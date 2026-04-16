estos ProCall 8 in der connect professional-Leserwahl nominiert

UCC-Lösung tritt in der Kategorie „Collaboration“ an

Starnberg, 14. April 2026 Die UCC-Lösung ProCall 8 von estos wurde von der Expertenjury des ITK-Fachmagazins connect professional in der Leserwahl zum „ITK-Produkt des Jahres 2026“ erneut in der Kategorie „Collaboration“ nominiert. Das Voting für die 18. Ausgabe der renommierten Branchenumfrage startet am 14. April auf www.connect-professional.de.

„Bereits seit 2023 sind wir kontinuierlich unter den TOP 3 und optimieren ProCall 8 fortlaufend. So haben wir beispielweise erst im Januar ein „Sehr gut“ im umfassenden Test der connect professional attestiert bekommen“, erklärt Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing und Operations von estos. „Wir hoffen natürlich sehr, dass sich dies auch in den diesjährigen Ergebnissen widerspiegelt und wir mit ProCall erneut den Sprung auf die Medaillenränge schaffen. Wir zählen auf unsere starke Community.“

Über die zur Wahl stehende Lösung: ProCall 8

Mit der All-in-One-Kommunikations-Software estos ProCall 8 führen Unternehmen und Behörden schnell und einfach sämtliche Kommunikations- sowie Informationskanäle in einer Maske zusammen. Dabei bietet ProCall maximale Flexibilität und tiefe Integrationsfähigkeit: Egal wo sich Mitarbeitende befinden und welche Devices sie nutzen, mit ProCall 8 sind die Geschäftsprozesse vollständig und effizient in die Kommunikation eingebunden. Im jüngsten Test durch connect professional wurden zudem die hohe Anwenderfreundlichkeit, die barrierefreie Gestaltung des Webclients sowie die flexible Einsatzfähigkeit in Cloud- und On-Premises-Umgebungen hervorgehoben. Details zum Test finden Interessierte unter: https://www.connect-professional.de/office-kommunikation/estos-procall-8-im-test-404313.html

Die connect professional-Leserwahl 2026 im Überblick

2026 haben die Leser der connect professional bereits zum 18. Mal die Möglichkeit, ihre „ITK-Produkte des Jahres“ zu wählen. Jährlich beteiligen sich mehrere Tausend Leserinnen und Leser – das Voting gilt daher als eines der wichtigsten Stimmungsbarometer des deutschsprachigen B2B-ITK-Marktes. Gemeinsam mit einer Expertenjury hat die Fachredaktion auch 2026 wieder eine umfangreiche Shortlist mit 17 Kategorien zusammengestellt. Ab dem 14. April haben die Leser rund sieben Wochen Zeit, ihre Stimmen online abzugeben.

Weiterführende Informationen zu ProCall 8 unter https://www.estos.de/produkte/procall/.

estos enables easy collaboration

Weiter, weiter, fertig! Stets dem Prinzip einer einfachen Installation und Inbetriebnahme folgend, entwickelt estos seit 1997 innovative Software-Lösungen. Prototypen für computergestützte Telefonie von damals sind über die Jahre zu bahnbrechenden Business-Produkten avanciert: So ermöglicht unter anderem das MetaDirectory die zentrale, standardisierte Kontaktdaten-Konsolidierung. Der vielfach ausgezeichnete CTI-Client ProCall bietet jeden Tag hunderttausenden Nutzer:innen grenzenlose Kommunikation und Kollaboration – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Erstklassigen Service und höchste Kundenzufriedenheit stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Starnberg über ein etabliertes Partner-Netzwerk in der gesamten DACH-Region sicher. Als Teil der STARFACE Group firmiert die estos GmbH seit 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc – einem führenden europäischen Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS). Seit Januar 2026 werden die estos Produkte und Lösungen über die Vertriebsgesellschaft Gamma Sales ( www.gammacommunications.de) vertrieben.

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