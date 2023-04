Erweitertes Team: Personalberatung ARTES Recruitment wächst und sieht in aktueller Phase enorme Chancen für Immobilienunternehmen

(Frankfurt/Berlin, April 2023) ARTES Recruitment, eine der führenden Personalberatungen für die Bau- und Immobilienbranche mit Büros in Frankfurt am Main und Berlin, wächst weiter stark und positioniert sich damit selbstbewusst in der derzeit herausfordernden Phase im Real-Estate-Markt. So hatte sich der Qualitätsführer, der werteorientiertes Matching von Unternehmen und Kandidatinnen bzw. Kandidaten als zentralen Erfolgsfaktor sieht, in den vergangenen Monaten personell konsequent weiter verstärkt – und zuletzt mit Dmitri Richardson und Marc Casini zwei weitere hochkarätige Spezialisten an Bord geholt. Bushra Nadeem, Founder und Managing Director von ARTES Recruitment: „Die momentane Marktphase ist von enormer Verunsicherung geprägt. Gerade deshalb sehen wir jetzt enorme Chancen für Unternehmen bzw. Kandidatinnen und Kandidaten, weil erfolgreiche Akteure langfristig denken, über den Tellerrand aktueller Zyklen blicken und Chancen sehen, wo andere Gefahren fürchten. Der Markt wird zurückkommen. Wer diese Erkenntnis nutzt, kann genau jetzt Marktvorsprünge herausarbeiten – während andere stagnieren.“

Genau deshalb hat auch ARTES Recruitment jetzt aktiv in sein Unternehmenswachstum investiert und die Bereiche Real Estate und Financial Services – zwei von drei strategischen Pfeilern der Personalberatung neben Construction & Technical – personell verstärkt. Mit Dmitri Richardson stößt ein Immobilienexperte als Senior Principal Consultant zum ARTES Team, der mehrere Jahre operative Führungserfahrung aus dem Markt mitbringt und weiß, welchen Unterschied die richtigen Kräfte an der richtigen Stelle machen können. Weiterhin verstärkt mit Marc Casini – ebenfalls als Senior Principal Consultant – ein Finanzfachmann das Team, der unter anderem mehrere Jahre im Treasury Management eines führenden Immobilienmanagers tätig war. Insgesamt wächst das Team von ARTES Recruitment an den Standorten Frankfurt am Main und Berlin damit auf 16 Kolleginnen und Kollegen.

Raum für weiteres Wachstum

Auch deshalb hat das Unternehmen, das erst 2020 von der langjährig erfolgreichen Personalberaterin und Wirtschaftspsychologin Bushra Nadeem gemeinsam mit Executive Director Bahar Mah gegründet worden ist, im vergangenen Jahr seinen Hauptsitz vom Frankfurter Omniturm in das Junghof Plaza verlegt und zuvor ein Büro in Berlin eröffnet. Die neue Zentrale und das Hauptstadtbüro an zwei der wichtigsten Immobilienstandorten Europas sollen langfristig Raum für weiteres Wachstum bieten, um so den Bedarf an qualitativ erstklassigen Personaldienstleistungen für die Bau- und Immobilienbranche decken zu können.

ARTES – die Kunst der werteorientierten Personalberatung

Denn der ist größer denn je. Bushra Nadeem: „Personalberatung muss neu gedacht werden. Die Zahlen und Fakten von Lebensläufen sowie objektive Qualifikationen sind gemäß unserer Philosophie immer nur die Basis. Weit wichtiger für das erfolgreiche Zusammenführen von Menschen ist es aber, Matches zu identifizieren, deren Grundlage gleiche Wertvorstellungen sind und die deshalb auch langfristig funktionieren.“ Deshalb geht ARTES Recruitment in seiner täglichen Arbeit buchstäblich die Extrameile, um Unternehmen und die perfekten Fach- und Führungskräfte zusammenzuführen. Hinhören, zuhören, Bedürfnisse erkennen ist die Essenz dessen, was das Unternehmen bereits in seinem Namen verankert hat. Denn ARTES steht für Authentizität, Respekt, Transparenz, Empathie und Stabilität – im Umgang mit Unternehmen und Kandidatinnen und Kandidaten ebenso wie mit allen Mitgliedern seines Teams.

Erfolg wird jetzt gesät

Gerade deshalb dürfen laut ARTES Recruitment Marktzyklen und Wachstumsdellen – auch wenn sie den Markt erschüttern wie derzeit – nicht maßgeblich für wesentliche Personalentscheidungen sein. Bushra Nadeem: „Aktuell trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wer jetzt in der Lage ist, besonnene Maßnahmen mit Weitblick zu treffen, wird beim Comeback des Markts, der nur eine Frage der Zeit ist, den Wettbewerb hinter sich lassen.“ Denn Unternehmen sind laut Bushra Nadeem immer nur so erfolgreich wie die Menschen, die sie ausmachen: „Auch in der aktuellen Phase orientieren sich viele Fach- und Führungskräfte neu. Gerade Top-Leute sind grundsätzlich eher bereit, vermeintlich sicheres Terrain zu verlassen, um sich selbstbewusst neuen Aufgaben zu stellen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, solche außergewöhnlichen Menschen mit spannenden Positionen zusammenzubringen – und damit zukünftigen Erfolg zu ermöglichen.“

People Business mit Weitblick

Wie erfolgreich Bushra Nadeem und Bahar Mah mit ihrem werteorientrierten Ansatz sind, zeigt allein das Portfolio zufriedener Kunden aus der gesamten Wertschöpfungskette der Bau- und Immobilienindustrie – von führenden Baukonzernen über Developer bis hin zu Asset-und Property-Management-Unternehmen und der Wohnungswirtschaft. Die beiden Managerinnen verbinden nicht nur die gleichen Ansätze, sondern auch langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit bei einer namhaften Personalberatung der Branche, wo Bushra Nadeem über Jahre den Erfolg maßgeblich geprägt und die gesamte Personalberatungsbranche mit einem neuen Spirit bereichert hat. Jetzt gehen Bushra Nadeem und Bahar Mah mit ARTES Recruitment ihren eigenen Weg – und wollen auch in Zukunft weiter wachsen.

Weitere Informationen zu ARTES Recruitment finden Sie auch im Internet auf der Website www.artes-recruitment.com.

Über ARTES Recruitment:

ARTES Recruitment mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den führenden Personalberatungen für die Bau- und Immobilienbranche. Kern der Unternehmensphilosophie gemäß dem Leitbild „Providing Excellence“ ist es, dass erfolgreiche Verbindungen von Menschen und Unternehmen vor allem auf Basis möglichst deckungsgleicher Wertevorstellungen entstehen. Deshalb setzt ARTES Recruitment bei seinen Matching-Verfahren deutlich mehr Kriterien an, als dies bislang im Markt üblich ist, und steht damit für erfolgreiche Positionsbesetzungen mit Zufriedenheitsgarantie. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 von der Wirtschaftspsychologin und langjährig erfolgreichen HR-Managerin Bushra Nadeem. Sie leitet als Managing Director das Unternehmen, gemeinsam mit Executive Director Bahar Mah, mit der sie bereits mehrere Jahre erfolgreich bei einer führenden Personalberatung im Immobilienmarkt zusammengearbeitet hat, in leitenden Positionen.

