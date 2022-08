Erste ZiC’nZaC-Nähakademie in der Toskana eröffnet.

Essener Trendsetter im Handarbeitsmarkt geht international

Begonnen hat alles mit einer Kooperation mit Europas führendem Handarbeits-Magazin burda-style .Die erste Näh-Convention in der italienischen Mode-Metropole Florenz galt als Novum der Handarbeitsbranche. Das inspirierte den vielfach prämierten Näh-Szene-Store aus Essen (u.a. Gewinner des Goldenen Fingerhutes „…eine der besten Nähschulen in D.A.CH“) zur Expansion nach „Bella Italia“. In San Casciano in Val di Pesa – wenige Autominuten zur City von Florenz eröffnet 10/22 die „Accademia del Cucito – ZiC“nZaC Toscana“ im nordwestlichen Chianti. Die ersten Kurse beginnen im Oktober dieses Jahres.

Geleitet wird die >ZiC’nZaC-Nähakademie Toskana< von der dort ansässigen überwiegend in Italien und Österreich bekannten Mode-Designerin Sophie Springer, einer gebürtigen Wienerin, die sich nach dem Modedesign-Studium in Florenz nicht mehr vom "La dolce vita" Italiens trennen mochte und seit Jahren von italienischen Mode-Schulen/ Akademien für diverse Lehraufträge verpflichtet wird. ZiC’nZaC-Toscana bietet für Näh-Einsteigerinnen wie auch Fortgeschrittene in Kooperation mit burda style in einem restaurierten toskanischen Wachturm aus dem 12. Jhd. im Herzen der Kleinstadt einmal monatlich kreative Nähkurse in einzigartigem Ambiente und in einer wunderschönen Kulturlandschaft an. Eine Woche pro Monat ist für Näh-Enthusiastinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reserviert. Für alle anderen Wochen liegt der Focus auf italienische Crafista“ bzw. amerikanische und englischsprachige „Fashionista“. Zur „Accademia del Cucito ZiC’nZaC- Toscana“ gehört in unmittelbarer Nähe ein Gästehaus mit landestypisch eingerichteten komfortablen Einzelzimmern. Vier Näh-Workshops (jeweils 5 Stunden) finden Donnerstag, Samstag und Sonntag morgens statt. Am Freitag allerdings wird der Nähkurs immer erst um 14.00 Uhr beginnen. So können die Teilnehmerinnen 1 x Florenz nachmittags/ abends und 1 x morgens erleben. Ein Direktbus verbindet die pittoreske Stadt mit der City von Florenz.

Die Atmosphäre in den Kursen: Kreativ. Entspannend. Unkompliziert. Produktiv. Jeder näht aus dem umfangreichen burda style-Programm sein individuelles Teil. Sophie Springer gibt Tipps, hilft weiter und begleitet die Hobby-Schneiderinnen bis zum erfolgreichen Ende der Näh-Session. Das Honorar für Akademie inklusiv fünf Übernachtungen im Einzelzimmer startet bei 675.00 Euro.

Mit seiner Näh-Akademie in der Toskana setzt ZiC“nZaC im boomenden Handarbeitsmarkt erneut Maßstäbe. Nähreisen sind eine kreative Auszeit für Frauen, die in ihrem Hobby die Möglichkeit zur Kontemplation, zur Selbstverwirklichung, zur Ressourcen-Schonung sehen. „Nähen ist das neue Yoga“. Was bei sport- oder musikinteressierten, künstlerisch ambitionierten oder nach Meditation suchenden Mitmenschen längst in der Touristik in Vielfalt angeboten wird, wurde damit durch den Trendsetter aus der Metropole Ruhr jetzt auch für die wachsende Zahl der Nadelfeen möglich gemacht: Nähreisen und Näh-Convention in ein Land, aus dem sich seit einer gefühlten Ewigkeit „La Dolce Vita“ als Exportschlager in alle Welt ausbreitet.

Wer sich für die Näh-Reisen/ -Workshops/-Events von ZiC“nZaC in die Toskana interessiert, hier der Link zum Buchungsportal: https://zicnzac.de/naehreisen/

ZiC’nZaC ist seit 2010 in der Metropole Ruhr der beliebte und vielfach prämierte (u.a Deutscher Handelsinnovationspreis) Näh-Szene-Store. Von der Nähakademie (Nähen lernen) über Zubehör, Stoffe, Nähmaschinen bis hin zum Nähcafé bietet ZiC’nZaC im Zentrum von Essen auf 400 qm alles unter einem Dach.

Kontakt

Store-Development GmbH

Joachim Bürger

Dritter Hagen 37

45127 Essen

0201 – 74 71 67 25

0201 – 74 71 67 26

buerger@store-development.de

https://www.zicnzac.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.