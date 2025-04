Erwin Müller bringt Komfort und Stil in den Camping-Urlaub

Perfekte Ausstattung mit hochwertigen Heimtextilien und Wohnaccessoires

Fremde Länder bereisen, andere Kulturen und Menschen kennenlernen. Das ist für viele der Inbegriff von Urlaub und zwar am besten ganz frei und unabhängig mit Wohnmobil und/oder Zelt. In der Themenwelt “ Camping“ zeigt erwinmueller.ch hochwertige Heimtextilien und praktische Accessoires, die den Camper zum komfortablen fahrenden Zuhause machen.

Essen & Trinken mit Stil

Gerade im Urlaub hat man viel Zeit zum Schlemmen. Eine Tischausstattung mit Stil trägt ganz wesentlich zum kulinarischen Outdoor-Erlebnis bei. Praktisch und stilvoll präsentiert sich die Outdoor-Tischwäsche Serie „Terrassa“ von Erwin Müller. Dank hochwertiger Beschichtung und Oberflächenversiegelung ist die strapazierfähige Tischwäsche schmutzabweisend und lässt sich feucht abwischen. Sie ist somit sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich geeignet.

Für einen echten Camping-Fan muss der Morgen mit der „Camping“-Tasse starten. Auf erwinmueller.de können Kaffeetassen mit verschiedenen Motiven bedruckt werden. Genauso wie Brotzeitboxen für die Kinder, Geschirrtücher oder Brotzeitbretter. Vielseitig einsetzbar sind Spül- und Geschirrtücher in bunten Farben. Sie bringen Pepp in die Camper-Küche. Mit praktischen Schlaufen zum Aufhängen.

Unentbehrliches für Freizeitaktivitäten

Ein absolutes „Must-have“ für die ganze Familie sind Leichtfrottier-Ponchos. Schnell und einfach übergezogen sind sie die perfekten Begleiter beim Camping und am Strand. Als Umziehhilfe schützt der Poncho vor unerwünschten Blicken oder dient als Liegeunterlage. Und das Beste: er kann platzsparend in der Kapuze verstaut und als Beutel verpackt mitgenommen werden.

Schick und praktisch ist das Erwin Müller Walk-Frottier Liegetuch mit Reißverschlusstaschen. Mit einer Lasche wird es über die Lehne der Liege gezogen und kann nicht verrutschen. Seitliche Reißverschlusstaschen bieten Platz für alle notwendigen Utensilien wie Zeitschriften, Sonnencreme, Handy und Brille.

Für alle, die auf eine warme und weiche Sitzunterlage auch beim Wandern oder beim Picknick nicht verzichten möchten, empfiehlt sich das Erwin Müller Schurwoll-Wanderkissen. Es kann zusammengerollt werden und braucht nur wenig Platz.

Gut gebettet

Natürlich möchte man auch im Urlaub gut schlafen. Ideal für warme Sommernächte ist das Wildseiden-Leichtsteppbett „Jaipur“. Wildseide ist leicht kühlend, atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Nicht fehlen dürfen leichte Baumwolldecken im Bett, am Lagerfeuer oder auf der Liege. Sie sind vielseitig einsetzbar und brauchen wenig Platz. Erwin Müller bietet auch Matratzen, Moltons und Spannbettlaken speziell für Camper in allen Größen an. Matratzen können sogar maßgefertigt werden.

Der Schmutz bleibt draußen

Die Erwin Müller Fußmatten „Mainz“ halten Schmutz zuverlässig vom Eingangsbereich fern. Bei 13 verschiedenen Farben ist sicher die richtige für den persönlichen Einrichtungsstil dabei. Die Matte ist rutschfest und kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Im Onlineshop unter „Personalisierte Produkte“ können Fußmatten auch individuell bedruckt werden. Viele verschiedene Motive stehen zur Auswahl.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

