Erstes Praxishandbuch für Ärzte:

Wie KI und Recht gegen unfaire Online-Bewertungen helfen

Kommunikationsdesigner Matthias Grüning veröffentlicht „Bewertungen, die Patienten kosten“ – das erste deutschsprachige Fachbuch, das Online-Reputations-Management für Arztpraxen mit KI-Tools, Rechtsstrategien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen verbindet.

Bad Wiessee. Mehr als 80 Prozent der Patienten in Deutschland lesen Online-Bewertungen, bevor sie einen Arzttermin vereinbaren. Gleichzeitig fühlen sich viele niedergelassene Ärzte den Mechanismen von Google, Jameda und Co. hilflos ausgeliefert. Genau hier setzt das neue Buch von Matthias Grüning an.

„Bewertungen, die Patienten kosten – Das KI-gestützte Praxishandbuch für Ärzte“ ist als Hardcover bei Amazon erschienen und ist daserste deutschsprachige Praxishandbuch, das die drei entscheidenden Dimensionen des ärztlichen Bewertungsmanagements in einem Werk vereint: die Psychologie hinter Patientenbewertungen, die aktuelle Rechtslage mit konkreten Löschstrategien und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für automatisiertes Reputations-Management.

Über das Buch

Das 110-seitige Fachbuch richtet sich an niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, Praxismanager und Klinikbetreiber im DACH-Raum. Es behandelt unter anderem:

– Wie Bewertungsalgorithmen auf Google und Jameda funktionieren – und wie Praxen sie für sich nutzen können

– Welche negativen Bewertungen gelöscht werden können – mit Mustertexten für Löschanträge und einer Übersicht aktueller BGH-Urteile bis 2024

– Wie KI-Textgeneratoren wie ChatGPT, Claude oder Gemini konkret im Praxisalltag eingesetzt werden können – inklusive fertiger Prompts zum sofortigen Einsatz

– Einen 10-Punkte-Plan für den Aufbau einer professionellen Online-Reputation

– Eine Tool-Vergleichstabelle mit zehn Bewertungsmanagement-Lösungen für unterschiedliche Praxisgrößen

Das Geleitwort stammt von Prof. Dr. med. Miguel J. Hinrichsen, Gründer der Kinderwunschzentren Kassel, Bayreuth und Hamburg-Mitte sowie Gastdozent an der Harvard Medical School.

Über den Autor

Matthias Grüning ist Gründer und Inhaber von Grüning & Partner, einer spezialisierten Agentur für Online Reputations-Management für Ärzte und Zahnärzte mit Sitz in Bad Wiessee am Tegernsee. Seit über 15 Jahren unterstützt er medizinische Fachkräfte dabei, ihre Online-Reputation zu analysieren, zu schützen und strategisch zu verbessern. Parallel entwickelt er die Dr-ORM-App, eine spezialisierte SaaS-Lösung für automatisiertes Bewertungsmanagement im Gesundheitswesen.

„Arztpraxen investieren Hunderttausende in Ausstattung und Fortbildung – aber ihre Online-Reputation überlassen sie dem Zufall. Dieses Buch zeigt, dass das nicht sein muss. Mit den richtigen Tools und einer klaren Strategie kann jede Praxis ihre Bewertungen aktiv steuern.“ – Matthias Grüning, Autor

Hintergrund: Warum dieses Buch jetzt erscheint

Die Bedeutung von Online-Bewertungen für Arztpraxen hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft. Laut Branchenstudien entscheidet sich jeder dritte Patient nach einer einzigen negativen Bewertung gegen eine Praxis. Gleichzeitig hat der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen (zuletzt 2022) die Rechte bewerteter Ärzte gestärkt, und das OLG München hat 2024 entschieden, dass Bewertungsportale bei bestrittenem Behandlungskontakt aktiv prüfen müssen – unabhängig davon, wie detailliert die Bewertung formuliert ist.

Zudem verändert der Einsatz von KI die Möglichkeiten für kleine und mittelgroße Praxen grundlegend: Was früher nur Großkliniken mit eigenen Marketingabteilungen leisten konnten, ist heute mit einem Smartphone und den richtigen Prompts machbar.

Pressekontakt und Rezensionsexemplare

Matthias Grüning

Grüning & Partner – Online-Reputations-Management für Ärzte und Zahnärzte

Fritz-von-Miller-Weg 5, 83707 Bad Wiessee

Telefon: 0172 530 94 92

E-Mail: info@dr-orm.de

Web: https://dr-orm.de

Rezensionsexemplare (Hardcover oder digital) werden auf Anfrage gerne zugesandt.

Druckfähiges Coverbild steht auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung.

Matthias Grüning ist seit über 20 Jahren im Bereich Unternehmenskommunikation selbständig und beschäftig sich seit ca. 2 Jahren nahezu ausschließlich mit den Thema „Arzt im Internet“. In der Agentur Grüning und Partner werden Kommunikations-Strategien für Praxen und Krankenhäuser im Internet entwickelt, umgesetzt und durch ein eignes entwickeltes Monitoring 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche überwacht. In diversen Vorträgen für Zahnärzte und Allgemeinmediziner beweist Matthias Grüning sein Know-how gerne auf Einladung. Über das Portal www.dr-orm.de bekommen Interessierte einen ersten Einblick in die Thematik und das Angebot.

Kontakt

Grüning + Partner

Matthias Grüning

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