EU-Klimapakt: Fair Fashion – Schüler-Klimakonferenz 2025 revolutioniert die Mode von morgen

Brüssel, 13. März 2025 – Mode prägt unseren Alltag- doch ihr Einfluss auf unseren Planeten bleibt meist im Verborgenen. Die 5. Internationale Schüler-Klimakonferenz in Bielefeld setzt genau hier an und zeigte unter dem Motto FAIR FASHION, wie nachhaltige Alternativen die Zukunft der Modebranche prägen können. Am 12. März brachte die Hochschule Bielefeld (HSBI) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 9 bis 13 sowie Berufskollegs zusammen, um sich intensiv mit dem Thema nachhaltige Mode auseinanderzusetzen. Rund 450 Teilnehmende nahmen vor Ort an der Veranstaltung teil – und mehr als 1.400 weitere verfolgten, das Geschehen virtuell. Unterstützung fand das Projekt durch das Klima-Bündnis e.V., die EUROPE DIRECT Zentren, den EU-Klimapakt sowie durch die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland.

Nachhaltige Mode im Fokus: Die Auswirkungen der Textilindustrie

Vom Anbau der Rohstoffe über die Produktion bis hin zu den weltweiten Lieferketten hinterlässt die globale Textilindustrie eine enorme ökologische und soziale Spur. Ziel der Konferenz ist es, Schülerinnen und Schüler für die weitreichenden Auswirkungen der Modebranche auf das Klima, den CO2-Fußabdruck, Menschenrechte und die Rohstoffgewinnung zu sensibilisieren. Durch Vorträge, Diskussionen und interaktive Workshops wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Modebranche nachhaltiger gestaltet werden kann.

Programm-Highlights: Neue Impulse und internationale Perspektiven

Ein besonderer Höhepunkt war der Vortrag der renommierten Fair-Fashion-Expertin Vreni Jäckle, die Best-Practice-Beispiele und innovative Lösungsansätze vorstellte. Auch die Live-Schaltungen zu Produktionsstätten in Europa und dem globalen Süden ermöglichten eindrucksvolle Einblicke in nachhaltige Herstellungsprozesse.

Ein weiteres Highlight stellte der Workshop „Environmental and Human Impacts of Fast Fashion Supply Chains“ von Clara Tome Colmer dar. Die EU-Klimapakt-Botschafterin und Umweltrechtsexpertin beleuchtete die sozialen und ökologischen Folgen der Fast-Fashion-Industrie und entwickelte mit den Teilnehmenden nachhaltige Lösungsansätze.

In interaktiven Workshops erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler kreative Konzepte für eine nachhaltige Textilwirtschaft. Die Ergebnisse wurden am Nachmittag präsentiert und zeigten ein breites Spektrum an innovativen Ideen – von recycelbaren Materialien bis hin zu neuen Geschäftsmodellen für faire Mode.

Networking und Engagement: Nachhaltig weiterdenken

Der „Markt der Möglichkeiten“ bot zum Abschluss eine Plattform für Austausch und Kooperation. Unternehmen, Organisationen und Initiativen stellten ihre Projekte vor und luden die Teilnehmenden dazu ein, sich weiterhin aktiv für nachhaltige Mode einzusetzen.

„Das Kernproblem der nicht nachhaltigen Mode ist die Überproduktion. Wir brauchen systemische Veränderungen, politische Maßnahmen und Regulierungen, um dieses Problem anzugehen. Aber niemand wagt es, diesen Elefanten im Raum anzusprechen, denn das würde bedeuten, die Grundlagen des Kapitalismus und seine Besessenheit von endlosem Wachstum in Frage zu stellen,“ erklärt Clara Tome Colmer, EU-Klimabotschafterin, Umweltrechtsexpertin und Model.

„Nur faire Mode ist gute Mode! Jeder Mensch hat das Recht auf gerechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Ich freue mich sehr, dass wir das wichtige Thema „Fair Fashion“ mit Unterstützung des EU-Klimapaktes auch auf europäischer Ebene besprechen können und zugleich auf die Notwendigkeit der Verringerung des CO2- und Wasserfußabdrucks bei der Kleidungsproduktion hinweisen können,“ betonte Jens Ohlemeyer, der Vorstandsvorsitzender der KlimaWoche Bielefeld e.V.

Die Konferenz hat gezeigt: Junge Menschen sind bereit, Veränderungen anzustoßen. Dank der Live-Übertragung konnten sich auch internationale Partner und Schulen beteiligen. Die rege Teilnahme und die kreativen Lösungsansätze machen deutlich, dass nachhaltige Mode mehr als ein Trend ist – sie ist eine Notwendigkeit für die Zukunft.

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert.

Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

