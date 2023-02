estos eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands

Starnberger Softwarehersteller erhält erneut TOP 100-Siegel

Starnberg, 23.02.2023

estos zählt erneut zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands: Der Starnberger Hersteller wurde auch in 2023 von der compamedia als TOP 100 Innovator ausgezeichnet. „Das erfüllt uns mit Stolz“, sagt Christoph Lösch, Geschäftsführer Innovation und Technik, im Namen der estos GmbH. „Es bestätigt, dass wir mit unseren Software-Produkten nachhaltig zukunftsorientierte Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden bieten.“

Das Credo von estos ist es, mit Produkten und Lösungen die tägliche Kommunikation in Unternehmen effektiver zu gestalten. In 2023 wird der Starnberger Hersteller dieses Credo in zwei Varianten umsetzen. Zum einen erweitert er seine Produkte für Plattformen wie Microsoft Teams, Nutzerinnen und Nutzer sollen so von einem einfacheren Arbeitsalltag profitieren. Zum anderen weist er mit einer gänzlich neuen Entwicklung den Weg: „Voice made easy“ lautet das Motto der Cloud-PBX-Funktionen, die er als ProCall Voice Services vermarktet. Diese ergänzt den Bestseller ProCall Enterprise um Business-Telefonie-Funktionen. Gleichzeitig markiert sie den nächsten Schritt in die Cloud, den die Starnberger mit einem umfassenderen UCaaS – Unified Communication as a Service – Angebot gehen.

„Es freut uns besonders, dass unsere Schwestergesellschaft STARFACE ebenfalls mit dem TOP 100-Siegel 2023 ausgezeichnet wurde“, ergänzt Christoph Lösch. „Es belegt, dass wir als Gruppe zum Thema Innovation Made in Germany wirklich herausragend für die Zukunft aufgestellt sind.“

Am 23. Juni 2023 findet die offizielle Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg statt. Hier wird Ranga Yogeshwar persönlich zum Erfolg gratulieren.

TOP 100: Der Wettbewerb

Bereits seit 30 Jahren vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW.

Der Wettbewerb basiert auf einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren. Der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team bewerteten estos anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Besonders wichtig ist dabei, ob die Innovationen systematisch geplant werden und damit in der Zukunft wiederholbar sind.

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

