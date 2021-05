Euro Media Group wird zu EMG

Unternehmen enthüllt ein neues Corporate Design

EMG, ein weltweit führender Anbieter von Übertragungstechnologien und Medienlösungen, hat ein neues Corporate Design vorgestellt. Das Rebranding festigt die Position des Unternehmens als Branchenführer mit einmaligem Know-how und weltweit anerkannter Expertise, der die gesamte Wertschöpfungskette, von der Bilderstellung bis zum Vertrieb, bedienen kann.

Der neue Name und das neue Logo wurden in einem gemeinschaftlichen Prozess entwickelt, in den alle Unternehmen der Gruppe eingebunden waren. Zukünftig werden auch die Ländervertretungen einheitlich das neue Corporate Design übernehmen und die Marke EMG weltweit repräsentieren.

“Da wir jetzt schon 35 Jahre in der Medienbranche tätig sind, hat sich “EMG” als die Kurzform für Euro Media Group, auf internationaler Ebene als unser meistgenutzter Markenname herauskristallisiert. Diese neue visuelle Identität stellt einen signifikanten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens dar. Wir definieren uns neu und treiben den Wandel und die Gestaltung der Zukunft unseres Konzerns voran”, sagte Patrick van den Berg, Co-CEO der EMG. “Unser Markenethos stützt sich von jeher auf Verlässlichkeit, starke Kundenbeziehungen und ganz viel Leidenschaft für Innovationen – damit ist unsere Gruppe in der Vergangenheit immer sehr erfolgreich gewesen, und das werden auch die wichtigsten Säulen für unsere Zukunft sein. Die neue Markenidentität ist nicht nur zeitgemäß und modern, sondern spiegelt weiterhin die zentralen Werte unseres Unternehmens wider. Dass die wichtigsten Ländervertretungen ebenfalls den neuen Namen und das neue Logo langfristig übernehmen, folgt unserem Prozess der Unternehmensintegration und unterstützt unsere internationalen Wachstumsziele”, fügte Patrick van den Berg hinzu.

Stefan Hoff, Geschäftsführer des EMG-Unternehmens nobeo GmbH: “nobeo ist seit 1993 immer schon Teil einer Konzernstruktur gewesen und sieht sich seit jeher als Teil einer internationalen Gruppe. Dass der Gruppengedanke nun durch den Auftritt als EMG noch transparenter in allen Märkten und bei weltweiten Produktionen wird, habe ich aus Überzeugung mitentschieden und sehe hierin große Vorteile für alle.”

Bereits im September 2020 hatte EMG eine neue Webseite gestaltet, mit einem aktualisierten Erscheinungsbild und einer detaillierten Übersicht über das gesamte Leistungsspektrum der EMG als internationalem “One-Stop-Shop” für seine Kunden. Diese Webseite wird jetzt unter www.emglive.com zu finden.

Die nobeo GmbH ist ein TV-Dienstleistungsunternehmen für Studio-, Außen- und Postproduktion. Sitz des Unternehmens ist Hürth bei Köln. Auf dem 45.000 qm² großen Studiogelände stehen sieben TV-Studios mit einer Fläche von bis zu 1.400 qm bereit. Mobile Regien und eigene HD-Übertragungswagen ermöglichen das Aufzeichnen oder auch Live-Übertragungen von Außenproduktionen (Shows, Konzerte oder Sportereignisse, Events oder Bühnenprogramme). Zu den weiteren Dienstleistungen zählen u.a. eine eigene Web-TV Regie, multimediales Bearbeitungsangebot in der Postproduktion sowie die Vermietung von Bild-, Ton- und Lichttechnik sowie Schnittplätze und Storage to go.

EMG ist ein weltweiter führender Anbieter von Übertragungstechnologien und Medienlösungen für Live-Übertragungen von Sport, Unterhaltung und Veranstaltungen, und ist in 10 Ländern aktiv: Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Italien, Luxemburg, USA und Australien. Mit seinem beständigen Angebot von modernsten Technologien und sehr erfahrenen Teams ist die EMG geschätzter Partner für internationale Veranstaltungen, darunter Sportereignisse (Tour de France, Fußballweltmeisterschaft und Formel 1), Live-Shows (Eurovision Song Contest, königliche Hochzeiten, Konzerte) und Unterhaltungssendungen (The Voice, MasterChef, X-Factor).

