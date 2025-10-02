Erschließung einer erstklassigen Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte in Bolivien

Eloro Resources hat am 24. September 2025 ein Interview über die Entdeckung eines bedeutenden Silber-Zinn-Polymetall-Vorkommens in Bolivien veröffentlicht. Lesen Sie das vollständige Interview hier: https://www.miningvisuals.com/post/eloro-resources-unlocking-a-world-class-silver-tin-polymetallic-deposit-in-bolivia
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168.
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2899003008
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
Firmenkontakt
Eloro Resources Ltd.
Jorge Estepa
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto, ON
416 868-9168
http://www.elororesources.com
Pressekontakt
Eloro Resources Ltd.
Jorge Estepa
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto, ON
416 868-9168
http://www.elororesources.com
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.