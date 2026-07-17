Erst Hitze, dann Sturzflut: So schützen Sie Ihren Keller

Rund 3.000 Notrufe in einer Nacht im Raum Nürnberg zeigen, wie schnell aus Hitze eine Sturzflut wird. So bereiten sich Haushalte jetzt vor.

München, 17. Juli 2026.

Am Abend des 14. Juli entlud sich die Hitze der

Vorwoche über Mittelfranken in einer gewaltigen Gewitterzelle: Bei der

Integrierten Leitstelle Nürnberg gingen innerhalb von fünf Stunden rund

3.000 Notrufe ein – nach Angaben der Feuerwehr eine nie dagewesene Zahl.

Etwa 1.000 Einsätze arbeiteten die Wehren im Raum Nürnberg, Fürth und

Erlangen ab: vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, umgestürzte Bäume.

Örtlich fielen mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Für Nachbarregionen galt an diesem Abend ebenfalls zeitweise Unwetterwarnstufe

3 – sie kamen diesmal glimpflich davon. Doch schon in den Tagen danach gab der

Deutsche Wetterdienst neue Gewitterwarnungen heraus. Die Lehre daraus gilt

überall: Die nächste Gewitterlage kommt – vorbereitet zu sein kostet wenig,

ein gefluteter Keller dagegen schnell fünfstellige Summen.

WARUM NACH HITZE DIE STURZFLUT DROHT

Wärmere Luft kann pro Grad rund sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen.

Trifft ein Sommergewitter dann auf ausgetrocknete, verkrustete Böden, versickert

der Regen kaum und fließt oberflächlich ab – in Senken, Unterführungen und

Keller. Starkregen ist dabei kein Fluss-Phänomen: Er kann laut Auswertungen

von Versicherern und Wetterdienst praktisch jedes Grundstück treffen, auch

weit weg vom nächsten Gewässer.

SIEBEN MASSNAHMEN VOR DEM NÄCHSTEN GEWITTER

1. Abläufe freiräumen: Dachrinnen, Fallrohre, Hofeinläufe und Lichtschächte

auf Laub und Verschmutzung prüfen – verstopfte Abläufe sind Kellerfluter

Nummer eins.

2. Rückstauklappe prüfen: Funktioniert die Rückstausicherung im Keller?

Wartung dokumentieren – viele Versicherer verlangen den Nachweis.

3. Wertvolles hochräumen: Dokumente, Elektronik und Erinnerungsstücke gehören

nicht auf den Kellerboden; unterste Regalebene frei lassen.

4. Elektrogeräte erhöht aufstellen: Waschmaschine, Trockner und Gefriertruhe

möglichst auf Sockel oder Podest.

5. Öffnungen sichern: Kellerfenster und Lichtschächte abdichten oder mit

Aufkantungen versehen; mobile Barrieren bereitlegen.

6. Versicherungsschutz prüfen: Überschwemmungs- und Rückstauschäden übernehmen

Wohngebäude- und Hausratversicherung nur mit Elementarschaden-Baustein.

7. Notfallplan bereithalten: Wichtige Nummern (Versicherung, Hausverwaltung,

Fachbetrieb) notieren und den Ist-Zustand des Kellers vorab mit Fotos

dokumentieren.

WENN DER KELLER DOCH VOLLLÄUFT

Sicherheit geht vor: Den Keller erst betreten, wenn der Strom für die

betroffenen Räume abgeschaltet ist. Danach gilt: Wasserstand mit Fotos und

Videos dokumentieren, die Versicherung unverzüglich informieren – und das

Wasser zügig entfernen. Entscheidend ist das Zeitfenster danach: Bei

sommerlichen Temperaturen beginnt Schimmel auf durchfeuchteten Materialien

oft schon nach 48 bis 72 Stunden zu wachsen. Wände, Estrich und Dämmschicht

speichern Feuchtigkeit über Wochen – Lüften allein ersetzt keine technische

Trocknung. Ausführliche Checklisten und Hintergründe:

https://trock24.de/ratgeber/starkregen-nach-hitze-bayern

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