Erst Hitze, dann Sturzflut: So schützen Sie Ihren Keller

Rund 3.000 Notrufe in einer Nacht im Raum Nürnberg zeigen, wie schnell aus Hitze eine Sturzflut wird. So bereiten sich Haushalte jetzt vor.
München, 17. Juli 2026.
Am Abend des 14. Juli entlud sich die Hitze der
Vorwoche über Mittelfranken in einer gewaltigen Gewitterzelle: Bei der
Integrierten Leitstelle Nürnberg gingen innerhalb von fünf Stunden rund
3.000 Notrufe ein – nach Angaben der Feuerwehr eine nie dagewesene Zahl.
Etwa 1.000 Einsätze arbeiteten die Wehren im Raum Nürnberg, Fürth und
Erlangen ab: vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, umgestürzte Bäume.
Örtlich fielen mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit.
Für Nachbarregionen galt an diesem Abend ebenfalls zeitweise Unwetterwarnstufe
3 – sie kamen diesmal glimpflich davon. Doch schon in den Tagen danach gab der
Deutsche Wetterdienst neue Gewitterwarnungen heraus. Die Lehre daraus gilt
überall: Die nächste Gewitterlage kommt – vorbereitet zu sein kostet wenig,
ein gefluteter Keller dagegen schnell fünfstellige Summen.
WARUM NACH HITZE DIE STURZFLUT DROHT
Wärmere Luft kann pro Grad rund sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen.
Trifft ein Sommergewitter dann auf ausgetrocknete, verkrustete Böden, versickert
der Regen kaum und fließt oberflächlich ab – in Senken, Unterführungen und
Keller. Starkregen ist dabei kein Fluss-Phänomen: Er kann laut Auswertungen
von Versicherern und Wetterdienst praktisch jedes Grundstück treffen, auch
weit weg vom nächsten Gewässer.
SIEBEN MASSNAHMEN VOR DEM NÄCHSTEN GEWITTER
1. Abläufe freiräumen: Dachrinnen, Fallrohre, Hofeinläufe und Lichtschächte
auf Laub und Verschmutzung prüfen – verstopfte Abläufe sind Kellerfluter
Nummer eins.
2. Rückstauklappe prüfen: Funktioniert die Rückstausicherung im Keller?
Wartung dokumentieren – viele Versicherer verlangen den Nachweis.
3. Wertvolles hochräumen: Dokumente, Elektronik und Erinnerungsstücke gehören
nicht auf den Kellerboden; unterste Regalebene frei lassen.
4. Elektrogeräte erhöht aufstellen: Waschmaschine, Trockner und Gefriertruhe
möglichst auf Sockel oder Podest.
5. Öffnungen sichern: Kellerfenster und Lichtschächte abdichten oder mit
Aufkantungen versehen; mobile Barrieren bereitlegen.
6. Versicherungsschutz prüfen: Überschwemmungs- und Rückstauschäden übernehmen
Wohngebäude- und Hausratversicherung nur mit Elementarschaden-Baustein.
7. Notfallplan bereithalten: Wichtige Nummern (Versicherung, Hausverwaltung,
Fachbetrieb) notieren und den Ist-Zustand des Kellers vorab mit Fotos
dokumentieren.
WENN DER KELLER DOCH VOLLLÄUFT
Sicherheit geht vor: Den Keller erst betreten, wenn der Strom für die
betroffenen Räume abgeschaltet ist. Danach gilt: Wasserstand mit Fotos und
Videos dokumentieren, die Versicherung unverzüglich informieren – und das
Wasser zügig entfernen. Entscheidend ist das Zeitfenster danach: Bei
sommerlichen Temperaturen beginnt Schimmel auf durchfeuchteten Materialien
oft schon nach 48 bis 72 Stunden zu wachsen. Wände, Estrich und Dämmschicht
speichern Feuchtigkeit über Wochen – Lüften allein ersetzt keine technische
Trocknung. Ausführliche Checklisten und Hintergründe:
https://trock24.de/ratgeber/starkregen-nach-hitze-bayern
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