MEGASONEX® wünscht allen Müttern einen wunderschönen Tag!

Euer Tag, liebe Mütter!

Es soll ja ein sinnvolles Geschenk sein, das soll man schon merken. Aber auch ein persönliches. Lange nachdenken will man auch nicht… Also etwas für Mamas Gesundheit, nicht nur für einen Tag, sondern am besten für das ganze Jahr. Da ist eine MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste genau richtig. Dazu ist sie auch noch ein richtiger Hingucker im Badezimmer. So elegant.

Gepflegte Zähne

Morgens muss es immer schnell gehen. Und Mütter müssen ruhig bleiben und alles im Griff haben. Den Anfang machen duschen und Zähneputzen, viel Zeit ist nicht, also muss eine Zahnbürste her, die alles kann: gründlich – sanft – schnell. Da bietet sich die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste an, die das alles kann! Los geht“s: Als erstes werden Plaque und Biofilm durch den therapeutischen 1,6 MHz-Ultraschall in mikroskopisch kleine Teilchen zerlegt und von den Zähnen entfernt. Mit den 9.000 und 18.000 Schallschwingungen werden sie sanft und schnell weggefegt. Anschließend kommt der geniale Zungenreiniger zum Einsatz, der die Ablagerungen und Bakterien vorsichtig von der Zunge entfernt. Der MEGASONEX® Zungeneiniger ist der welterste mit Ultraschall und spürt selbst kleinste Bakterien auf, die sich auf der Zunge versteckt haben. Sie werden sehr sanft und trotzdem sehr gründlich abgetötet. Eine gute Zahnpasta mit z.B. Hydroxylapatit und einem niedrigen RDA hellt die Zähne sogar leicht auf. Zahnseide und Interdentalbürsten sind dann für den Abend zu empfehlen als Prophylaxe für die Nacht, um eine Entzündung zu verhindern.

Schädliche Bakterien braucht niemand

Viele Mütter trösten nicht nur ihre Kleinen, sondern oft auch die ganze Familie. Tränen trocknen, sie fest an sich drücken, das Essen vor dem Füttern probieren und ihnen ein paar Küsse geben – das gehört einfach dazu. Doch diese liebevollen Gesten bergen Risiken, wenn die Mutter Karies hat. Wie leicht werden Bakterien übertragen? Babys kommen mit fast keinen Bakterien im Mund zur Welt. Sie nehmen Bakterien in der Regel beim Stillen von der Mutter auf. Und wenn die Mutter schädliche Bakterien im Mund und im Blutkreislauf hat, die sie mit dem ungeborenen Kind teilt, ist das sicherlich nicht gesund für das Kind und kann später zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Deshalb müssen Mund, Zähne und Zunge gründlich gereinigt werden. Zahnbelag und Biofilm werden entfernt, viele schädliche Bakterien, wie z. B. Kariesbakterien, werden durch Ultraschall abgetötet. Die Zahnpasta mit Hydroxylapatit und niedrigem RDA-Wert – ohne Fluorid und SLS – sorgt für ein angenehmes Mundgefühl und glättet selbst kleine Kratzer auf den Zähnen. Sie unterstützt die antiseptische Wirkung des Speichels, und der Ultraschall-Zungenreiniger sorgt für eine saubere Zunge. Ein Rundum-Sorglos-Paket für einen perfekten Start in den Tag.

Ultraschallzahnbürste Megasonex

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist eine Zahnbürste, die therapeutischen Ultraschall und optionale Schallvibrationen vereint. Sie bietet alles, was für die Mundgesundheit benötigt

wird. So werden die Zähne mit 192.000.000 Ultraschallbewegungen pro Minute gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Impulse pro Sekunde). Zusätzlich

sorgen sanfte, optionale Schallvibrationen von durchschnittlich 9.000 oder 18.000 pro Minute für die optimale Entfernung von Speiseresten und durch die Ultraschallwirkung entstehende Plaquefragmente werden entfernt. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Der weltweit einzige Ultraschall-Zungenreiniger hilft, das Eindringen von Bakterien über die Zungenoberfläche in den Körper zu verhindern. Die MEGASONEX®-Technologie ist für jeden geeignet, besonders aber für die Anwendung bei Implantaten, Kronen, Füllungen, Veneers und sogar Zahnspangen.

MEGASONEX® wünscht allen Müttern einen wunderschönen Tag!

MEGASONEX®. Die Ultraschallzahnbürste

Bezugsquelle: megasonex.com

www.megasonex.com/de

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