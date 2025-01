EU-Klimapakt: Clean-Up Event in Potsdam

Brüssel, 27. Januar 2025 – Eine Stadt, die ein Zeichen setzt: Im März 2025 wird Potsdam zum Mittelpunkt einer inspirierenden Aktion, die zeigt, was wir gemeinsam für den Umweltschutz erreichen können. Das Polyhedra Labs gUG lädt in Kooperation mit dem EU-Klimapakt Schulen zu einem großen Clean-Up-Event ein, um Potsdam von Abfall zu befreien.

Dieses außergewöhnliche Engagement wird vom EU-Klimapakt-Botschafter Rodrigo Perez-García organisiert und durch den EU-Klimapakt unterstützt – einem europaweiten Netzwerk, das Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen.

Ein kreatives Highlight

Dabei soll nicht nur die Natur von Abfall befreit werden – der gesammelte Unrat soll von Schülerinnen und Schülern auch ein zweites Leben eingehaucht bekommen und in einzigartigen Kunstwerken zu neuer Blüte gelangen. Ob Skulpturen, Collagen oder andere kreative Ausdrucksformen – die Schülerinnen und Schüler können ihre Botschaft für den Umweltschutz auf individuelle und künstlerische Weise präsentieren.

Begleitend zum Clean-Up Event findet ein Fotowettbewerb statt. Schulen sind eingeladen, die schönsten Momente der Umweltaktion, die Natur Potsdams und die kreativen Kunstwerke in Bildern festzuhalten. Eingereichte Fotos haben die Chance, mit tollen Preisen ausgezeichnet zu werden.

„Ich sehe dieses Ereignis als eine Feier, einen Protest, einen Liebesbrief an die Erde. Ein praktisches Bekenntnis zu dem, was zerbrechlich ist, von den jüngeren Generationen, um uns (Erwachsene) daran zu erinnern, was wirklich Bestand hat“, erklärt EU-Klimapakt-Botschafter Rodrigo Perez-García.

Aktives Engagement für die Zukunft

Das Clean-Up Event bietet jungen Menschen die Möglichkeit, aktiv für ihre Zukunft einzutreten und dabei direkt einen Unterschied zu machen. Schulen, die daran teilnehmen, setzen ein wichtiges Zeichen und engagieren sich für unsere Gesellschaft. Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler den Klimaschutz hautnah erleben und wertvolle Erfahrung sammeln.

Wir laden alle Schulen in Potsdam, die noch teilnehmen möchten, herzlich ein, Teil dieser außergewöhnlichen Gelegenheit zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam für eine saubere und nachhaltigere Zukunft eintreten – melden Sie Ihre Schule heute noch an!

Seien Sie dabei und registrieren Sie sich hier – Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2025.

Clean-Up Aktionstage: 1. März – 22. März 2025

Abschlussveranstaltung: 23. März 2025

Weitere Informationen zu diesem Event finden Sie unter: Clean-UP Potsdam – Polyhedra Labs: Kunst, Wissenschaft und Ökologie

Für weitere Fragen und Details stehen wir Ihnen unter euclimatepact@hbi.de gerne zur Verfügung.

EU-Klimapakt Botschafter

Rodrigo Perez-Garcia

E-Mail: info@polyhedralabs.eu

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

LinkedIn

Instagram

#MyWorldOurPlanet

Pressekontakt

Press Relationships Office | Climate Pact Germany

Munich, Germany

E-Mail: euclimatepact@hbi.de

Mobile: +49 (0) 89 99 38 87 24

Kontakt

EU Klimapakt

Luis Carlos Palomino Forero

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 57



https://climate-pact.europa.eu/index_en

Bildquelle: @euklimapakt