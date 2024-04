Erstes Museum für Philosophie eröffnet

Tatsächlich gab es bisher kein Museum für Philosophie. Nach zweijähriger Vorbereitung wurde nun, anlässlich des 300. Geburtstags von Immanuel Kant, das MEP – Museum für Europäische Philosophie eröffnet. Zunächst in einem virtuellen Gebäude, dem WEISEN HAUS. Für die Zukunft sind auch stationäre Ausstellungen geplant.

Museen gibt es mittlerweile zu jedem Thema, doch was bislang fehlte, ist ein Museum für Philosophie. Das mag damit zusammenhängen, dass ein Museum von Ausstellungsstücken lebt. Doch was soll man in einem Museum für Philosophie ausstellen außer Texten, die vielleicht zudem auch noch schwer zugänglich sind? Mit diesem Vorurteil möchte dieses Projekt aufräumen und niederschwellige, leicht zugängliche Angebote schaffen, die nicht im Sinne einer Enzyklopädie philosophische Inhalte einfach nur erklären, sondern auch begreiflich machen.

Diesem Konzept folgt die Dauerausstellung zur europäischen Philosophiegeschichte, unter anderem mit Ruhmeshalle, Geografischer Entdeckertour, Bibliothek, Zitaten-Schatzkammer. Daneben gibt es Sonderausstellungen mit regelmäßig wechselnden Themen; derzeit ist „IMAGOSOPHIE“ angesagt, eine Kombination von aktuellen Bildern mit philosophischem Gedankengut aller Epochen.

www.museum-der-philosophie.de

Der Verein Kultur, Bildung, Begegnung – Meiningen e.V. ist Rechtsträger des Museum für Philosophie.

Kontakt

Kultur, Bildung, Begegnung – Meiningen e.V.

Klaus Fürst

Am Frauenbrunnen 16

98617 Meiningen

01709811372



https://museum-der-philosophie.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.