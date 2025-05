Etwas bewegen durch den Stromwechsel? Das geht jetzt mit über 200 geprüften Ökostromtarifen

Bonn, 26. Mai 2025. 237* Tarife sind mit dem Grüner Strom-Label ausgezeichnet. Das meldet der Grüner Strom Label e.V. nach der zuletzt abgeschlossenen Überprüfung der zertifizierten Tarife. Das Energie-Gütesiegel, das von führenden Umweltverbänden wie dem BUND und NABU getragen wird, zeichnet Ökostromtarife aus, die ein echter Mehrwert für die Energiewende sind. Das Hauptkriterium der Zertifizierung: Alle Ökostromtarife fördern mit einem festen Betrag den Ausbau der Erneuerbaren Energien und weitere Energie-Projekte.

„So viele zertifizierte Ökostromtarife wie heute gab es noch nie“, sagt Daniel Craffonara, Geschäftsführer des Grüner Strom Label e.V. „Das zeigt: Wer die Energiewende unterstützen will, hat jetzt eine größere Auswahl denn je. Mit dem Gütesiegel der Umweltverbände machen wir sichtbar, welche Tarife wirklich die Energiewende fördern – und erleichtern Verbraucherinnen und Verbrauchern im Tarife-Dschungel die Entscheidung.“

Hinter den 237 zertifizierten Ökostromtarifen stecken 38 Energieversorger, die sich für die Einhaltung der Kriterien des Grüner Strom-Labels entschieden haben. In einem Gutachten wird geprüft und verifiziert, ob ein Tarif die strengen Kriterien einhält. Die unabhängige Zertifizierungsstelle GUTcert und der Vorstand des Vereins Grüner Strom Label validieren die Gutachten zusätzlich.

Dietmar Oeliger, Vorstandsvorsitzender des Grüner Strom Label e.V. und Vertreter des NABU findet: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien gewinnt immer mehr an Kraft. Jedes neue Windrad, Solarmodul und Energie-Projekt macht Deutschland unabhängiger und zukunftsfähiger. Doch um die Abkehr von fossilen Energieträgern wie Gas, Kohle und Erdöl zu meistern, müssen wir das Tempo weiter erhöhen. Genau hier setzen wir mit der Zertifizierung von Ökostromtarifen an: Wenn Umweltverbände, Energieanbieter und Verbrauchende an einem Strang ziehen, wird die Energiewende noch schneller zum gemeinsamen Erfolg.“

Mehr Auswahl für Verbraucherinnen und Verbraucher – Neue Partner bieten jetzt ebenfalls zertifizierten Ökostrom an

Im Jahr 2024 wurde erstmalig ein Tarif der Stadtwerke Gießen und der Naturwerke mit dem Grüner Strom-Label ausgezeichnet. Die bereits bestehenden Energiewende-Partner WEMAG und Stadtwerke Kelheim haben 2024 neue zertifizierte Ökostromtarife in ihr Portfolio aufgenommen. Auch 2025 verzeichnet schon neue zertifizierte Tarife auf dem Markt: So tragen alle Tarife der Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy das Grüner Strom-Label. Der Öko-Pionier setzt sich für eine zukunftsfähige Energieversorgung ein – insbesondere für Bürgerenergie. Energieversorger MARCLEY ermöglicht mit dem Tarif „GLOW-Strom“ die Versorgung von Mehrfamilienhäusern mit regenerativem Strom und unterstützt die Nutzung von Dachflächen für die Stromerzeugung.

Jede verbrauchte Kilowattstunde Ökostrom löst Investitionen in die Energiewende aus

Kernkriterium der Grüner Strom-Zertifizierung ist, dass die Stromanbieter mit einem festen Betrag je verbrauchter Kilowattstunde Energiewende-Projekte fördern. Das kann zum Beispiel eine Solaranlage auf einem Bonner Museumsdach sein, ein klimafreundliches Wohnquartier am Bodensee oder ein Beratungsnetzwerk für Bürgerenergie. Durch das Grüner Strom-Label und das Schwester-Label Grünes Gas wurden seit 1999 bereits mehr als 2000 solcher Projekte mit über 100 Millionen Euro gefördert. Weitere ausgewählte Energiewende-Projekte sind hier zu finden.

Zu den Tarifen mit Grüner Strom- und Grünes Gas-Label im Vergleichsportal: https://vergleich-dich-gruen.de/anbieter

*Die Gesamtzahl der in dieser Pressemitteilung genannten zertifizierten Tarife umfasst auch Tarife, die über Vertriebs- und Kooperationspartner angeboten werden sowie Tarifausprägungen. Eine vollständige Erfassung aller möglichen Tarifausprägungen kann jedoch nicht garantiert werden.

Der Grüner Strom Label e.V. zertifiziert grüne Energieprodukte. Der Verein vergibt zu diesem Zweck zwei Gütesiegel: Das Grüner Strom-Label für Ökostrom mit Mehrwert und das Grünes Gas-Label für umweltverträgliches Biogas. Hinter dem Verein stehen gemeinnützige Umwelt- und Verbraucherverbände sowie Friedensorganisationen, u.a. NABU, BUND, EUROSOLAR und die Verbraucher Initiative. Grüner Strom und Grünes Gas sind in Deutschland die einzigen Gütesiegel für Ökostrom und Biogas, die von führenden Umweltverbänden getragen und empfohlen werden.

