Erstklassiger Bedrohungsschutz: Skyhigh Security Service Edge erzielt Bestwerte in allen Testkategorien bei AV-TEST

Paderborn, 16. Januar 2024 – Skyhigh Security gibt bekannt, dass sich das Unternehmen mit seinem Security-Service-Edge-Portfolio (SSE) in einer unabhängigen Bewertung von AV-TEST deutlich von den Wettbewerbslösungen absetzen und die Skyhigh Cloud Platform unter den Spitzenreitern in ihrer Produktkategorie etablieren konnte. Skyhigh SSE schützt Daten und stoppt Bedrohungen in der Cloud über alle Websites, Software-as-a-Service-Anwendungen (SaaS), einschließlich Schatten-IT, und Infrastructure-as-a-Service-Umgebungen (IaaS) hinweg – und das von einem einzigen, Cloud-nativen Enforcement Point aus.

Skyhigh SSE erreichte Erkennungsraten von 99,67 Prozent bei bösartigen Portable-Executable-Dateien (PE), 97,75 Prozent bei Nicht-PE-Malware und 87,68 Prozent bei Phishing-URLs. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt für Secure-Web-Gateway-Produkte (SWG), die in den Jahren 2022 bis 2023 getestet wurden, liegt bei 86,8 Prozent, 90,5 Prozent beziehungsweise 77,7 Prozent. Die False-Positive-Rate war mit 0,66 Prozent sehr niedrig. Diese Ergebnisse bestätigen den erstklassigen Bedrohungsschutz von Skyhigh SSE. Darüber hinaus führte AV-TEST einen zusätzlichen Test zur Erkennung von Prevalent Malware durch, der sich auf Malware bezieht, die weit verbreitet ist und in einem bestimmten Zeitraum häufig auftritt. In diesem Test erreichte Skyhigh SSE Erkennungsraten von 99,69 Prozent bei bösartigen PE-Dateien und 99,51 Prozent bei Nicht-PE-Malware.

AV-TEST mit Hauptsitz in Magdeburg wurde 2004 gegründet, ist das führende unabhängige Institut zur Bewertung von IT-Sicherheitssoftware und bietet international anerkannte Vergleichstests. Der Test von Skyhigh SSE konzentrierte sich auf die Erkennungsrate von Links zu PE-Malware, wie.exe-Dateien, Links zu anderen Formen bösartiger Dateien in HTML und JavaScript sowie Links zu Phishing-URLs.

„Betrachtet man alle Ergebnisse der von AV-TEST getesteten Produkte, so gehört Skyhigh zu den Spitzenreitern in dieser Produktkategorie und bietet in den zugrundeliegenden Testfällen einen starken Schutz“, heißt es in der Bewertung von AV-TEST.

„AV-TEST hat eine umfassende Bewertung unseres SSE-Portfolios in praxisrelevanten Szenarien durchgeführt und dessen Wirksamkeit gegenüber den neuesten Bedrohungen beurteilt“, so Kelly Elliott, Vice President of Product Marketing bei Skyhigh Security. „Die Ergebnisse bestätigen den starken Bedrohungsschutz von Skyhigh SSE und etablieren die Lösung als wesentliche Komponente beim Schutz von Unternehmensnetzwerken und Clouds. Unser mehrschichtiger Ansatz und die Integration verschiedener Sicherheitstechnologien an unterschiedlichen Einstiegspunkten sind Kernbestandteile unserer SSE-Strategie.“

AV-TEST bezog die Daten für die Tests von bösartigen und legitimen Links ausschließlich aus der eigenen Datenbank, einer der weltweit größten Sammlungen digitaler Malware-Samples. AV-TEST verwendet statische und dynamische Analysen der Samples, um sicherzustellen, dass die Domains zum Zeitpunkt der Tests aktiv schädlichen Content hosten und schädliches Verhalten zeigen. Der Zugriff auf die URLs erfolgte auf Microsoft Windows VMs mit vollständig gepatchtem Microsoft Windows 10 Professional.

Das Skyhigh SSE-Portfolio umfasst Skyhigh SWG, Skyhigh Cloud Access Security Broker, Skyhigh Private Access und weitere Produkte, die in eine ganzheitliche Cloud-Plattform integriert sind, mit Data Loss Prevention als Kernfunktion, die über das Web, die Cloud und private Anwendungen orchestriert wird. Als Cloud-Service verschafft die Plattform Unternehmen lückenlose Transparenz und Kontrolle über ihre Daten in der Cloud – unabhängig davon, ob diese gerade In-Use, At-Rest oder In-Motion sind.

Über Skyhigh Security

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen.

