das Bankensystem der VAE, das durch eine ausgewogene Staatswirtschaft unterstützt wird, gewährleistet einen freien Kapitalverkehr, ein hohes Maß an Vertraulichkeit und niedrige Gebühren für die Bearbeitung von Zahlungen. Darüber hinaus haben grenzüberschreitende Investitionen für die Regierung der VAE oberste Priorität, weshalb die Bankenpolitik in Bezug auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Unkompliziertheit für Ausländer günstig ist.

Es ist wichtig zu wissen, dass der Staat aktiv die Geldwäschebekämpfung unterstützt und dass alle seine Banken ein hohes Ansehen haben. Die emiratischen Banken investieren in solide Anlagen, die stabile Renditen garantieren.

Der Bankensektor in Dubai besteht aus einer Vielzahl lokaler privater und staatlicher Banken, Zweigstellen internationaler Banken und Vertretungsbüros. Lokale Institute wie die Mashreq Bank, die Noor Bank, die Emirates NBD oder die internationale Standard Chartered bieten einen beeindruckenden Vorteil gegenüber den Banken außerhalb der VAE. Dazu gehören angemessene Dokumentenanforderungen, eine hohe Servicequalität und fortschrittliches Internet-Banking.

Arten von persönlichen Bankkonten in Dubai

Privatpersonen können sich für ein Girokonto, ein Sparkonto oder ein Anlagekonto bei den Banken in Dubai entscheiden. Dies sind die beliebtesten und am meisten nachgefragten Kontenarten bei Ausländern und Nichtansässigen. Die Merkmale der einzelnen Kontotypen werden durch ihre Bezeichnung spezifiziert. Obwohl sich die Bedingungen wie Mindesteinlage, Laufzeit, besondere Vorteile, Zinssätze und Vergünstigungen von Bank zu Bank unterscheiden, haben wir versucht, die Daten zusammenzustellen und die allgemeinen Merkmale von Privatkonten zu erläutern.

Wenn Sie in den VAE ansässig sind, stehen Ihnen für Ihr Privatkonto im Vergleich zu Nichtansässigen mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

– Vollständiges Online-Banking, einschließlich Überweisungen, elektronische Kontoauszüge und mehr

– Debitkarten, die zu Premium- oder Platin-Karten mit einem höheren Verfügungsrahmen aufgewertet werden können

– Kreditkarten werden von Visa oder MasterCard gedeckt (ab einem Gehalt von 5.000 AED/USD 1.360)

– Kostenloses Scheckbuch – ein bequemes Mittel, um Zahlungen in den VAE zu tätigen

Ausländische Kunden, die an exklusiven Konditionen interessiert sind, können eine Priority-Banking-Mitgliedschaft in Erwägung ziehen, die ihnen eine Reihe von Privilegien bietet: persönlicher Manager, bevorzugter Währungsumtausch, Darlehen bis zu 1 Mio. AED zu wettbewerbsfähigen Zinssätzen, kostenlose Geldabhebungen an Geldautomaten weltweit und vieles mehr. Standard Chartered bietet diesen Service beispielsweise für Giro- und Sparkonten, Termineinlagen und Anlagen mit einem durchschnittlichen monatlichen Guthaben von mindestens 100.000 USD oder dem Gegenwert in einer anderen Währung (für ein oder alle Konten).

Girokonten

Girokonten werden am häufigsten genutzt und sind den meisten Banknutzern vertraut, nicht nur in den VAE, sondern weltweit. Diese Konten werden für die Abwicklung alltäglicher Geldüberweisungen und Zahlungen, einschließlich Gehaltseingängen, verwendet. Darüber hinaus sind Girokonten nützlich für die Begleichung von Rechnungen an DEWA, Salik, Bußgelder und das Aufladen Ihrer NOL-Karte. Girokonten können in verschiedenen Währungen wie AED, USD, GBP und Euro geführt werden, wobei diese Optionen von Bank zu Bank variieren. Das von den Banken geforderte Mindesteröffnungsguthaben beginnt bei 3.000 AED (820 USD).

Sobald Sie ein Girokonto eröffnet haben, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

– Kostenloses Scheckbuch

– Monatliche elektronische Kontoauszüge

– Telefon-Banking

– Debit- und Kreditkarten

– Persönliche Kredite und Annehmlichkeiten

– Überweisungen

Einige Banken bieten für spezielle Girokonten Zinssätze an: Emirates NBD beispielsweise bietet Zinssätze von bis zu 0,10 %, die auf der Grundlage des täglichen Abschlusssaldos berechnet werden.

Auf Wunsch des Kunden können auch Visa- und MasterCard-Kredit- oder Charge-Karten ausgestellt werden, wobei diese Karten in der Regel mit einem Ausgabenlimit versehen sind und eine gesonderte Abstimmung mit dem Anbieter erfordern.

Diese Art von Konto wird in Standardkonten und Girokonten mit Zusatzleistungen unterteilt. Letztere beinhalten verschiedene Werbeaktionen (Rabatte beim Essen, Einkaufen), Reiseversicherungen usw. Jede Bank schnürt ihr eigenes Paket mit besonderen Vorteilen.

Sparkonten

Sparkonten sind dazu gedacht, Geld anzusparen und bestimmte Dividenden zu erwirtschaften. Diese Art von Privatkonten ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Ausländern besonders beliebt, da es sich um eine bequeme Möglichkeit handelt, entweder einen monatlichen Betrag oder einen Pauschalbetrag für größere Anschaffungen wie ein Auto, eine Ausbildung oder eine Wohnung zu sparen. Der Kontoinhaber hat nur einen begrenzten Zugang zu den Geldern, der für jedes Paket separat festgelegt wird. Einige Banken geben keine Debitkarten und Scheckbücher aus, damit das Geld sicher bleibt. Eines der beliebtesten Angebote für Sparkonten ist das Dubai Smart Saver Account von Emirates NBD, das genau dieses System beinhaltet: Sie überweisen Geld online oder über Bareinzahlungsautomaten und können bis zu 1,25 % Zinsen pro Jahr erhalten und haben keine Möglichkeit, das Geld früher abzuheben.

Die Zinssätze auf Sparkonten sind höher als auf Girokonten, und der Trend geht dahin, dass der Zinssatz umso höher ist, je länger der Inhaber das Geld auf dem Konto behält. Unter einer langen Laufzeit versteht man mehr als 6 Monate bis hin zu mehreren Jahren. Mit dem Steady Saver Deposit von Emirates NBD erhalten Sie beispielsweise bis zu 3 % auf Ihr Guthaben, das bei Fälligkeit des Kontos ausgezahlt wird. Ein wichtiger Zusatz: Das Mindestguthaben, das für die Führung eines Kontos erforderlich ist, beträgt 10.000 AED.

Im Allgemeinen liegen die Zinssätze für Spareinlagen zwischen 0,20 % und 1,75 %. Die Zinssätze sind entweder fest oder variabel, und die Zinsen werden auf der Grundlage des täglichen Schlusssaldos berechnet. Diese Konten können in AED, USD, GBP und EUR geführt werden.

Andere Banken bieten jedoch möglicherweise andere Paketoptionen an. Das Ultra Savings-Konto der United Arab Bank erlaubt unbegrenzte Abhebungen und bietet kostenlose Debitkarten, aber gleichzeitig werden Zinsen auf das Kontoguthaben erhoben. Es ist also wichtig, das Guthaben hoch zu halten, um den höchstmöglichen Zinssatz zu erhalten. Beachten Sie, dass das Mindestguthaben nicht unter eine bestimmte, in den Bankbedingungen festgelegte Grenze fallen sollte.

Es ist auch erwähnenswert, dass es keine Altersbeschränkung für ein Sparkonto gibt. Das bedeutet, dass Eltern/Erziehungsberechtigte diese Konten im Namen von Minderjährigen eröffnen und alle Transaktionen auf dem Konto kontrollieren können, bis das Kind 18 Jahre alt wird.

Gehaltskonten

Gehälter können sowohl auf Giro- als auch auf Sparkonten eingezahlt werden. Wie bereits erwähnt, sind Girokonten am besten für den täglichen Bedarf geeignet. Die Schwierigkeit besteht jedoch in der Höhe des Mindestgehalts: Einige Banken verlangen 3.500 AED als Mindestbetrag, andere nicht weniger als 5.000 AED. Wenn Sie also als Unternehmer Konten für Ihre Mitarbeiter eröffnen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich vorher zu informieren und zu prüfen, welche Banken für Sie und Ihr Unternehmen am besten geeignet sind. Liegt die Höhe der Löhne und Gehälter noch unter dem von den Banken geforderten Mindestbetrag, ist es ratsam, Sparkonten zu nutzen.

Für Arbeitnehmer, die für ein Unternehmen arbeiten, ist es wahrscheinlich am besten, ein Girokonto bei derselben Bank wie das Unternehmen zu eröffnen. Erstens geht das Gehalt am Tag der Auszahlung auf dem Konto ein (sonst muss der Arbeitnehmer einige Tage warten), und zweitens bieten die Banken zusätzliche Privilegien für eine Kontofamilie. Wenn Sie ein Gehaltskonto bei der Bank haben, wird dies den Prozess der Beantragung eines Privatkredits erheblich vereinfachen. In diesem Fall muss der Antragsteller seine Einkommensquelle nicht noch einmal bestätigen und spart Bearbeitungszeit. Darüber hinaus können die Gebühren und Provisionen für Gehaltskonten reduziert oder nominal sein, was jedoch von der jeweiligen Bank abhängt. So berechnet Emirates NBD für Überweisungen in ein anderes Land etwa 60-90 AED, während HSBC internationale Überweisungsgebühren in Höhe von etwa 42 AED erhebt.

Anlagekonto

Ein Anlagekonto wird auf der Grundlage eines Exklusivvertrags mit der Bank eröffnet. Diese Vereinbarung setzt voraus, dass ein Anleger Geld auf ein Konto einzahlt und die Bank die Mittel zum Kauf von Aktien, Anleihen und einer Vielzahl von Vermögenswerten verwendet, wodurch sie kurz- und langfristige Gewinne erzielen kann. Die Dividenden von Anlagekonten sind höher als die von Sparkonten und liegen zwischen 3 % und 7 % jährlich.

Jede Bank legt die Höhe des Anfangskapitals gesondert fest. Einige Banken verlangen einen bestimmten Betrag, der zu Beginn eines jeden Jahres auf das Konto eingezahlt werden muss, während andere monatliche Raten verlangen. Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel nicht weniger als ein Jahr, in der Regel länger, zwischen 5-10 Jahren oder mehr. Innerhalb dieses Zeitraums gibt es entweder keinen Spielraum für Abhebungen oder Abhebungen sind mit Einschränkungen möglich. Der Hauptzweck dieses Kontos besteht also darin, Geld zu akkumulieren und anzulegen, anstatt es auszugeben.

Ein Anlagekonto ist ein bankinternes Konto, das nicht im Internet-Banking der persönlichen Giro- oder Sparkonten enthalten ist. Das Konto wird ausschließlich von der Bank verwaltet, die Ihnen am Ende eines jeden Quartals einen Kontoauszug zusendet.

Finanzierung in Dubai

Konto für Nicht-Residenten

Für Ausländer ist es wichtig zu wissen, dass die VAE FATCA und CRS einhalten und sich am automatischen Informationsaustausch AIA beteiligen. Das heißt, wenn Ihre Bank in der Liste aufgeführt ist, werden Ihre Daten automatisch an die Steuerbehörden des Landes weitergegeben, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben.

Wenn Sie nicht vorhaben, eine Emirates ID zu beantragen, sind Sie in Bezug auf die Art der Konten und den Zugang zu Bankprodukten, die Ihnen zur Verfügung stehen, sehr eingeschränkt. Interessanterweise ist sogar ein Konto für Nicht-Residenten darauf ausgelegt, Personen zu unterstützen, die gerade erst mit der Beantragung eines Visums oder einer Aufenthaltsgenehmigung begonnen haben.

Die meisten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Dubai, gestatten Gebietsfremden oder Touristen eher die Eröffnung von Sparkonten als von Girokonten. Um ein Girokonto zu eröffnen, muss ein Bürger nämlich eine Reihe von Dokumenten vorlegen, die seinen Aufenthaltsstatus bestätigen, worüber Sie in diesem Artikel mehr erfahren.

Bislang kann ein Gebietsfremder ein persönliches Sparkonto eröffnen, wenn er mit der Bank vereinbart, einen bestimmten Betrag in Aktien, Anleihen und andere Finanzinstrumente zu investieren. Die Bank eröffnet also ein Sparkonto für eine Einzelperson auf der Grundlage einer Anlagevereinbarung.

Nach der Eröffnung eines Sparkontos erhalten Gebietsfremde Debitkarten, mit denen sie an Geldautomaten Geld abheben und einzahlen können. Darüber hinaus haben die Kunden auch Zugang zum Online-Banking. Diese Konten werden im Allgemeinen in mehreren Währungen angeboten, was für Ausländer, die AED in USD, GBP usw. umtauschen müssen, praktisch ist. Eine Debitkarte ist jedoch nur für ein AED-Konto vorgesehen.

In der Regel stellen die Banken bestimmte Anforderungen an Sparkonten, die von Nichtansässigen geführt werden. Erstens ist die physische Anwesenheit des Antragstellers obligatorisch. Zweitens ist es notwendig, ein bestimmtes Guthaben auf dem Konto zu halten. Einige Anbieter legen den Höchstbetrag fest, den ein Kontoinhaber gleichzeitig auf das Konto einzahlen darf, ohne dass die Herkunft des Geldes bestätigt werden muss. Zum Vergleich: Die ADIB verlangt 20.000 USD, andere Banken können höhere Beträge verlangen. Ein Scheckbuch ist für Nichtansässige nicht verfügbar.

Eröffnung eines Bankkontos: Schritt für Schritt

Da ein erheblicher Teil der Bevölkerung Dubais aus Expats besteht, gibt es für Ausländer etablierte Wege zur Eröffnung von Konten bei lokalen Banken. Trotz der umfangreichen Unterlagen, die benötigt werden, und der recht hohen Einkommensanforderungen ist dies ein recht einfacher Prozess.

Anforderungen und Dokumente

Es ist kein Geheimnis, dass die Bankstandards in den VAE den internationalen Anforderungen entsprechen und von Jahr zu Jahr steigen. Personen, die sich für ein Privat- oder Firmenkonto entscheiden, sollten sich darauf einstellen, dass die Banken ihren persönlichen Hintergrund, ihre berufliche Tätigkeit und ihre Einkommens- und/oder Dividendenquellen gründlich untersuchen werden. Deshalb ist es wichtig, die Hilfe eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen und seine Hausaufgaben gründlich zu machen.

Wie bereits erwähnt, haben Bürger fast aller Länder das Recht, ein Konto bei einer Bank in den VAE einzurichten. Die Bandbreite der Dokumente und Anforderungen unterscheidet sich je nach der finanziellen Art des Status des Antragstellers und der Art des zu eröffnenden Kontos.

Im Folgenden haben wir die am häufigsten verlangten Dokumente für Einwohner der VAE zusammengestellt:

– Original-Reisepass plus ein paar zusätzliche Kopien

– Emirates ID oder eine Kopie des Emirates ID Registrierungsformulars, falls noch nicht ausgestellt

– Visum für den Aufenthalt in den VAE

– Ausführlicher Lebenslauf mit detaillierten Angaben zu Arbeitsplätzen, beruflichem Werdegang usw.

– Kontoauszug für 3-6 Monate, in englischer Sprache

– Gehaltsbescheinigung (erhältlich bei der Personalabteilung des Arbeitgebers)

– Nachweis des Wohnsitzes: eine Kopie des Mietvertrags, der Stromrechnung usw.

Gebietsfremde, die ein Sparkonto beantragen, sollten sich darauf vorbereiten, Folgendes vorzulegen

– Kopie des Reisepasses mit der Einreiseseite der VAE

– Empfehlungsschreiben der Bank des Herkunftslandes oder eines anderen Landes, in dem ein persönliches Konto geführt wird

– Lebenslauf mit Angaben zu Berufserfahrung, Reisezielen und unternehmerischen Aktivitäten in den letzten 7 Jahren

– Ausführliche Kontoauszüge für die letzten sechs Monate mit klarer Aufschlüsselung der Quellen des Geldflusses in die VAE

– Informationen über die Einkommensquelle

Da die offizielle Sprache für den Papierverkehr in den VAE Englisch ist, sollten Sie darauf achten, dass alle Dokumente entsprechend verfasst oder übersetzt sind. Sie müssen nur bei der Kontoeröffnung persönlich in der Bank anwesend sein (Sie können mit einem Touristenvisum in die VAE kommen) und können dann alle Transaktionen aus der Ferne über den Internet-Banking-Service durchführen oder Ihren persönlichen Bankmanager per Telefon kontaktieren.

Wenn Sie sich auf die Kontoeröffnung vorbereiten, sollten Sie bedenken, dass die VAE-Banken bestimmte Punkte negativ behandeln. So sind sie beispielsweise nicht loyal gegenüber den Ländern, in denen derzeit bewaffnete Konflikte ausgetragen werden. Diese Überweisungen werden gänzlich blockiert. Außerdem arbeiten emiratische Banken noch immer nicht mit im Iran ansässigen Unternehmen und iranischen Staatsangehörigen zusammen. Darüber hinaus sind bei Geschäften mit US-Unternehmen zusätzliche Berichte erforderlich. Geschäfte mit Staaten, die auf der Sanktionsliste aufgeführt sind: Syrien, Afghanistan, Kuba, Nordkorea usw., gelten als besonders skrupellos.

Verfahren

Das Verfahren zur Eröffnung eines Kontos umfasst die folgenden Schritte:

– Legen Sie fest, welche Bank zu Ihren persönlichen Bedürfnissen oder Ihrem Geschäftsmodell als Unternehmen passt. Es wäre ratsam, wenn Sie dies mit Hilfe eines fachkundigen Finanzberaters tun

– Besuchen Sie eine der Bankfilialen oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Website und bitten Sie einen Bankvertreter, Sie zu kontaktieren.

– Sowohl Ausländer als auch Gebietsfremde müssen bei der Einreichung der Unterlagen persönlich anwesend sein. Beachten Sie, dass Ausländer die Eröffnung eines Kontos nicht ohne einen gesetzlichen Vertreter wie einen Makler oder einen Berater beantragen können. Deren Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen, die Anforderungen zu verstehen und die entsprechenden Unterlagen einzureichen. In einigen Fällen ist es möglich, einen Finanzberater oder einen Bevollmächtigten für die Kontoeröffnung aus der Ferne hinzuzuziehen.

– Die Bearbeitung dauert mindestens eine Woche (je nach Art des Kontos); innerhalb dieses Zeitraums wird die Abteilung für interne Kontrollen Fragen stellen und Nachforschungen über den Antragsteller anstellen. Andererseits kann die Bank Ihren Antrag ablehnen, wenn die erforderlichen Unterlagen nicht vollständig sind oder die Papiere falsch ausgefüllt wurden. Wenn Sie einen Kundenbetreuer haben, ist diese Möglichkeit ausgeschlossen.

– Im Falle eines positiven Ergebnisses muss der Antragsteller die Bank ein weiteres Mal oder zwei weitere Male aufsuchen, um den Fernzugriff auf das Kontogesprächsgerät zu aktivieren.

Die Eröffnung eines Kontos bei den Banken in den VAE dauert insgesamt 1-3 Wochen. Die Bearbeitungszeit hängt wirklich davon ab, wie gut Sie sich auf den Antrag vorbereitet haben.

Über Offshore-Bankkonten

Offshore-Konten in Dubai sind sehr beliebt, da sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz, transparente Gerichtsbarkeiten und bessere Vorschriften als in einigen anderen Ländern bieten. Aus diesem Grund wählen viele Privatpersonen und Unternehmen Dubais Banken als den besten Ort für die Verwaltung persönlicher Vermögenswerte und den Schutz von Unternehmenskapital.

Vor der Eröffnung eines Offshore-Firmenkontos sollte die juristische Person unter einer bestimmten Gerichtsbarkeit gegründet werden. In Dubai kann das Offshore-Konto in der Jebel Ali Free Zone registriert werden. Außerdem müssen Sie sich mit einem Registrierungsagenten in Verbindung setzen, um das Verfahren durchzuführen. Es ist nicht möglich, eine Offshore-Gesellschaft aus der Ferne zu eröffnen, da alle Banken auf der physischen Anwesenheit der Gründer bei der Antragstellung bestehen. Die Liste der erforderlichen Dokumente ist sehr umfangreich und umfasst die persönlichen Daten des Gründers sowie die Finanz- und Registrierungsunterlagen des Unternehmens. Der Wert aller Kosten für die Gründer liegt zwischen 3.670-11.020 AED (1.000-3.000 USD).

Offshore-Aktivitäten in den VAE werden eingeschränkt. Außerdem kann eine Person kein Aufenthaltsvisum erhalten und nicht den Status eines Steuerbürgers des Landes nutzen usw.

Nur wenige Banken bieten Gebietsfremden die Eröffnung von Offshore-Bankkonten an, in der Regel nur für Investitionskunden.

Über ein Firmenkonto

Wenn Sie eine juristische Person wie eine LLC, eine Freizone oder eine Offshore-Firma oder eine eingetragene Niederlassung in den VAE besitzen, können Sie bei den Banken vor Ort jederzeit die Eröffnung eines Firmenkontos beantragen. Ein großer Vorteil der Kontoeröffnung in den VAE ist, dass Firmenkonten steuerfrei sind, was zweifellos ausländische Unternehmer in das Land lockt.

Für Angestellte werden Giro- oder Sparkonten eröffnet, was bedeutet, dass jeden Monat ein bestimmter Betrag auf das Konto eingezahlt wird. Für die alltäglichen Finanztransaktionen kann ein Unternehmen ein Girokonto eröffnen. Das Hauptkonto des Unternehmens wird in Dirham geführt, einige Banken bieten jedoch die Möglichkeit, bis zu zwei weitere Unterkonten in Dollar und Euro zu führen.

Jeder Anbieter legt privat den Mindestbetrag für ein durchschnittliches Tages- oder Monatsguthaben fest und bietet mehrere Kategorien an: Niedrig, Mittel und Hoch, mit einem Mindestguthaben von 37.000 AED (10.100 USD) bis 550.000 AED (150.000 USD). Je nach dem von Ihnen gewählten Arrangement erhält der Kunde von der Bank ein Paket von Privilegien. Zum Beispiel einen persönlichen Manager, reduzierte Zinssätze für Transaktionen, die Möglichkeit, Währungsumrechnungskurse auszuhandeln und vieles mehr.

Die Strafen der Bank für die Nichteinhaltung des erforderlichen Betrags auf dem Firmenkonto bewegen sich zwischen 100 und 200 USD.

Die erforderlichen Dokumente für eine juristische Person sollten Folgendes umfassen:

– Eine vollständige Historie der persönlichen Gründerdokumente und alle gesetzlichen Unterlagen + Lizenz

– Unternehmensprofil – ein ausführlicher und detaillierter Geschäftsplan, der einen Lieferanten- und Kundenstamm mit Adressen, ein Logistikkonzept und eine Umsatzprognose für das erste, zweite und dritte Jahr enthalten sollte

– Ein Kontoauszug, aus dem die Einkommensquellen hervorgehen müssen (Gehalt, Dividenden). Anhand dieser Daten kann die Bank erkennen, ob die Einnahmen hoch genug sind, um die Betriebskosten zu decken und ein Mindestguthaben auf dem Konto zu halten.

Um den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Kontoeröffnung zu minimieren und den Prozess von Anfang an in die richtige Richtung zu lenken, ist es ratsam, Folgendes zu berücksichtigen: den Ort der Unternehmenseintragung und die Art der Lizenz.

Die besten Banken für die Eröffnung von Konten für Einwohner

In Dubai gibt es eine Vielzahl von Banken, die sowohl lokale als auch internationale Filialen haben. Ausländern sind wahrscheinlich die Banken mit weltweiter Präsenz wie die City Bank, HSBC und Standard Chartered am vertrautesten. Bislang gibt es in den VAE Filialen von 9 ausländischen Banken.

Es gibt viele lokale Banken, darunter Emirates NBD, Mashreq Bank, Dubai Islamic Bank, Commercial Bank of Dubai und First Gulf Bank sowie viele andere. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen besteht darin, dass die nationalen Banken der VAE angemessenere Bedingungen in Bezug auf niedrigere Eintrittsbarrieren bieten und Islamic Banking anbieten. Streng genommen gibt es eine eigene Kategorie – islamische Banken, die nach den Gesetzen der Scharia arbeiten. Diese Grundsätze schließen Zinsgebühren und Investitionen in verbotene Bereiche wie Alkohol, Glücksspiel usw. aus. In der Tat können alle lokalen Banken diese Art von Dienstleistungen anbieten.

Im Folgenden haben wir die renommiertesten und beliebtesten Banken ausgewählt, um ihre wichtigsten Merkmale zu vergleichen:

– Die Dubai Islamic Bank wurde 1975 gegründet und war die erste Bank, die die islamischen Grundsätze in allen Bereichen ihrer Tätigkeit einführte. Die Bank unterhält Privat- und Firmenkonten, die im Durchschnitt innerhalb von 25 bis 55 Tagen eröffnet werden. Das Mindestguthaben auf einem Konto sollte 25.000 AED (6.810 USD) betragen. Das Anlagevermögen wird auf 45,169 Mio. USD geschätzt. Es gibt 62 Filialen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

– Emirates NBD ist seit 2007 tätig. Die Bank verfügt über 250 Filialen und Geldautomaten in den VAE und verwaltet ein Vermögen von 122,191 Mio. USD. Emirates NBD wird als die größte und erfolgreichste Bank des Landes wahrgenommen. Ihre Hauptstärke ist ihr gut entwickeltes Internet-Banking-System – ein äußerst gefragter Service. Die Bank akzeptiert Privat- und Firmenkonten und akquiriert Konten. Die Eröffnung eines Kontos dauert zwischen 14 und 40 Tagen. Der Mindestbetrag für die Eröffnung eines Geschäftskontos beträgt 50.000 AED (13.700 USD).

– Die Mashreq Bank ist eine der ältesten Privatbanken in den Emiraten und wurde 1967 gegründet. Bis heute verfügt sie über 43 Filialen und besitzt ein Kapitalvermögen von 33,643 Mio. USD. Die Eröffnung eines Kontos dauert zwischen 20 und 50 Tagen. Das Guthaben eines Kontos sollte nicht weniger als 25.000 AED (6.810 USD) betragen.

Die meisten emiratischen Banken erheben keine Gebühren für die Kontoeröffnung oder eine jährliche Kontoführungsgebühr, stattdessen sollten Sie für diese Dienstleistungen separat bezahlen. Der Kontoinhaber muss für die Nutzung von Geldautomaten anderer Finanzmarkenbanken rund 2 AED (0,5 USD) bezahlen, die Ausstellung von Schecks kostet 30 AED (8 USD) und der Erhalt eines Kontoauszugs kann 50 AED (14 USD) kosten.

Zusammenfassung

– Ausländer, Expats und Nichtansässige können in Dubai Bankkonten eröffnen. Trotz der umfangreichen Unterlagen, die erforderlich sind, ist das Antragsverfahren recht unkompliziert.

– Zu den am meisten nachgefragten Arten von Privatkonten gehören Giro-, Spar- und Anlagekonten, die in mehreren Währungen verfügbar sein können

– Um ein Girokonto für Angestellte zu beantragen, sollte das Monatsgehalt mindestens 3.000 AED betragen (die Anforderungen an die Höhe des Gehalts variieren von Bank zu Bank in Dubai).

– Es ist möglich, ein Offshore-Konto als Unternehmen oder als Privatperson zu eröffnen. Die emiratischen Banken prüfen solche Anträge sehr sorgfältig, weshalb es notwendig ist, sich mit Hilfe eines Fachmanns auf den Antrag vorzubereiten.

– Ein großer Vorteil für ausländische Unternehmen in den VAE ist die Körperschaftssteuer von 0 %.

– Eine der bei Ausländern beliebtesten Banken für die Einrichtung eines Kontos in Dubai ist Emirates NBD

