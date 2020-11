Erster Virtueller Weihnachtsmarkt erfolgreich gestartet

Erster Virtueller Weihnachtsmarkt Deutschlands erfolgreich mit 38 Anbietern gestartet – Glühwein & Christstollen aktuell heiß begehrt

-38 Anbieter mit regionalen Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten

-Renommierte Hilfsorganisation Arche noVa sammelt mit Weihnachtskarten für Projekte

-Nominierung für Award ZukunftHandel in der Kategorie Durchstarter

Dresden, 17. November 2020. Genau einen Monat nach dem Start des Virtuellen Weihnachtsmarktes auf Dresden-Onlineshop ziehen die Initiatoren eine positive Zwischenbilanz. Der Geschäftsführer der RE HANDELS GmbH, Leopold Eißner, sagt: “Die Entscheidung für die Einrichtung eines Virtuellen Weihnachtsmarktes mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten aus Sachsen hat sich gerade vor dem Hintergrund der komplexen und dynamischen Corona-Lage als richtig erwiesen.” Mittlerweile 38 Händler und Erzeuger nutzen die Plattform, um einen Teil ihrer Einbußen durch geschlossene Weihnachtsmärkte auszugleichen. “Wir haben mehr Nachfragen als unsere Logistik erlaubt”, sagt Eißner. In den vergangenen Wochen ist das Angebot des Virtuellen Weihnachtsmarktes von Dresden-Onlineshop nochmals deutlich angewachsen. Besonders gefragt bei Kunden sind aktuell Winzerglühweine, Adventskalender und Räuchermänner von DWU aus dem Erzgebirge.

Der Geschäftsführer der Crottendorfer Räucherkerzen GmbH Mirko Paul erklärt seine Teilnahme am Virtuellen Weihnachtsmarkt: “Auch wenn uns allen in diesem Jahr die süßen und herzhaften Düfte des Weihnachtsmarktes verwehrt bleiben, freuen wir uns, unsere Kunden über den ersten virtuellen Dresdner Weihnachtsmarkt zu erreichen.”

Die Initiatoren um Leopold Eißner wissen, dass ein Virtueller Weihnachtsmarkt keine echte Adventsstimmung mit Glühwein- und Bratwurstduft ersetzt. “Wir leisten einen Beitrag, die schwierige Zeit leichter zu meistern – für Anbieter und für potenzielle Kunden, die gezwungen sind, auf den gewohnten Einkaufsbummel zu verzichten”, erklärt Eißner. Dabei ist der Virtuelle Weihnachtsmarkt keine anonyme Händlerplattform. “Wir als Dresdner kennen alle Anbieter persönlich und haben das Sortiment sorgfältig ausgewählt, um Authentizität zu gewährleisten.” Ziel ist es, einen Bogen von Weihnachtsgebäck über Glühwein bis zu hochwertigem Kunsthandwerk zu schlagen und damit die Vielfalt eines echten Weihnachtsmarktes abzubilden.

Auch der soziale Aspekt kommt nicht zu kurz. Die renommierte Dresdner Hilfsorganisation “Arche noVa” bietet seit dieser Woche Weihnachtskarten an, die von einer lokalen Künstlerin gestaltet wurden. Der Erlös fließt in internationale humanitäre Projekte, u.a. zur Corona-Prävention in Syrien, Libanon und Ostafrika. “Neue Zeiten brauchen neue Formate, das ist im Fundraising nicht anders als beim Weihnachtsmarkt. Umso spannender finden wir, dass es mitten in der hitzigen Diskussion um den diesjährigen Striezelmarkt einen virtuellen Dresdner Weihnachtsmarkt gibt. Dass dort unsere Weihnachtskarten angeboten werden, freut uns außerordentlich” sagt Dana Ritzmann, Leiterin Kommunikation & Presse bei arche noVa e. V. – Initiative für Menschen in Not.

Ein Ansporn für die Macher des Virtuellen Weihnachtsmarktes ist ferner die Nominierung in der Kategorie “Durchstarter” des Awards der Initiative ZukunftHandel. Der Handelsverband Sachsen hatte Dresden-Onlineshop.de vorgeschlagen. Die Jury besteht aus 9 Fachleuten des Online-Handels, darunter Oliver Klinck, Geschäftsführer Ebay Deutschland und Sandra Fruendt, Director Marketing B2B DACH Google Deutschland GmbH. Selbst wenn wir nicht zu den Gewinnern gehören, ist die Nominierung Ansporn und zugleich ein Beweis dafür, dass wir mit dem Projekt Virtueller Weihnachtsmarkt den Zeitgeist treffen und sich Regionalität mit Online-Handel verbinden lässt.

Der Virtuelle Weihnachtsmarkt ist unter www.dresden-onlineshop.de/weihnachten zu finden.

