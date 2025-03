Estland auf der Hannover Messe 2025: Wie der erste 100 % digitale Staat die Industrie transformiert

Von digitaler Verwaltung zur smarten Produktion – Estlands Unternehmen als Partner für Deutschland

Während viele Unternehmen noch über digitale Transformation sprechen, setzt Estland sie längst um. Seit Januar 2025 ist die Verwaltung des Landes offiziell 100 % digital – eine Effizienzrevolution, die sich auch in der Industrie widerspiegelt. Was bedeutet das für Deutschland? Wie können Unternehmen von dieser digitalen Exzellenz profitieren? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des estnischen Gemeinschaftsstands auf der Hannover Messe 2025 (Halle 6, Stand E44). Hier präsentieren führende estnische Technologieunternehmen ihre Lösungen für Industrie 4.0, IoT, Cybersicherheit und nachhaltige Produktion.

Industrie 4.0: Was deutsche Unternehmen jetzt brauchen

Automatisierung, smarte Maschinen und KI-gestützte Prozesse verändern die Produktionslandschaft rasant. Industrie 4.0 ist längst nicht mehr Zukunftsmusik, sondern eine notwendige Voraussetzung für Effizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität in der globalen Wirtschaft. Der steigende Bedarf an digitalen Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lassen, stellt deutsche Unternehmen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig müssen Innovations- und Entwicklungszyklen verkürzt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Themen wie Effizienzsteigerung, Künstliche Intelligenz, Datenanalyse, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit spielen dabei eine zentrale Rolle.

„Deutsche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, digitale Lösungen in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren – mit Fokus auf Effizienzsteigerung, dem Einsatz von Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Datenanalyse sowie Nachhaltigkeit und Cybersicherheit. Gleichzeitig wächst der Bedarf an einem nahtlosen Kundenerlebnis. Auf der Hannover Messe zeigen wir, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitale Transformation erfolgreich zu gestalten.“ sagt Andreas Karsten von der Nortal AG.

Von der Theorie zur Praxis: Wie Estland deutsche Unternehmen unterstützt

Ein Beispiel aus der Praxis ist die Zusammenarbeit von Eliko mit Bosch Thermotechnologie. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft von Bosch, ist auf Heizungsprodukte und Warmwassergeräte spezialisiert und nutzt die Ultra-Breitband-Technologie (UWB) von Eliko, um Materialflüsse in der Fertigung effizienter zu gestalten. Die hochpräzise Ortungstechnologie ermöglicht es, Fahrzeuge, Waren und Personen in Echtzeit zu verfolgen, wodurch Produktionsprozesse optimiert und unnötige Stillstandzeiten vermieden werden.

Auch andere estnische Unternehmen zeigen, wie digitale Lösungen konkret zur Effizienzsteigerung in der Industrie beitragen. Nortal gehört zu den führenden Anbietern für digitale Transformation und hat bereits zahlreiche Industrie-4.0-Projekte weltweit umgesetzt. OIXIO, mit eigenem Standort in Mönchengladbach, kombiniert IT-Infrastruktur, Prozessautomatisierung und Cybersicherheit, um Unternehmen proaktiv vor Cyber-Bedrohungen zu schützen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. 1oT bietet mit seinen Multi-Carrier-SIM-Karten eine nahtlose Vernetzung von IoT-Geräten über verschiedene Mobilfunknetze hinweg und sorgt für stabile Konnektivität in 173 Ländern.

Auch im Bereich industrielle Fertigung setzt Estland auf Innovation. Radius Machining zeigt auf der Hannover Messe, wie moderne CNC-Technologie Effizienz steigert und Ressourcen schont – ein Ansatz, der bereits deutsche Unternehmen wie Stäubli Hamburg GmbH überzeugt hat. Freen Industries bietet hochmoderne Metallverarbeitung und Auftragsfertigung mit einer 15.000 m² großen Produktionsfläche, die deutsche Unternehmen mit skalierbaren Fertigungskapazitäten von Kleinserien bis zur Großproduktion unterstützt. Thorsteel entwickelt spezialisierte Edelstahlkomponenten für Branchen wie Lebensmittel, Chemie, Biotechnologie und Energie.

Einladung zur exklusiven Happy Hour mit Wirtschaftsminister Erkki Keldo

Wann? 1. April 2025, 17:30 Uhr

Wo? Estnischer Gemeinschaftsstand (Halle 6, Stand E44)

Besonderes Highlight:

Ein interaktives Quiz zeigt Estlands digitale Innovationskraft – eine unterhaltsame Möglichkeit, die 100 % digitale Zukunft in Aktion zu erleben. Hier gehts zum Quiz: https://bureaucrazy.e-estonia.com/

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit führenden estnischen Technologieunternehmen auszutauschen und persönliche Gespräche oder Interviews mit Minister Keldo und Unternehmensvertretern zu führen. Sprechen Sie uns zur Terminvereinbarung an!

Über Trade Estonia

Trade Estonia fördert den internationalen Handel und unterstützt estnische Unternehmen beim Export ihrer Produkte und Dienstleistungen. Estland, das sich als „digitale Nation“ versteht, entwickelt kontinuierlich innovative Ansätze, um die digitale Transformation in Schlüsselindustrien wie Bildung, Gesundheitswesen und Verwaltung zu fördern.

