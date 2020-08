Erweiterte Sicherheitssteuerungsreihe von Rockwell Automation ermöglicht Kostensenkung und höhere Leistung

Düsseldorf, 25. August 2020 – Techniker und Anlagenplaner können jetzt die Möglichkeiten zur Steigerung der Leistung und Senkung der Kosten der Allen-Bradley Compact GuardLogix 5380-Steuerungen in mehr Sicherheitsanwendungen integrieren. Rockwell Automation hat die Produktfamilie der Sicherheitssteuerungen um die neue Compact GuardLogix 5380 SIL 3-Steuerung erweitert.

Mithilfe der erweiterten Produktreihe können Techniker und Anlagenplaner jetzt Anwendungen mit einer Leistungseinstufung bis einschließlich SIL 3/PLe skalieren, sofern eine 1oo2-Architektur verwendet wird. Diese flexible Option zur richtigen Skalierung eines Sicherheitssteuerungssystems, basierend auf der jeweiligen Sicherheitsbeurteilung einer Anwendung, ermöglicht eine Senkung der Entwicklungs- und Anschaffungskosten. Die Skalierungsvorteile der Compact GuardLogix 5380-Steuerungen erlauben Unternehmen zudem die Entwicklung intelligenterer, einfacherer und leistungsstärkerer Maschinen.

Die stärkere Verarbeitungsleistung in der Steuerung ermöglicht zudem kürzere Reaktionszeiten und geringere Sicherheitsabstände. So können kleinere Maschinen entwickelt werden, die weniger Platz beanspruchen und ein effizienteres Arbeiten der Bediener ermöglichen.

Mit lediglich einer leistungsstarken Steuerung für die Standard- und Sicherheitssteuerung können Unternehmen gleichzeitig die Produktivität erhöhen und Systemkosten sowie die Systemkomplexität und die Schaltschrankgröße verringern. Zudem erlaubt sie es Technikern, Standard- und Sicherheits-E/A im gleichen Chassis aufeinander abzustimmen.

Integrierte Gigabit-Ethernet-Ports bieten bessere Kommunikationskapazität für vernetzte intelligente Geräte. So können Techniker ihre datenintensiven Ziele in der intelligenten Fertigung auch ohne Hardware-Ergänzungen erreichen. Die zukunftssichere Gestaltung von Maschinen wird durch die Verfügbarkeit einfacher Diagnosen ermöglicht.

Die integrierte Unterstützung zertifizierter Sicherheitsbefehle für die Bewegungssteuerung kann außerdem die Menge benötigter Hardware-Komponenten und die Verdrahtung in einer Maschine minimieren und die Installation erleichtern. Zudem ist dank der Unterstützung einer lokalen Sicherheits-E/A möglicherweise kein Adapter mehr erforderlich und die Maschinenleistung lässt sich verbessern.

Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, GuardLogix und Rockwell Automation sind Marken von Rockwell Automation Inc.

Marken, die nicht Rockwell Automation gehören, sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

