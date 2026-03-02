Erweiterter Kundensupport für die Deutschland-Kreditkarte

Deutschland-Kreditkarte: Jetzt mit erweitertem Kundensupport

Dresden, 02.März 2026 – Die Deutschland-Kreditkarte von der Hanseatic Bank und PaySol wird noch kundenfreundlicher: Seit dem 01. September 2025 profitieren Interessenten und Karteninhaber von einem ausgebauten Support-Angebot. Damit reagiert PaySol GmbH & Co.KG direkt auf die Wünsche vieler Kunden und Interessenten, die sich eine bessere Erreichbarkeit und umfassendere Unterstützung im Antragsprozess sowie bei Fragen zur Karte gewünscht haben.

* Mehr Service, mehr Erreichbarkeit: Telefonischer Support unter 0351 64751711 von 8 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag

* Direkte Hilfe beim Antrag der Kreditkarte: Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen persönlich bei allen Fragen rund um die Deutschland-Kreditkarten

Mit diesem Schritt setzen wir ein klares Zeichen für Kundennähe und Servicequalität.

Link zur Deutschland-Kreditkarte Classic: https://www.deutschland-kreditkarte.de/classic

Link zur Deutschland-Kreditkarte Gold: https://www.deutschland-kreditkarte.de/gold

PaySol ist Initiator von Zahlkarten-Programmen bei Visa und MasterCard, und Partner deutscher Geldinstitute. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten sowie Antragsstrecken bis hin zu deren Markenbildung und Vermarktung. PaySol gibt zum Beispiel die Deutschland-Kreditkarte zusammen mit der Hanseatic Bank heraus.

