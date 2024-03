ESG-Aktien: Aixtron, Standard Lithium, Edison Lithium: Bis zu 200 % Kurspotenzial!

Die Aixtron-Aktie arbeitet an einem Comeback. Die vergangenen Handelstage waren positiv und auch ein Analystenkommentar gibt Hoffnung, dass der Absturz beendet ist. Schließlich gelten die mittelfristigen Perspektiven des Anlagenbauers als vielversprechend. Auch bei Lithium scheint es zu einer Erholung zu kommen. Die langfristigen Perspektiven der Branche sind aussichtsreich. Bei Standard Lithium hat die Unterstützung bei 1 USD gehalten und Analysten sehen mehr als 200 % Kurspotenzial. Bei Edison Lithium sorgt eine Abspaltung für Kursfantasie. Bringt der Börsengang des Kobaltgeschäfts die Wende? Im Kerngeschäft setzt das Unternehmen auf den Rohstoff für die nächste Batteriegeneration.

Inhaltsverzeichnis:

– Edison Lithium vor Kurssprung? Kobalt-Tochter vor Börsengang

– Standard Lithium: Mehr als 200 % Kurspotenzial?

– Aixtron-Aktie bald wieder bei 50 EUR?

Edison Lithium vor Kurssprung? Kobalt-Tochter vor Börsengang

Edison Lithium bringt frischen Wind in den Batteriemetallsektor, ist eine spannende Alternative zu den bekannten Lithium-Explorern und ein echter Hot-Stock. Warum? Das Unternehmen wird mit deutlich weniger als 5 Mio. CAD bewertet und es gibt zwei gute Gründe für steigende Kurse. Im Kerngeschäft fokussieren sich die Kanadier auf den Rohstoff für Natrium-Ionen-Batterien. Dabei handelt es sich um die nächste Batteriegeneration und eine Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie. Erste Fahrzeughersteller setzen die leichteren und billigeren Batterien bereits ein. Um von der steigenden Nachfrage zu profitieren, richtet sich Edison derzeit neu aus. Von den Lithium-Gebieten in Argentinien trennt man sich weitestgehend und hat sich stattdessen den Zugriff auf Natriumsole-Konzessionen im kanadischen Bundesstaat Saskatchewan gesichert.

Kurzfristiger Kurstrigger kann die Abspaltung des Kobalt-Bereichs sein. So soll die bisher noch 100%ige Tochtergesellschaft Edison Cobalt Corp. an die Börse gebracht werden. Das Unternehmen hält das Konzessionsgebiet Kittson Cobalt in der kanadischen Provinz Ontario. Mit der Börsennotierung werden Anleger die Chance erhalten, gezielt in Kobalt zu investieren. Und auch die Muttergesellschaft Edison Lithium sollte von der Maßnahme profitieren und der Kurs entsprechend anziehen. Edison-CEO Nathan Rotstein äußerte sich in der Vergangenheit bereits zu den Plänen: „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um den Shareholder-Value zu steigern, und die Ausgliederung der Kobalt-Aktiva ist in dieser Hinsicht absolut einleuchtend. Kobalt ist ein wichtiges Mineral, das für wiederaufladbare Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone und sonstige elektronische Geräte eine starke Nachfrage verzeichnet. Die neue Gesellschaft stellt eine überzeugende Möglichkeit für weitere Investitionen in den umkämpften Bereich der Batteriemetalle dar.“

Standard Lithium: Mehr als 200 % Kurspotenzial?

Natürlich bietet auch der Lithium-Sektor weiterhin Chancen, auch wenn sich Anleger in den vergangenen Monaten nicht für die Branche begeistern konnten. Dies dürfte an dem Preiskrieg der E-Auto-Hersteller wie BYD und Tesla liegen. Dabei sollte es für die Lithium-Hersteller relativ egal sein, wer das Rennen bei den Autoherstellern macht. Daher kann sich der antizyklische Einstieg lohnen. Zu den spannendsten Explorern gehört Standard Lithium. Das Unternehmen mit hochgradigen Lithium-Vorkommen in den USA steht kurz vor der Produktion. Die Aktie hat allein in den vergangenen sechs Monaten fast zwei Drittel verloren und notiert nur noch bei 1,20 USD.

Deutliches Kurspotenzial sehen die Analysten von BMO Capital. Sie haben Standard Lithium in die Coverage aufgenommen und stufen sie mit „Outperform“ ein. Das Kursziel liegt bei 3,75 CAD. Die Analysten halten die von Standard Lithium eingesetzte Technologie der direkten Lithiumextraktion (DLE) für clever. Bei der DLE soll Lithium direkt in Batteriequalität weiterverarbeitet werden. Das Verfahren sei in den vergangenen Jahren umfangreich getestet worden und strategische Partner – zu diesen gehören beispielsweise Koch Industries und die deutsche Lanxess – würden für Vertrauen sorgen.

Aixtron-Aktie bald wieder bei 50 EUR?

Mit einer Performance von -28 % gehört Aixtron zu den Enttäuschungen des laufenden Jahres am deutschen Aktienmarkt. Zuletzt hatte die überraschend schwache Prognose für das laufende Jahr den Kurs der Aktie auf fast 25 EUR gedrückt. Diese Marke scheint zu halten und der Kurs nähert sich wieder der 27 EUR. Unterstützung kommt von Jefferies. Die Analysten empfehlen die Aixtron-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel liegt mit 50 EUR deutlich über dem aktuellen Niveau. Der Anlagenbauer sollte vom sich beschleunigenden Branchenzyklus im Halbleiterbereich profitieren. Auch die Nachfrage aus China sollte wieder anziehen. Daher bietet sich aus Sicht von Jefferies eine spannende Einstiegschance.

Investments in Lithium sind derzeit für antizyklische Investoren interessant. An der Tatsache, dass die langfristigen Perspektiven hervorragend sind, hat sich nichts geändert. Auch wenn die Aktien aus dem Sektor derzeit nicht im Fokus stehen. Dies kann sich schnell wieder ändern. Edison Lithium ist nicht nur äußerst günstig, sondern lockt mit dem Kobalt-Börsengang als Kurstrigger. Standard Lithium gehört zu den Explorern mit weit fortgeschrittenen Projekten und starken Partnern. Die Aixtron-Aktie hat wohl ihren Boden gefunden. Die Aussichten der Branche sind weiterhin positiv.

