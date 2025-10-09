Eurobit Systems kurz vor Marktreife der innovativen Kreditkarte „Hybrid 1.0“ – Eurobit profitiert massiv vom bevorstehenden Start des Digitalen Euro

London,09.10.2025 Die Eurobit Systems ISIN: GB00EBS123000 , ein führendes Unternehmen im Bereich moderner Zahlungstechnologien, steht kurz vor dem Abschluss der Entwicklungsphase ihrer neuen Kreditkarte Hybrid 1.0. Dieses Produkt vereint klassische Kreditkartenfunktionen mit Kryptowährungen wie den Bitcoin oder den digitalen Euro so wie digitalen Bonus- und Punktesystemen und setzt damit neue Maßstäbe in der europäischen FinTech-Landschaft.

CEO Josip Kovac erklärt:

„Wir sind in den letzten Zügen der Entwicklung unserer Hybrid 1.0. Diese Karte wird mehr als nur ein Zahlungsmittel sein – sie kombiniert die Vorteile traditioneller Kreditkarten mit einem intelligenten Punktesystem, das sich an erfolgreichen Modellen wie dem von American Express orientiert.“

Parallel zur Einführung der Hybrid 1.0 positioniert sich Eurobit Systems mit dem firmeneigenen Zahlungssystem EUROBIT PAY als einer der größten Profiteure des bevorstehenden Digitalen Euro. Kovac dazu:

„Die Einführung des Digitalen Euro steht kurz bevor und wird die Zahlungs- und Finanzlandschaft in Europa grundlegend verändern. Mit EUROBIT PAY sind wir technologisch und strategisch optimal aufgestellt, um von dieser Entwicklung in vollem Umfang zu profitieren.“

EUROBIT PAY ist ein digitales Zahlungssystem, das auf höchste Sicherheit, Echtzeit-Transaktionen und volle Integration mit dem Digitalen Euro ausgelegt ist. In Kombination mit der neuen Hybrid 1.0 Kreditkarte entsteht ein ganzheitliches Ökosystem, das Verbrauchern und Unternehmen neue Möglichkeiten im digitalen Zahlungsverkehr eröffnet.

Kovac zeigt sich überzeugt vom bevorstehenden Markterfolg:

„Die Nachfrage nach der Hybrid 1.0 wird deutlich größer sein als das Angebot. Wir erleben derzeit eine Revolution im Zahlungsverkehr – und Eurobit Systems ist an vorderster Front dabei.“

Die Markteinführung der Hybrid 1.0 sowie der Rollout von EUROBIT PAY sind für die kommenden Monate geplant. Weitere Details zu Verfügbarkeit, Funktionen und exklusiven Vorteilsprogrammen werden in Kürze bekanntgegeben.

