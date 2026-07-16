Erstes deutschsprachiges Fachevent für moderne Authentifizierung startet im September in Hamburg

Die Authentication Days bringen Experten aus Behörden, Anwenderunternehmen und der IT-Sicherheitsbranche zusammen.

Lüneburg, Juli 2026 – Mit den Authentication Days 2026 findet am 15. und 16. September 2026 erstmals eine deutschsprachige Fachkonferenz statt, die sich ausschließlich den Themen Authentifizierung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Passkeys und passwortlosen Verfahren widmet. Veranstalter ist die MTRIX GmbH, ein auf moderne Authentifizierung spezialisierter IT-Dienstleister.

Zu den bereits bestätigten Referenten und Organisationen zählen unter anderem die FIDO Alliance, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Microsoft, TÜVIT, Yubico, HID und OpenText. Darüber hinaus berichten Anwenderunternehmen wie Merck und die Finanz Informatik aus der Praxis über die Einführung und den Betrieb moderner Authentifizierungslösungen.

Die Absicherung digitaler Identitäten zählt heute zu den zentralen Herausforderungen der IT-Sicherheit. Steigende Cyberbedrohungen, zunehmende regulatorische Anforderungen und die wachsende Verbreitung cloudbasierter Anwendungen erhöhen den Bedarf an sicheren und gleichzeitig benutzerfreundlichen Authentifizierungsverfahren. Technologien wie Passkeys, Hardware-Sicherheitsschlüssel und moderne Multi-Faktor-Authentifizierung gewinnen deshalb in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zunehmend an Bedeutung.

Die Authentication Days greifen diese Entwicklungen auf und verbinden strategische Einblicke mit konkreten Praxiserfahrungen. Die Konferenz richtet sich an IT-Entscheider, IT-Sicherheitsverantwortliche, Identity- und Access-Management-Experten sowie Projektverantwortliche, die moderne Authentifizierung in ihren Organisationen planen, einführen oder weiterentwickeln.

„Authentifizierung ist längst kein Randthema der IT-Sicherheit mehr, sondern eine zentrale Voraussetzung für die digitale Transformation. Mit den Authentication Days schaffen wir eine Plattform, auf der sich Unternehmen praxisnah über aktuelle Entwicklungen, Best Practices und zukünftige Technologien austauschen können“, sagt Malte Kahrs, Geschäftsführer der MTRIX GmbH.

Neben Fachvorträgen und Diskussionsrunden bietet die Veranstaltung eine begleitende Ausstellung führender Technologieanbieter. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht einzelne Produkte, sondern der Austausch über Best Practices, Erfahrungen aus realen Projekten und zukunftsfähige Strategien für eine sichere und benutzerfreundliche Authentifizierung.

Die Authentication Days finden am 15. und 16. September 2026 in Hamburg statt.

Weitere Informationen zum Konferenzprogramm sowie Tickets sind unter www.authentication-days.de erhältlich.

Kontakt

MTRIX GmbH

Laura Viebig

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