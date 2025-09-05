Das Retreat „Beyond Motherhood“ eröffnet neuen Raum für Heilung und Verbindung

Erstes Retreat in Deutschland für Frauen ohne Kinder: Ein einzigartiges Angebot lädt Frauen dazu ein, innezuhalten, zu heilen, Verbindung zu erleben und ihren eigenen Weg jenseits der Mutterschaft zu feiern.

10. bis 12. Oktober 2025 in Boppard

Zum ersten Mal in Deutschland findet ein Retreat statt, das sich explizit an Frauen ohne Kinder richtet. Unter dem Titel „Beyond Motherhood“ öffnet sich ein geschützter Raum für alle, die kinderlos/kinderfrei geblieben sind – ob gewollt oder ungewollt – und nach neuen Formen von Heilung, Verbindung und Selbstannahme suchen.

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der Mutterschaft oft als selbstverständlich gilt. Frauen ohne Kinder erleben dadurch nicht selten stille Ausgrenzung oder ein Gefühl des Nicht-Dazugehörens“, sagt (Katharina Appia, eine der Initiatorinnen). „Mit Beyond Motherhood schaffen wir zum ersten Mal einen Ort, an dem genau diese Lebensrealität gewürdigt wird – nicht als Defizit, sondern als wertvoller, einzigartiger Weg.“

Ein Raum zum Innehalten, Heilen und Feiern

Das Retreat lädt Frauen ein, Abstand vom Alltag zu nehmen und sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Im Fokus stehen:

Innehalten – zur Ruhe kommen und die eigene Geschichte würdigen

Heilen – sanfte Rituale und innere Arbeit für Frieden und Selbstannahme

Verbinden – Austausch und Begegnung mit Frauen, die ähnliche Erfahrungen teilen

Feiern – die Einzigartigkeit des eigenen Lebens jenseits gesellschaftlicher Erwartungen

Damit setzt das Retreat ein starkes Signal: Frauen ohne Kinder sind nicht allein – und ihr Leben ist nicht weniger bedeutungsvoll.

Ein Novum in Deutschland

Während es international bereits Angebote zu diesem Thema gibt, ist „Beyond Motherhood“ das erste Retreat seiner Art in Deutschland. Es öffnet eine neue Gesprächs- und Erlebnisplattform für Frauen, die bisher kaum gesellschaftlichen Raum für ihre Geschichten und Bedürfnisse finden.

„Wir wollen Frauen die Möglichkeit geben, ihr Leben in all seiner Tiefe und Schönheit neu zu sehen – frei von Vergleichen, Erwartungen und Schuldgefühlen“, betont Annabelle Breuer-Udo.

Organisatorische Informationen

Titel: Beyond Motherhood – Ein Retreat für Frauen ohne Kinder

Ort: Boppard

Datum: 10. bis 12. Oktober 2025

Dauer: 2 Tage / 2 Nächte

Teilnahme: begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich

Die Leiterinnen des Retreats stehen gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Leider kann aus Gründen der Privatsphäre und weil das Thema noch immer ein gesellschaftliches Tabu darstellt, kein Kontakt zu Teilnehmerinnen hergestellt werden.

Über die Initiatorinnen

Annabelle Breuer-Udo ist Osteopathin und Heilpraktikerin mit einem Bachelor in Psychologie, zertifizierte Ayurveda-Therapeutin und Mental Health Counseling (MS in Klinischer Psychologie i.A. sowie Yogalehrerin, Meditations und Mindfulnesstrainerin mit langjähriger Erfahrung darin, Frauen mit Gesundheitsthemen wie die Wechseljahre zu begleiten. Sie bringt Lebenserfahrung, umfangreiches und tiefgründiges ganzheitliches Gesundheitswissen sowie Erfahrungen in der Arbeit mit verschiedenen Kulturen.

Katharina Appia begleitet seit sechs Jahren Frauen in ihrem Kinderwunsch und im Abschied von diesem. Mit „Beyond Motherhood“ bringt sie ihre persönliche Erfahrung, ihre Expertise in und ihre Vision von einem neuen, inklusiven Frauenbild zusammen. Sie ist systemische Coachin, Heilpraktikerin Psychotherapie, Trauerbegleiterin und Paarberaterin.

Die Seminarleiterinnen haben beide einen unerfüllten Kinderwunsch.

Pressekontakt

Katharina Appia, Kinderwunsch-Coachin, Tel. 0177-4036515

Mail: katharina@praxis-appia.de

Webseiten: www. praxis-appia.de und https://www.evocativehealthpath.com/

