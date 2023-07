Erste Gesundheits-Multitalent-Immobilie in Rhein-Neckar

Fitter Living in Landau verbindet smarte Lösungen für Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Freizeit und nachhaltige Mobilität

+++ Landau, 05.07.2023. Wurde der Städtebau-Visionär Le Corbusier noch dafür gefeiert, mit der Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnraum die Städte in die Fläche zu ziehen, sind in Zeiten von Klimawandel, Verkehrswende und Digitalisierung neue Konzepte gefragt, um den Lebensanforderungen gerecht zu werden. Mit Fitter Living wagt in Landau in der Pfalz eine echte Multitalent-Immobilie eine neuartige Antwort – durch die Verflechtung von Wohnraum, Gesundheit- und Sportangeboten sowie Co-Working-Spaces in einem energieeffizienten Haus, das nachhaltige Mobilität unterstützt. In Landau sind jetzt neu eingerichtete Musterräume zu besichtigen, in denen auf kompaktem Raum zahlreiche Lösungen für nachhaltige Urbanität mit hoher Lebensqualität gezeigt werden.

Neue Lebensmodelle, eine sich wandelnde Arbeitswelt, die Mobilitätswende – wer ein Immobilienquartier mit Zukunft anbieten möchte, muss auf die Veränderungen der sozialen Wirklichkeit reagieren. „In Fitter Living stellen wir uns dieser Herausforderung und denken Arbeit, Alltag und Gesundheit zusammen. Es ist eine Multitalent-Immobilie, die die Alltags-Lebensqualität steigert und dadurch langfristig wertstabil bleibt. Das ist gerade jetzt, wo die Voraussetzungen am Immobilienmarkt sich so stark verändert haben, ein wichtiger Faktor“, erläutert Fritz Grünewalt, ehemaliger FCK-Vorstand und Geschäftsführer der FitterCampus GmbH, „der Immobilien-Neubau ist nicht in der Krise, vielmehr haben viele Neubauten ein Mehrwert-Problem: Sie entsprechen nicht den Lebenswirklichkeiten der Menschen, weil seit 30 Jahren immer wieder Dasselbe gebaut wurde – ohne Mehrwerte für die Lebensqualität. Auch deshalb liegen wir mit Fitter Living genau richtig.“

Mehrfach genutzte Flächen: Wie das Wohnhaus eine Lebenswelt wird

Räume und Flächen mehrfach nutzen, um mehr Nutzen pro Quadratmeter zu bekommen – das war der Grundgedanke bei der Planung von Fitter Living. In den Wohnungen selbst entpuppt sich etwa der Wandschrank im Flur als Fahrradgarage und Fitnessgerät, aber auch Flure, Treppen und selbst das Flachdach werden intensiv als Gesundheits-, Arbeits- und Freizeitflächen genutzt. So ermöglicht die Dachlaufbahn sowohl Angestellten der Gewerbeeinheiten in der Mittagspause eine schnelle Runde, wie auch Bewohnern am Abend, während vielleicht das Kind per Babyfon erreichbar schläft. Und Sitzlandschaften auf dem Dach mit Blick über Pfälzer Waldrand und Rheinebene laden zum Open Air-Homeoffice an der frischen Luft ein. Überhaupt Arbeit: Da es im Haus Co-Working-Spaces geben wird, braucht man weder ein eigenes Arbeitszimmer noch mit dem Laptop am Küchentisch zu arbeiten.

Vom Fahrrad her gedacht – urbane Mobilität leicht gemacht

Wenn die Nutzung des Rads einfach und barrierefrei möglich ist, fällt der Umstieg leichter: FitterLiving wurde auch aus der Perspektive von Fahrrad-Nutzern gedacht. Über eine Fahrradschnecke bis ins 4. OG sind die Wohnungen direkt an das Landauer Fahrradwegenetz angebunden und barrierefreie Fahrradkeller mit Servicestationen nehmen jede Hürde aus der regelmäßigen Nutzung des nachhaltigen Drahtesels im Alltag. Mit dem Wohnmodul „FitterFlurbox“ hat man die eigene Fahrrad-Garage sogar im Wandschrank direkt vor der Wohnungstür – damit fügt sich FitterLiving nahtlos in die zukunftsweisende Fahrradstrategie der Stadt Landau ein.

Parken von morgen: Kompakt, mit Ladeinfrastruktur und cleverem Geschäftsmodell

Parkraum ist immer ein Problem im urbanen Raum, das wird sich nach der Umstellung auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge nicht ändern. Auch hier hat Fritz Grünewalt neue Antworten parat: Kompakt wird die Tiefgarage von Fitter Living durch automatisches Parken auf Parkschlitten. Die Technologie ist lange bekannt – hatte aber das Problem, dass sie teurer ist als einfach mehr Parkraum zu bauen. Diesen Nachteil gleicht Fitter Living durch eine smarte Idee aus: Keiner braucht seinen Parkraum immer – und die freien Zeiten können einfach per App an andere Parkplatzsuchende weitervermietet werden. Als Kooperationspartner hat er für diese Lösung einen bekannten Wolfsburger Automobilproduzenten gewonnen, der Fitter Living als Pilotprojekt unterstützt. Integriert wurde auch ein intelligentes E-Lademanagement, das von der hauseigenen Photovoltaikanlage in Kooperation mit dem örtlichen Energieversorger gespeist wird. Die gleichzeitige, dynamisch gesteuerte Nutzung der Parkplätze von Bewohnern und Besuchern nimmt zusätzlich Parkdruck aus der belebten Geschäftsstraße.

Mehr Sport – weniger Miete: Kreative Ansätze für bezahlbaren Wohnraum

Fitter Living ist mehr als eine Wohnanlage: Es ist ein Freiluftlabor, in dem Sportwissenschaftler untersuchen, welche Effekte mehr Bewegung im Alltag auf Gesundheit und Fitness haben. Dazu bietet Initiator Grünewalt in zunächst zwei Fitness-WGs Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit, via Fitnessarmband ihren Aktivitätslevel zu tracken. Ab einem bestimmten Level schießt eine kooperierende Krankenkasse einen Betrag zur Miete zu. Nach erfolgreicher Testphase könnte dieses Modell auf alle Mieter von Fitter Living ausgeweitet werden, die sich daran beteiligen wollen. Aber auch ohne extra Bewegung schafft es Fitter Living u.a. durch die Verdichtung der Flächennutzung und ein nachhaltiges Energiekonzept für gemäßigte Nebenkosten in zentraler Lage bezahlbaren Wohnraum zu realisieren, bei dem selbst Penthouse-Appartements mit Traumblick in greifbare Nähe rücken, die so manchem Großstadtbewohner die Tränen in die Augen treiben dürften.

Fitter Campus lädt zu Fitter Living-Musterwohnräumen ein

Mit der Genehmigung des ersten Bauabschnitts sind die Weichen für die Realisierung der Multitalent-Immobilie mit rund 90 Wohn- und bis zu 8 Gewerbeeinheiten nun gestellt. Da wegen der gestiegenen Zinsen und Baukosten viele Wohnbauprojekte auf Eis liegen und der Bedarf gleichzeitig hoch ist, gibt es bereits zahlreiche Miet- und Kaufanfragen. Interessant findet Fritz Grünewalt, dass es Anfragen aus Metropolen wie Berlin, München und Zürich gibt. „Die Interessierten ziehen Fitter Living in Landau bewusst Großstädten mit riesiger Angebotsvielfalt vor. Das Zusammenspiel von hoher Lebensqualität der Pfalz und der Multitalent-Immobilie eröffnet ihnen eine Perspektive für ein nachhaltig gesundes Leben, das sie so sonst nicht bekommen. Ich bin glücklich, als Landauer in meiner Heimatstadt meine Vision nachhaltiger Urbanität umsetzen zu können und freue mich, dass so viele aus Landau, aber auch dem ganzen deutschsprachigen Raum, diese Vision als Bewohner und Investoren teilen wollen“, führt Fritz Grünewalt aus. Wer sich vorab selbst ein Bild von Fitter Living machen möchte, hat die Möglichkeit, die Musterwohnräume in Landau zu besuchen. In ihnen wird veranschaulicht, wie Leben, Arbeiten und Aktiv-sein durch die Mehrfachnutzung von Räumen in einem Wohnquartier vereint wird.

Über FitterCampus GmbH

Die 2021 gegründete FitterCampus GmbH mit Sitz in Landau in der Pfalz entwickelt und verwaltet Multitalent-Immobilien mit innovativen Nutzungskonzepten, die durch die Verbindung effizienter Raumnutzung mit gesundheitsfördernder Ausstattung und einem integrierten Community-Betriebsmodell Musterlösungen für zeitgemäße Urbanität darstellen. Auf dem Wohnareal, auf dem Dach, in der Wohnung, im Treppenhaus, in der hauseigenen Sporthalle FitterHall, mit Bioladen und Co-Working-Space im Haus.

