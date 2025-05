Es geht auch ohne Lichen-sclerosus

Ich zeige Dir, wie das geht.

Gemeinsam heilsam – die Community!

Hast Du diesen Fingerzeig schon verstanden? Ja – Du !

Spür da mal hin:

Dein Lieben wird nicht gewürdigt.

Du schreitest aber nicht ein, oft weil Du es gar nicht bemerkst oder bemerken willst.

Statt „Stopp“ zu sagen oder mal so richtig zornig zu werden, ist Deine Strategie:

Du liebst einfach noch mehr. Funktioniert

Du bist geschockt !

Diagnose: Lichen-sclerosus! Jucken, Brennen, Risse, Verhärtungen, Atrophien.

War´s das mit Intimität und Lust? Nur noch Cortison … Cortison?

„Unheilbar. Ursache unbekannt.“

„Was passiert da mit mir? Warum ich – warum dort? Scham?“

Oder hast Du auch schon längere Zeit – leider erfolglos – versucht, Dich mit diesen Symptomen zu arrangieren? Du bist inzwischen aber total genervt und Du suchst eine alternative Behandlungs-Methode?

Etwas was wirklich funktioniert!

Kurzer Szenenwechsel:

„Hast Du schon mal vom „Broken-Heart-Syndrom“ gehört?

Das ist ein Zitat: „Ein „gebrochenes Herz“ hat fast jeder schon einmal erlebt (die Autorin meinte: davon gehört): Die Rede ist von Liebeskummer. Beim sogenannten „Broken-Heart-Syndrom“ bricht das Herz nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Das Broken-Heart-Syndrom wird oft für einen Herzinfarkt gehalten. Die Betroffenen leiden an Atemnot und verspüren ein Engegefühl in der Brust, teilweise begleitet von Schweißausbrüchen, Übelkeit und Erbrechen.“ (Zitat-Ende).

Lichen-sclerosus und Broken-Heart:

Ein interessanter Ursachen-Vergleich – auf der seelischen Ebene!

Eine Patientin sagte einmal im Zuge einer erfolgreichen Lichen-sclerosus-Behandlung: „Lichen-sclerosus kam bei mir durch entwürdigtes Lieben“. Eine andere Patientin sagte: „Lichen-sclerosus ist entwürdigte Hingabe“.

Zurück zu Deinen Lichen-sclerosus-Symptomen.

Welche Szenen fallen Dir spontan ein, wenn Du „entwürdigtes Lieben“ liest ?

Und zu Deinem Liebesleben, Partnerschaft und Deiner Sexualität?

Und besonders in Deiner liebevollen Hingabe zu Deinen Liebsten in der Familie? Bei Kollegen, Chefs, Freundinnen?

Beispiel?

– aus dem sexuellen Kontext: „Ich kann immer und Du hast nie Lust …“ Bestimmt fällt Dir noch ein „besseres“ Beispiel ein.

– Vater 1: Du machst alles für ihn. Aber: kein Danke, keine Umarmung.

Kein liebes Wort. Stattdessen nur Vorwürfe …

– Vater 2: warmherzig, etwas „schwach“. Mutter dominant, abwertend.

Was macht das mit dem – liebenden – Mädchen?

Mehr erfährst Du im Online-Kurs und aus der Community.

Wenn Du bereit bist und Lust hast, Dich diesen unbequemen aber inspirierenden Fragen wirklich zu stellen – „warum ich und warum dort“ – , mit Haut und Haaren, dann bist Du hier richtig. Dann – und nur dann – kannst Du Deinen Lichen-sclerosus loswerden. Dein persönlicher Gewinn ist größer als nur den Lichen-sclerosus weg zu haben.

Das hat sich in 13 Jahren LS-Behandlung immer wieder bewahrheitet.

Lichen-sclerosus ist nur der „Feuermelder“ Deiner Seele.

Er gibt nur Alarm, wenn Du entwürdigtes Lieben und entwürdigende Hingabe von und zu Deinen Liebsten – von Dir unbemerkt – durchgehen lässt.

In Anlehnung an das Broken-Heart-Syndrom:

kannst Du Deinen Lichen-sclerosus-Symptome

– als Dein „Broken-Devotion-Syndrom“ (Devotion = Hingabe) oder

– als Dein „Degraded-Love-Syndrom“ (Degraded = entwürdigt) fühlen, ansehen und verstehen?

Was brauchst Du jetzt, wenn Du seelisch und körperlich gesund werden willst?

Mumm !!

Ja – Mumm,

– um diese Entwürdigungen couragiert zu unterbinden,

– Chuzpe,

– ein klares Gefühl für Deine Würde als wertvoller und liebenswerter Teil Deiner Familie,

– ein Löwinnen-Herz und vor allem:

– ein echtes Good-standing und ein gehörige Portion Zorn.

– Mut, Vertrauen und wilde Entschlossenheit

– wie geht leben und lieben mit Selbstbewusstsein – in Augenhöhe?

– und das Ja und der Wille zu Freude und Lust an Deinem Leben und Lieben.

Rette und schütze Dein Lieben und Deine Hingabe!

Jetzt!

Damit Dein Lichen-sclerosus verschwinden kann.

Wenn Du willst, zeige ich Dir gerne, wie das geht.

Ich unterstütze Dich auf diesem Weg mit meiner jetzt 13-jährigen Erfahrung bei bei der Behandlung von Frauen, Kindern und Männern mit Lichen-sclerosus.

Ich zeige Dir die Tricks und auch die Fallstricke und alle inspirierenden Methoden, die super funktionieren.

Und: Du bist nicht alleine !

Unsere Löwinnen-Herz-Community ist ein echter Game-changer bei der Behandlung des Lichen-sclerosus.

In unserem letzten Online-Kurs waren 29 Frauen total begeistert von der gegenseitigen Inspiration, den wirksamen Tipps und den bewegenden und heilsamen Erfahrungen in der von mir aufmerksam moderierten Community.

Persönliche Unterstützung:

Zusätzlich zu den Online-Kursen kann ich Dich mit meiner Erfahrung und meinem Know-how sicher durch Deine Challenge „Stopp-die-Entwürdigungen“ führen:

– persönlich in der Praxis in Wiesbaden oder

– online per Zoom

In meiner neuen Online-Kursreihe

erhältst Du den Einstieg und den Fahrplan über

– die Ursachen Deines Lichen-sclerosus in Deinen Beziehungen. – wer entwürdigt Dein Lieben, wie und warum?

– warum ist es oft gar nicht so einfach die Entwürdigung zu bemerken?

– welche Methoden helfen Dir, Dich wirksam gegen Entwürdigung zu schützen?

– welche Übungen helfen Dir für ein souveränes Good-standing?

– was brauchst Du noch für ein neues Lieben in Augenhöhe?

– nur wenn Du das „Entwürdigte Lieben“ in Deinen Beziehungen „heilen“ kannst, „erlöst“ Du damit Deinen Lichen-sclerosus. Nicht umgekehrt.

Ist es das, was Du suchst?

Dann buche jetzt Deinen kostenlosen Online-Einführungskurs. Bis 02.05.25 für 0,00 Eur!

Danach 29,00 Eur.

– Hintergrundwissen, Know-how

– praktische Schritte, Tipps und Tricks

– Austausch mit den Frauen der Community – gemeinsam heilsam.

– Videos und spannende Beiträge.

– 4 Tage intensiv – das Abenteuer beginnt …

– Im Kurs erfährst Du auch mehr über meine neue Kursreihe im Anschluss.

„Lichen-sclerosus – es geht auch ohne!!

Jetzt einfach einloggen und loslegen …

Dein Kurs ist bis 02.05.2025 kostenlos – danach 29,00 Eur!

