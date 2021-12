Eröffnung neue Filialen: Teppichreinigung und Teppichreparatur

Aria Teppichreinigung eröffnet weitere Filialen in Südbayern für Teppichwäsche

Die Teppichreinigung München beginnt immer mit einer Besichtigung: Bestimmt wird der Gesamtzustand des Teppichs und auf Grundlage darauf wird ein Reinigungsplan nach Nutzungsart, Material, Knüpftechnik, Stil, Alter, Farbkonsistenz und Verschmutzungsgrad erstellt. Von der Teppichreinigung bis zum Teppich trocknen stehen die Teppiche alle unter der Aufsicht von Profis. Die Reinigung des Teppichs bringt die Farbe wieder zum Strahlen, kann Motten und Milben aus dem Teppich entfernen und die Faser des Teppichs stärken. Auf Dauer bringt die Teppichreinigung sogar eine Wertsteigerung von echten Perserteppichen und Orientteppichen mit sich.

Die Teppichreparatur wird von erfahrenen Experten manuell durchgeführt. Material, Knüpftechnik und Alter des Teppichs werden im Vorfeld bestimmt, um eine perfekte Übereinstimmung mit dem Original zu gewährleisten. Die richtige Wolle wird immer im Herkunftsland bezogen bzw. in Auftrag gegeben und in der Originalfarbe gefärbt. Empfohlen wird die Teppichreparatur im Zusammenhang mit der Teppichreinigung. Eine professionelle Teppichreparatur und -reinigung lässt Ihren Teppich nicht nur erstrahlen, sondern auch aufwerten.

Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Teppichreiniger? Mit über 10 Jahren Erfahrung, kostenloser Abholung und Lieferung sowie einer Bio-Teppichwäsche gibt es einen Dienstleister, der mit bestem Gewissen empfohlen werden kann. Für die Teppichreinigung in Regensburg und die Teppichreinigung in Landshut ist Aria Teppichreinigung nun seit kurzem auch tätig.

Also ganz gleich, ob Sie nun eine Teppichreinigung Landshut, Teppichreinigung Regensburg oder Teppichreinigung Rosenheim benötigen, der Teppichservice von Aria Teppichreinigung und Teppichreparatur ist in vielen Städten in Südbayern für Sie tätig.

Bereits seit zwei Generationen beschäftigen wir uns mit Teppichen. Sowohl die Herstellung als auch die Reinigung und Reparatur von Teppichen ist ein Handwerk, welches mir, Kourosh Ilanlou, von meinen Eltern und Geschwistern in die Wiege gelegt wurde. Seit über 10 Jahren bieten wir die professionelle Teppichreinigung und Teppichreparatur in München und ganz Bayern an.

Kontakt

Aria Teppichreinigung

Kourosh Ilanlou

Hörtwarthstr. 15

80804 München

089/51 997 009

pr@aria-teppichreinigung.de

https://www.aria-teppichreinigung.de/

