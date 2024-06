EU-Klimapakt-Fotowettbewerb: Einsendeschluss verlängert!

Brüssel, 27. Juni 2024 – Der Europäische Klimapakt lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, Teil eines besonderen Wettbewerbs zu werden. Im Rahmen des Events sind Teilnehmende dazu aufgefordert, zu zeigen, wie sie und die Menschen in ihrem Umfeld sich für Klimaschutz engagieren. Im Rahmen eines Fotowettbewerbs sollen so spannende und besondere Ideen rund um den Klimaschutz gesammelt und schlussendlich ausgezeichnet werden. Hintergrund des Wettbewerbs ist es zu zeigen, wie Europa auf dem Weg in eine grünere Zukunft vorankommt.

Die Teilnahme ist dabei für Interessierte denkbar einfach: Teilnehmende sind dazu aufgefordert den eigenen Lieblingsschnappschuss zum Thema Klimaschutz einzureichen und zu in einer passenden Bildunterschrift zu beschreiben. Dabei sollen sich die jeweiligen Einsendungen auf die Beantwortung folgender Frage konzentrieren: Welche Klimaschutzmaßnahmen haben Sie in Ihrer Umgebung, in Ihrem Zuhause, in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Stadt wahrgenommen oder selbst vorangetrieben? Warum macht Sie das stolz oder begeistert Sie das?

Unter den Teilnehmenden werden zehn Gewinnerinnen und Gewinner gewählt, die eine Einladung zur Veranstaltung des Klimapakts im Jahr 2025 (inklusive Anreise und Unterkunft), ein digitales Zertifikat, Beiträge auf den digitalen Plattformen des Klimapakts und ein professionelles Foto im Rahmen der Ausstellung erhalten. Die vier Hauptgewinner erhalten außerdem eine spezielle Medienkampagne rund um ihre Reise zum Klimaschutz.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist denkbar einfach: Über dieses Portal können die eigenen Beiträge gemeinsam mit einer Bildunterschrift eingereicht werden, die veranschaulicht:

-Welche Klimamaßnahmen, die die Teilnehmenden oder andere auf lokaler Ebene, in Haushalten, Gemeinden oder Städten ergreifen.

-Warum sind die Teilnehmenden stolz oder begeistert dieser Aktion sind.

Die Frist zur Teilnahme wurde heute bis zum 01.07.2024 verlängert. Teilnehmende und Interessierte sind dementsprechend bis kommenden Montag dazu aufgerufen Ihre Klimaschutzmaßnahmen im Wettbewerb zu präsentieren – und zu zeigen, wie sie oder ihr Umfeld für eine bessere Zukunft sorgen.

