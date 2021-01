Ethiopian Airlines und CemAir implementieren Interline Abkommen

Nahtloses Reisen mit einem Ticket

Frankfurt am Main/ München, 29. Januar 2021. Ethiopian Airlines und CemAir haben mit der Umsetzung eines Interline-Abkommens begonnen, das den Passagieren nahtloses Reisen mit einem einzigen Ticket und niedrigeren Kosten zwischen Punkten innerhalb der Netzwerke der beiden Fluggesellschaften ermöglicht.

Rahel Asefa, Vice President Marketing, Ethiopian Airlines Group, erklärt: “In unserem kontinuierlichen Bestreben, unseren Service über unser umfangreiches Netzwerk in Afrika hinaus zu erweitern, freuen wir uns, CemAir zu unserer Liste der wachsenden Partner in Afrika hinzuzufügen.”

“Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Ethiopian Airlines, Afrikas führender und einer der größten globalen Fluggesellschaften”, sagte Miles van der Molen, der CEO von CemAir. “Ethiopian ist ein starker Partner und angesichts der bedeutenden Veränderungen in der südafrikanischen Airline-Industrie freuen wir uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen, während wir unser Netzwerk sowohl im Inland als auch darüber hinaus ausbauen.” Er fügte hinzu: “Die kommenden Jahre stellen eine einmalige Chance in der Branche dar und wir sehen unsere zukünftige Expansion eng mit dem Erfolg unserer Partner verbunden.”

Über CemAir

CemAir ist Südafrikas ursprüngliche unabhängige regionale Fluggesellschaft, die ein Inlandsnetz zu sekundären Städten und regionalen Zentren betreibt und 2021 in den Regionalverkehr expandiert.

Über Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. In den über siebzig Jahren ihres Bestehens hat sich Ethiopian zu einer der führenden Fluggesellschaften des Kontinents entwickelt, die in puncto Effizienz und operativem Erfolg konkurrenzlos ist. Ethiopian beherrscht den Löwenanteil des panafrikanischen Passagier- und Frachtnetzes und fliegt mit 128 jungen und modernsten Flotten zu 127 internationalen Passagier- und Frachtzielen auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen unter www.ethiopianairlines.com

Firmenkontakt

Ethiopian Airlines

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Ethiopian Airlines