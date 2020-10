Erstes nachhaltiges digitales Wertpapier in Deutschland: Nachhaltiger Banking-Anbieter Tomorrow startet Crowdinvesting-Kampagne über WIWIN

Für ein besseres Morgen: Das Hamburger Jungunternehmen Tomorrow verbindet die Vorteile mobilen Bankings mit dem Mehrwert ökologischer Projekte. Als führende Online-Plattform für nachhaltige Investments bietet WIWIN privaten Anlegern nun die Möglichkeit, am wirtschaftlichen Erfolg des Startups zu partizipieren. Ab dem 20. Oktober 2020 kann im Zuge der Crowdinvesting-Kampagne mit einer veranschlagten Zielsumme von zwei Millionen Euro dank innovativer technischer Ausgestaltung das bundesweit erste nachhaltige digitale Wertpapier erworben werden.

Der im Jahre 2018 von Jakob Berndt, Inas Nureldin und Michael Schweikart gegründete Anbieter digitalen Bankings Tomorrow finanziert mit seinen Kundeneinlagen ausschließlich nachhaltige und soziale Projekte und nimmt damit eine Vorreiterrolle im europäischen Finanzmarkt ein. Kein Cent fließt über das Unternehmen in umstrittene Branchen wie die Rüstungs- oder Kohleindustrie. Tomorrow agiert zudem stets unter Offenlegung sämtlicher wichtigen Aspekte der Unternehmensarbeit. Die geschäftliche Verwendung der finanziellen Mittel sowie zentrale Kennzahlen werden transparent kommuniziert. So kann jeder Kunde umfassend nachvollziehen, inwieweit sein Finanzdienstleister – und damit auch er selbst – einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leistet.

Michael Schweikart blickt dem 20. Oktober nicht zuletzt aufgrund verbindender Unternehmens-philosophien positiv entgegen: “Wir freuen uns sehr, das Tomorrow-Crowdinvesting mit WIWIN umzusetzen. Wir verfolgen eine gemeinsame Vision und können durch die Kampagne einen entscheidenden Beitrag zum Wandel der Finanzwelt leisten.” Durch die Crowdinvesting-Kampagne mit einem Investitionsvolumen von zwei Millionen Euro soll das weitere Wachstum Tomorrows nachhaltig gestärkt werden. Privatpersonen können hierbei Genussrechte zeichnen und so von einer potenziellen Wertsteigerung des Unternehmens profitieren. Mithin besteht aufgrund der Gewinn- und Exitbeteiligung über die Basisverzinsung von 5,00% p.a. hinaus die Chance, das eingesetzte Kapital zu vervielfachen. Investiert werden kann bereits ab einer Mindestbeteiligung von 100 Euro; die maximale Investitionssumme liegt bei 25.000 Euro.

Die geplante Kampagne bietet auch auf technischer Seite einen hohen Innovationsgrad. WIWIN-Gründer und Nachhaltigkeitsexperte Matthias Willenbacher erklärt: “Es handelt sich um das erste nachhaltige digitale Wertpapier in Deutschland. Durch den innovativen Einsatz der Blockchain-Technologie werden sogenannte Security Token erzeugt, die den Genussrechten die Eigenschaften von Wertpapieren verleihen und so beispielsweise eine spätere Übertragung und einen Handel vereinfachen.” WIWIN gewährleistet seinen Anlegern dabei einen sicheren und unkomplizierten Prozess. Transaktionskosten und -zeiten können dank dezentraler Infrastruktur deutlich reduziert werden. Die Ausgestaltung des digitalen Wertpapiers erlaubt eine mit Gesellschaftern und Aktionären vergleichbare ökonomische Partizipation; institutionelle Anleger investieren zur gleichen Bewertung sowie ähnlichen Konditionen.

WIWIN, die Online-Plattform für nachhaltiges Investieren, vermittelt als vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH Kapitalanlagen in den Bereichen erneuerbare Energien, nachhaltige Startups und energieeffiziente Immobilien. WIWIN wurde 2011 von Matthias Willenbacher mit dem Ziel gegründet, private Anleger stärker an der Energiewende zu beteiligen. Das Unternehmen entstand als Schwestergesellschaft der Juwi AG, einem seit fast 25 Jahren tätigen Projektentwickler für erneuerbare Energien. Mehr als 5.000 Anleger haben über die Online-Plattform WIWIN bereits über 67 Millionen Euro in nachhaltige Projekte investiert. Alle bislang abgeschlossenen Projekte sind erfolgreich verlaufen, mehr als 48 Millionen Euro wurden in Form von Zinsen und Tilgungszahlungen bereits an die Anleger zurückgezahlt.

Firmenkontakt

wiwin GmbH & Co. KG

Matthias Willenbacher

Schneebergerhof 14

67813 Gerbach

06131/9714-200

06131/9714-100

presse@wiwin.de

http://www.wiwin.de

Pressekontakt

wiwin GmbH & Co. KG

Lina Fränzel

Große Bleiche 18-20

55116 Mainz

0178/2335040

06131/9714-100

presse@wiwin.de

http://www.wiwin.de