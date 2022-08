estos ernennt erste Competence Partner

itm-systems, TELCAT MULTICOM und Telefonbau Schneider zeichnen sich durch Knowhow aus

Ab sofort dürfen sich drei Systemhäuser als estos Competence Partner bezeichnen: itm-systems, TELCAT MULTICOM und Telefonbau Schneider haben jeweils nachgewiesen, dass sie den Anforderungen gerecht werden. „Wir gratulieren herzlichst!“, freut sich Hille Vogel, Bereichsleitung Märkte und Kunden. „Das nachgewiesene tiefe Wissen im Zusammenhang mit unseren Produkten hat uns überzeugt, diese drei Unternehmen zu unseren ersten Competence Partner zu ernennen.“

Der Starnberger Softwarehersteller formuliert die grundsätzlichen Kriterien in seinem Partnerprogramm: „Für die speziell an Kundenbedürfnisse angepasste Individualisierung der estos Software-Produkte verfügen Competence Partner über ein tiefgehendes, technisches Fachwissen zur estos Software, ihrer Implementierung und Integration in die IT-Landschaft des Endkunden und der Endkundin.“ Competence Partner sind also in der Lage, Anpassungen und Entwicklungen an der estos Software vorzunehmen. Aus dieser Kombination – estos Software und Partner-Knowhow – entsteht für das Endanwenderunternehmen ein deutlicher Mehrwert.

Die Competence Partner von estos

itm-systems hat seine Kompetenzen für estos in den Bereichen „Anbindung des Dealer Management Systems CROSS an ProCall Enterprise“, „LiveChat“ und „erweiterte Geschäftsprozessintegration“ bewiesen. TELCAT MULTICOM und Telefonbau Schneider zeichnen sich ebenso durch die „Anbindung des Dealer Management Systems CROSS an ProCall Enterprise“ aus. Zusätzlich verfügen die beiden über tiefes Knowhow im Thema „Rufnummern-Auflösung mit Microsoft Teams mit Session Border Controller und MetaDirectory“.

itm-Systems ist ein überregional agierendes Systemhaus und realisiert anspruchsvolle Lösungen in den Bereichen Data, Communication und Security. TELCAT MULTICOM bietet individuelle und ganzheitliche Lösungen im Bereich Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik. Telefonbau Schneider Communications steht mit ausgezeichneter Qualität und herstellerneutraler Beratung für individuelle Lösungen in der Telekommunikation.

Die Kompetenzbereiche

Kunden nicht nur mit Namen begrüßen, sondern auch gleich alle wichtigen Informationen für ein erfolgreiches Gespräch parat haben, das ermöglicht die Verbindung von CROSS mit ProCall Enterprise via MetaDirectory. CROSS ist ein Dealer Management System, das Autohäuser, die die Marken des Volkswagen Konzerns im Portfolio haben, nutzen.

Die Rufnummern-Auflösung mit Microsoft Teams funktioniert im Zusammenspiel mit dem estos MetaDirectory und einem von Microsoft zertifizierten Session Border Controller. Nutzerinnen und Nutzer sehen im Microsoft Teams Gesprächsfenster dann nicht nur die anrufende Nummer, sondern auch den zugehörigen Namen und weitere Details.

Der LiveChat bietet interaktive Touchpoints wie Webseiten Widget, Kontaktportal oder die multimediale Visitenkarte, über die Mitarbeitende eines Unternehmens einfach und unkompliziert auf digitalem Wege erreichbar sind.

Die Integration der Geschäftsprozesse ermöglicht es, die im Unternehmen eingesetzten Datenquellen an eine führende Anwendung anzubinden.

Mehr Informationen zu den ersten estos Competence Partnern sind zu finden unter https://www.estos.de/partner/partnerprogramm/competence-partner

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland, Italien und den Niederlanden.

Kontakt

estos GmbH

Sibylle Klein

Petersbrunner Str. 3a

82319 Starnberg

+49 8151 36856 466

7

sibylle.klein@estos.de

http://www.estos.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.