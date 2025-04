EU-Klimapakt: Andreas Neumann aus Deutschland setzt ein Zeichen für den Klimaschutz im Hauptquartier der Europäischen Kommission

Ein talentierter Fotograf und engagierter Klimaschützer aus Deutschland wird diesen Frühling auf europäischer Bühne gewürdigt: Sein Werk ist einen ganzen Monat lang vor dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel zu sehen. Die Fotoausstellung des Europäischen Klimapakts wurde am 18. März auf der öffentlichen Esplanade vor dem Berlaymont-Gebäude eröffnet – mitten im politischen Zentrum Europas. Die Ausstellung zeigt eindrucksvolle Bilder und persönliche Geschichten von Menschen aus ganz Europa, die sich mit alltäglichen Handlungen für den Klimaschutz einsetzen. Sie macht sichtbar, wie Bürgerinnen und Bürger durch eigenes Engagement nachhaltige Veränderungen anstoßen – und damit den Weg in eine klimafreundliche Zukunft mitgestalten.

Die Ausstellung ist Teil der Jahresveranstaltung des Europäischen Klimapakts: Gemeinsam in Aktion 2025, die am 19. März stattfand. Als Open-Air-Ausstellung lädt sie sowohl politische Entscheidungsträger/innen als auch Bürger/innen und internationale Gäste dazu ein, mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Kontakt zu treten. Gezeigt werden die zehn Gewinnerfotos des Wettbewerbs „Capture Your Climate Action“, der über 300 inspirierende Klimaschutzinitiativen sichtbar gemacht hat – von urbaner Begrünung und gemeinschaftlichen Aufräumaktionen bis hin zu energieeffizientem Bauen und umweltfreundlicher Mobilität.

Eröffnet wurde die Ausstellung von Elina Bardram, Direktorin für Anpassung und Resilienz, Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in der Generaldirektion Klimapolitik der Europäischen Kommission. Sie unterstrich die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für das Erreichen der europäischen Klimaziele:

„Jede Klimaschutzmaßnahme – und sei sie noch so klein – hat das Potenzial, Veränderung anzustoßen. Ihr Engagement motiviert andere, ebenfalls aktiv zu werden, und schafft eine gemeinsame Wirkung. So tragen wir alle zur Vision einer klimaneutralen und widerstandsfähigen EU bei – für eine saubere, sichere und gerechte Zukunft, in der niemand zurückgelassen wird.“

Ein Bild spricht mehr als tausend Worte

Die Ausstellung ist mehr als eine Momentaufnahme – sie ist ein Aufruf zum Handeln. Sie zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur auf politischen Agenden stattfindet, sondern inmitten unseres Alltags. Hinter jedem Bild steht eine Geschichte von Menschen und Gemeinschaften, die konkrete Schritte in Richtung einer grüneren Zukunft gehen.

Auch Andreas Neumann, Gewinner des 2. Platzes in der Kategorie Klimaschutz in deiner Stadt, ist mit einem Beitrag vertreten. Das Foto und die persönliche Geschichte zeigen eindrucksvoll, wie gelebter Klimaschutz aussehen kann – kreativ, engagiert und mit großer Wirkung.

„Dieser Bioenergiepark ist ein Symbol dafür, was wir gemeinsam als Gemeinschaft erreichen können. Hier in Saerbeck stärken erneuerbare Energien lokale Aktivitäten und kommen uns allen zugute. Seit 2013 beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und regionaler Wohlstand Hand in Hand gehen. Ich war in Brüssel so beeindruckt von den vielen kleinen Aktionen und Maßnahmen, die am Ende ein großes Ganzes ergeben und ich habe gesehen, dass wir doch noch eine Chance haben, den Klimawandel aufzuhalten.“, erzählt Andreas Neumann.

Die Ausstellung bringt Klimaschutz dorthin, wo er hingehört: in den öffentlichen Raum. Sie macht deutlich, wie wichtig es ist, sich zu Hause, in der eigenen Gemeinde und in unseren Städten aktiv für die grüne Transformation Europas einzusetzen. Besucherinnen und Besucher erleben hautnah, welche Kraft in visuellen Geschichten steckt – und wie sie Bewusstsein schaffen und konkrete Veränderungen anstoßen können. Der Europäische Klimapakt, eine Initiative der EU im Rahmen des Europäischen Grünen Deals, basiert auf der Überzeugung, dass jede und jeder Einzelne etwas zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann. Die Ausstellung steht genau für diese Idee: Menschen zu verbinden, innovative Lösungsansätze sichtbar zu machen und Klimaschutz auf allen Ebenen – lokal, national und europaweit – voranzubringen.

Die vollständige Auswahl aller Fotos und Geschichten finden sie hier:

Feier der Klimaaktion: Fotowettbewerb 2024

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

Bildquelle: @EU-Klimapakt