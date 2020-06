Die erste Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) in ganz Brandenburg geht an die Geschwister Pape GmbH aus Brandenburg an der Havel

Als erstes Unternehmen aus dem Bundesland Brandenburg hat es die Geschwister Pape GmbH aus Brandenburg an der Havel geschafft und die begehrte Auszeichnung als Top Arbeitgeber vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) erhalten.

Die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) basiert auf einer im Mai 2020 durchgeführten Mitarbeiterbefragung und einer Erfassung der Arbeitgeberleistungen. Anschließend wurden die Ergebnisse von der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert ausgewertet.

Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, “Das Ergebnis der Geschwister Pape GmbH ist wirklich beeindruckend. Das Unternehmen hat bei der Gesamtzufriedenheit einen exzellenten Wert erreicht. Dies zeigt sehr eindrucksvoll die Qualitäten als Arbeitgeber und wird sicherlich ein Ansporn für viele andere Unternehmen sein”

Im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln wurde Top Arbeitgeber (DIQP) vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet. Das unabhängige Verbraucherportal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und gibt Verbrauchern einen guten Überblick im Siegel-Dschungel.

Die Geschwister Pape GmbH übernimmt die Errichtung und der Betrieb von stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen und die Erbringung stationärer, teilstationärer und ambulanter Hilfe-, Betreuungs- und Therapieleistungen für pflegebedürftige Menschen sowie die Beratung und Anleitung pflegender und begleitender Angehöriger. Das Unternehmen steht für Vitalität, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Alltag und geht auf unterschiedliche Bedürfnisse im Alltag ein, beseitigt Barrieren und fördert die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

SQC-QualityCert hilft Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu optimieren.

SQC-QualityCert ist die Zertifizierungsgesellschaft des DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) und bietet Zertifizierungen nach DIQP Standards.

