EU-Klimapakt: Von Saerbeck nach Brüssel – Deutscher Klimaschützer zeigt Engagement im Herzen Europas

Brüssel, 24. April 2025 – Europas Klimazukunft bekommt ein Gesicht – und eines dieser Gesichter ist das von Andreas Neumann aus Deutschland, Saerbeck. Der Fotograf und Umweltaktivist gehört zu den Gewinnern des EU-weiten Fotowettbewerbs „Capture Your Climate Action“ und ist mit seinem Bild Teil einer europaweit beachteten Ausstellung, die mitten im politischen Zentrum Europas stattfindet: auf der Esplanade vor dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel.

Ein Monat für den Klimaschutz – mitten in der EU-Hauptstadt

Die Open-Air-Ausstellung ist ein zentraler Bestandteil der Jahresveranstaltung des Europäischen Klimapakts „Gemeinsam in Aktion 2025“ und lädt Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Vertreter*innen aus Politik und internationale Gäste dazu ein, sich inspirieren zu lassen. Zehn beeindruckende Bilder – ausgewählt aus mehr als 300 Einsendungen – erzählen Geschichten von nachhaltigem Engagement quer durch Europa. Ob urbane Gärten, Gemeinschaftsprojekte oder technische Innovationen: Die Vielfalt der Beiträge zeigt, dass Klimaschutz viele Gesichter hat – und überall beginnt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Mai täglich öffentlich zugänglich.

Klimaschutz aus dem Münsterland – europäisch sichtbar gemacht

Andreas Neumann, der den zweiten Platz in der Kategorie Klimaschutz in deiner Stadt belegte, dokumentiert in seinem Bild den Bioenergiepark in Saerbeck – ein Paradebeispiel dafür, wie lokale Initiativen die Energiewende erfolgreich gestalten.

„Dieser Bioenergiepark ist ein Symbol dafür, was wir gemeinsam als Gemeinschaft erreichen können. Hier in Saerbeck stärken erneuerbare Energien lokale Aktivitäten und kommen uns allen zugute. Seit 2013 beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und regionaler Wohlstand Hand in Hand gehen. Ich war in Brüssel so beeindruckt von den vielen kleinen Aktionen und Maßnahmen, die am Ende ein großes Ganzes ergeben und ich habe gesehen, dass wir doch noch eine Chance haben, den Klimawandel aufzuhalten.“, erzählt Andreas Neumann.

Seine Geschichte steht exemplarisch für eine Bewegung, die weit über nationale Grenzen hinausgeht. Der Bioenergiepark in seiner Heimatgemeinde zeigt, wie erneuerbare Energien, bürgerliches Engagement und wirtschaftliche Stärke sich gegenseitig beflügeln können.

Mehr als eine Ausstellung

Die Ausstellung wurde von Elina Bardram, Direktorin der Generaldirektion Klimapolitik der Europäischen Kommission, eröffnet. In ihrer Ansprache hob sie hervor, wie wichtig die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger für das Erreichen der europäischen Klimaziele ist.

Die ausgestellten Werke machen Klimaschutz greifbar – und persönlich. Sie zeigen: Der Wandel beginnt oft im Kleinen – mit einer Idee, einem Projekt, einem Bild. Die Ausstellung verdeutlicht den Anspruch des Europäischen Klimapakts, Klimathemen in die Gesellschaft hineinzutragen – und dort verankert zu sehen, wo sie am meisten bewirken können: im Alltag der Menschen.

Als Teil des Europäischen Grünen Deals möchte er Bewusstsein schaffen, Wissen teilen und vor allem auch konkrete Veränderungen anstoßen. Dabei zählt jede Idee – vom Ein-Personen-Projekt bis zur europaweiten Initiative.

Die vollständige Auswahl aller Fotos und Geschichten finden sie hier:

Feier der Klimaaktion: Fotowettbewerb 2024

Hier

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

