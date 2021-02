Eröffnung neuer Produktionsstätte im März 2021

Marry Jane AG

Marry Jane AG öffnet die Tore ihrer neuen Indoor-Anlage. Mit 10’000 Quadratmeter Fläche wird sie die größte in ganz Europa sein. Diese enorme Fläche ermöglicht eine Ernte von bis zu 15 Tonnen pro Jahr.

In der grössten Indoor-Anlage Europas wird trotz großer Fläche kontrolliertes Klima herrschen. Bei einer solch großen Anlage sind die Anforderungen an die Effizienz und an das daraus resultierende Produkt sehr hoch. Deshalb ist alles nach modernsten Methoden darauf ausgelegt die beste Qualität aus jeder Pflanze heraus zu holen. Marry Jane AG will, dass ihre Kunden mit den Produkten vollkommen zufrieden sind und sich immer wieder dafür entscheiden.

“Der Hauptvorteil der neuen Anlage wird ihre Kapazität sein. Wir werden in der Lage sein, kontinuierlich jede Woche mindestens 250 kg zu ernten. Wir werden mit einem geschlossenen System arbeiten und sind in der Lage, das ganze Jahr über die gleiche Qualität an Blüten zu liefern. Alles wird durch das Klimakontrollsystem gesteuert”. – Mischa Gribi, Marry Jane AG.

Über Marry Jane CBD

Marry Jane AG baut Cannabis Sativa L. Pflanzen mit hohem CBD-Gehalt an und stellt daraus hochwertige Produkte wie CBD-Tropfen, CBD Vape, E-Liquids und weiteres her.

CBD erfüllt das Bedürfnis nach einem alternativen Lebensstil. Es wird immer noch auf seine positiven Wirkungen hin untersucht. Einige davon, welche einen besseren und gesünderen Lebensstil versprechen, sind bereits bekannt.

Die Einzigartigkeit der Produkte liegt in der Art des Anbaus der Pflanzen. Sie werden verwöhnt, um das Beste herauszuholen, was die natürliche Schönheit der Cannabis Sativa L. bieten kann. Während des ganzen Prozesses werden keine Pestizide oder Herbizide verwendet.

Marry Jane CBD Unternehmen hat den Anspruch, mehr zu sein als nur ein Lieferant von feinen Produkten für dessen Kunden. Sie sehen ihre Rolle darin, Mitwirkende bei der Feier dieser Kultur zu sein.

