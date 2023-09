ESKA-Welt GmbH erweitert Services für 360 Grad Portfolio

Die ESKA-Welt GmbH erweitert ihr Angebotsspektrum hin zu einem 360 Grad Portfolio für Industrie und Produktion.

Die Gesellschaft mit Sitz im Regierungsbezirk Stuttgart positioniert sich seit ihrer Gründung als ganzheitlicher Partner für alle Themen im Bereich von Maschinen und Industrierobotern.

Das hauseigene Lager mit über 10.000 m² Fläche ist stets mit mehr als 180.000 Ersatzteilen bestückt. Neben Industrierobotern und Maschinen für die Fertigung bzw. Produktion wird ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum angeboten, das fortlaufend ausgebaut wird.

„Industrieroboter und Maschinen sowie ab Lager sofort verfügbare Ersatzteile für die Industrie stellen die Basis für den Erfolg der ESKA-Welt GmbH dar. Rund 100 motivierte Mitarbeiter kümmern sich um alle Belange unserer über 1.500 Bestandskunden und Neukunden. Hierbei hat sich gezeigt, dass neben erstklassiger Ware ein großer Bedarf an fachspezifischen Services besteht, die das Angebotsspektrum hin zu einem 360 Grad Portfolio erweitern“, erklärt Geschäftsführer Oguzhan Karabulut.

Die ESKA-Welt GmbH hat dies erkannt und hat eine ganze Bandbreite an Dienstleistungen etabliert: Von zertifizierten Reparaturen, über Industriemontagen und Maschinenumzüge bis hin zum Elektro- und Netzwerkservice bekommen Kunden bei der ESKA-Welt GmbH alles aus einer Hand.

„Die ESKA-Welt GmbH positioniert sich als ganzheitlicher Partner für Industrie und Produktion. Wir befinden uns in einem stetigen Wandel und entwickeln unser Angebot parallel zu den hohen Anforderungen hochkompetitiver Branchen weiter. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen im Bereich unseres 360 Grad Angebots“, so Karabulut abschließend.

Ab Lager verfügbare Produkte und Dienstleistungen der ESKA-Welt GmbH können unter https://www.eska-welt.de/ eingesehen werden. Alle 60 Minuten erfolgt ein Komplettabgleich des Lagerbestands mit dem Online-Shop, so dass stets das aktuelle Sortiment verfügbar ist.

Die ESKA-Welt GmbH ist spezialisiert auf gebrauchte Industrieroboter, Maschinen und Ersatzteile. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Eislingen im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg – mit optimaler Anbindung an Stuttgart und Umgebung.

Im Lager der ESKA-Welt GmbH sind über 180.000 Ersatzteile sowie ein großer Park an gebrauchten und überholten Maschinen und Robotern verfügbar. Das Angebotsspektrum wird durch Services wie Reparaturen und Instandhaltungen von Maschinen und Industrierobotern ergänzt. Durch Leistungen wie Industriemontagen und Maschinenumzüge wird das 360 Grad Portfolio abgerundet. Als renommierter Händler kauft die ESKA-Welt GmbH auch stets Maschinenparks und gebrauchte Industrieroboter auf, überholt diese und veräußert sie an ihre 1.500 Bestandkunden sowie über ihren Online-Shop.

