ERP-VC-Fondsinvestments um 80 % gestiegen

Verlautbarung der KfW

Zusagevolumen der ERP-VC-Fondsinvestments im 1. Halbjahr um 80 % gestiegen

-9 ERP-Venture Capital-Fondsinvestments (137 Mio EUR) zugesagt

-Weitere Verbesserung für Start-ups beim Kapitalzugang

-Anträge in Höhe von 614 Mio EUR im Rahmen der Corona-Hilfe für Start-ups bewilligt

Im ersten Halbjahr 2020 gab KfW Capital VC-Fonds zur Finanzierung von innovativen deutschen Technologieunternehmen Investmentzusagen in Höhe von rd. 139 Mio EUR. Damit konnte das Vorjahresniveau von 77 Mio EUR um 80 % gesteigert werden. Unterstützt vom ERP-Sondervermögen wurden in 9 VC-Fonds im Programm “ERP-VC-Fondsinvestments” Zusagen mit einem Volumen von 137 Mio EUR gegeben (+ rd. 80 %, 1. Halbjahr 2019: 77 Mio EUR). Der High Tech Gründerfonds I + II wurde ebenfalls abgerufen. Trotz der Corona-Krise hat die KfW Capital ihr Investmentvolumen und die Anzahl der Fonds, denen sie Zusagen geben konnte, deutlich gesteigert. Dadurch wurde der Kapitalzugang für innovative Technologieunternehmen in Deutschland in diesen schwierigen Zeiten weiter verbessert. KfW Capital ein verlässlicher Partner für den VC-Markt. Dies gilt sowohl in gesamtwirtschaftlich guten wie auch in konjunkturell schwierigen Zeiten wie derzeit.

KfW Capital hat sich zum Ziel gesetzt, die VC-Fondslandschaft nachhaltig zu stärken und damit innovativen deutschen Technologieunternehmen besseren Zugang zu Wachstumskapital zu geben. Der Innovationsstandort soll nachhaltig gestärkt werden. KfW Capital beteiligt sich stets zu gleichen Bedingungen wie private Investoren mit maximal 19,9 % am gesamten Fondsvolumen. Dafür verpflichten sich die VC-Fonds zu Investitionen in Höhe von mindestens dem von KfW Capital eingebrachten Kapital in deutsche Wachstumsunternehmen.

Insgesamt beinhaltet das Portfolio von KfW Capital zum 30.6.2020 43 VC-Fondszusagen mit einem Volumen von rd. 740 Mio EUR. Darunter sind sowohl etablierte als auch First-Time-Fonds. Mit dem VC-Fonds-Portfolio werden die wichtigsten Industriefelder abgedeckt (ICT, Life Science und Industrial Tech). Aggregiert beträgt das Volumen aller Fonds, in die KfW Capital investiert, mehr als 9 Mrd. EUR.

Seit die Corona-Pandemie in Deutschland begann, unterstützte zudem die Bundesregierung KfW Capital bei der Konzeption und Umsetzung der Start-up-Hilfen. Mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministerium der Finanzen, Verbänden, wichtigen Marktteilnehmern und der KfW hat KfW Capital die sogenannte Säule 1 der Hilfen entwickelt. Dazu zählen insbesondere die Corona Matching Fazilität. Sie kann seit 14.5.2020 bei KfW Capital und ab dem 18.5.2020 beim EIF von europäischen VC-Fonds zur Unterstützung von Start-ups in Deutschland beantragt werden. Dadurch können die Finanzierungsrunden der VC-Fonds rückwirkend vom 2. April 2020 und bis zum 31. Dezember 2020 zu gleichen Konditionen durch Mittel aus dem Hilfsprogramm ergänzt werden. Fonds wie der High-Tech Gründerfonds und coparion können zusätzlich Mittel aus der Säule 1 zur Unterstützung von Start-ups in Deutschland beantragen. In der Säule 1 wurden bis heute 75 Anträge von VC-Fonds mit einem Volumen von 1,16 Mrd. EUR gestellt. Davon wurden 28 Anträge bereits positiv entschieden. Das Volumen beträgt dabei 614 Mio EUR. Hiermit sollen ca. 330 Start-ups durch VC-Fonds finanziert werden.

Für die Start-up-Hilfen des Bundes stehen insgesamt ca. 2 Mrd EUR zur Verfügung.

